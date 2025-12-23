Economía

Confusión para los usuarios de SUV: por qué algunas marcas los clasifican en una categoría más baja a la que pertenecen

Debería tratarse de una clasificación estandarizada pero no lo es. Muchas marcas dicen que un modelo es de una categoría mayor pero con precio más bajo como argumento de venta

Guardar
La forma y dimensiones de
La forma y dimensiones de los SUV generan controversia, especialmente entre los compactos y los medianos. Algunas marcas clasifican sus modelos en un segmento superior pero los venden con el precio del que corresponde y sacan ventaja de esa situación

En un mercado automotor con cada vez más ofertas, la búsqueda por destacarse de la competencia pasa por variables objetivas como el equipamiento, la tecnología, la seguridad y el precio, o subjetivas como la forma, el diseño interior o los colores. Pero como estos procesos los recorren todos los fabricantes del mundo, hay un momento en el que en una determinada franja de precios muy reducida se pueden encontrar muchos vehículos similares, con lo cual la elección vuelve a ser difícil.

Entonces aparece el marketing, que debe encontrar otros argumentos que le permitan promocionar un modelo de un modo distinto, que llame la atención y que marque una diferencia desde lo discursivo. Es en esa búsqueda que desde hace algunos años se empezó a confundir a los consumidores, con una clasificación de segmentos difícil de entender.

No es lo mismo ser el tercer SUV con más ventas que ser el B-SUV con mayores ventas en el mercado. Y tampoco es lo mismo tener un precio equiparable con los B-SUV pero ser un C-SUV. O dicho de otro modo, ser el C-SUV más barato del mercado con un precio que compite con los vehículos del segmento inferior.

Hay muchos casos en los que se dan este tipo de confusiones, lo que generó que se hable ahora de un B-SUV grande o un B-SUV chico, o un C-SUV grande y un D-SUV chico, y así sucesivamente. Lo que los usuarios ya no entienden es cuándo un vehículo es de segmento A, B, C, D y E.

Los D-SUV son los más
Los D-SUV son los más grandes del mercado, pero por su diseño algunos parecen ser del segmento C

Siempre se tomó como referencia el largo total del auto. Pero hay quienes sostienen que eso no es válido ya que el mismo auto hatchback y un sedán miden distinto y son la misma plataforma. Entonces, argumentan a favor de tomar como referencia la distancia entre ejes. Para otros, se debe tomar el cuenta la potencia e incluso la altura. Hay modelos a los que se cataloga como SUV pero en la práctica son un auto normal levantado 5 centímetros más del piso, y la versión más baja es un vehículo por esa diferencia de despeje.

Al principio se establecían estas diferencias únicamente con los autos compactos, un sedán o un hatchback, y esto se debía a que la cantidad de SUV no justificaba su subdivisión. Sin embargo, en los últimos años, con el crecimiento de este tipo de rodados con carrocerías chicas, medianas, grandes, con chasis o monocasco, con tracción simple o doble, para todo terreno o uso mixto, surgió la necesidad de segmentarlos también.

Los segmentos estandarizados

El segmento A no existe en SUV porque es el típico auto urbano, de muy reducidas dimensiones, que no puede levantarse mucho del piso para ser un SUV porque correría riesgo de volcar muy fácilmente al convertirse “en un dado” por su corta distancia entre ejes. Imaginar a un Renault Kwid, un Fiat Pulse, un Volkswagen Up o un Smart ForTwo elevado 25 centímetros del piso permite entender la problemática para estos autos.

El Fiat Pulse es uno
El Fiat Pulse es uno de los B-SUV más cortos del mercado con 4.09 metros

El segmento B, en cambio, ya tiene modelos que solían ser autos y fueron elevados a SUV, pero también otros que nacieron con este concepto. Se supone que estos autos no deben pasar de los 4,2 metros de largo. Modelos como el Chevrolet Tracker, el Peugeot 2008, el Toyota Yaris Cross y el Nissan Kicks superan los 4,3 mts, pese a estar clasificados como B-SUV.

Es ahí donde se empiezan a mezclar los modelos con los del escalón siguiente, el de los C-SUV. Que por norma deberían ser modelos que van desde los 4,2 hasta los 4,6 metros. En este segmento se cuentan el Toyota Corolla Cross y el Volkswagen Taos con 4.46 mts, pero también el Ford Territory, que supera el margen por poco: 4,86.

El Ford Territory es uno
El Ford Territory es uno de los C-SUV más largos y para muchos, Garages para estacionar por horas por ejemplo, es un SUV grande y no mediano

Una escala más arriba se encuentra el D-SUV, que abarca a los más grandes que se venden en Argentina. El largo oscila entre 4,6 y 4,9 metros. En este rango ingresa la Renault Koleos con 4,78 mts, pero antes incluían al Toyota SW4 y la Chevrolet Trailblazer, cuyas medidas se encontraban dentro de esos parámetros. Esto no se correspondía con la Ford Everest, cuyos 4,91 metros la dejarían fuera del grupo.

La diferencia es tan sutil y genera confusiones de tal magnitud, que quién va a estacionar por horas en un garage con un Ford Territory puede llegar a pagar más que quién va al mismo sitio a estacionar un Toyota Corolla Cross, pero probablemente quien vaya con un Renault Koleos pague como un Corolla Cross también pero menos que un Toyota SW4.

Y esto no ha terminado, porque ahora comienza a darse el mismo fenómeno con las pick-ups. En efecto, ya existen tres categorías: B-Pickup, C-Pickup, D-Pickup y E-Pickup. El desafío es entender cuál es cuál.

Temas Relacionados

mercado automotorautos SUVsegmentos de autosÚltimas noticias

Últimas Noticias

Las dudas persisten en el mercado y los inversores se refugian en un activo histórico: cuál es y cuánto creció en 2025

Antes de las Fiestas, la incertidumbre parece ser la moneda corriente en el plano internacional. Qué está pasando en el escenario local

Las dudas persisten en el

Oro y plata, por las nubes: por qué los principales metales alcanzaron máximos históricos en medio de tensiones geopolíticas

Las cotizaciones registran avances impulsados por expectativas de recortes en las tasas de interés en EEUU, compras de bancos centrales y mayores flujos hacia fondos respaldados por lingotes

Oro y plata, por las

Nuevas bandas cambiarias: el mercado ya asumió que la inflación de 2026 va a ser más alta de lo esperado

Los inversores rotaron sus carteras hacia títulos indexados tras las recientes definiciones oficiales sobre el esquema del dólar. A grandes rasgos, dan por hechos cinco puntos más de inflación en 2026

Nuevas bandas cambiarias: el mercado

El campo vuelve a aportar dólares y ayuda a Caputo: aumentaron las ventas de trigo y maíz, pero la soja no despega

Tras la entrada en vigencia de la baja de los derechos de exportaciones, hubo un aumento en las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) en los últimos días. Los factores que afectan a la soja

El campo vuelve a aportar

Repuntaron levemente las ventas de autos 0 km y el año cerraría en 611.000 unidades

A sólo 5 días hábiles para cerrar el mes, ya se computan más 18.000 patentamientos. Volkswagen lidera las ventas, pero hay un nuevo líder absoluto que se encamina a ganar el año

Repuntaron levemente las ventas de
DEPORTES
Una salvaje pelea se desató

Una salvaje pelea se desató en un partido juvenil en Comodoro Rivadavia entre jugadores e hinchas

“Vergonzoso”: el video de la polémica actitud del rincón de Jake Paul antes de que sufriera el brutal KO ante Anthony Joshua

Cristian Fabbiani fue tentado por un equipo de un exótico país: “Tiene negociaciones avanzadas”

El emotivo discurso de Dalma y Gianinna tras recibir el Olimpia Infinito en homenaje a Diego Maradona: “Sabemos que no estamos solas”

Se definieron los 47 clasificados a la Copa Libertadores: los bombos y el “grupo de la muerte” que podría tocarle a Boca Juniors

TELESHOW
La tremenda anécdota de Christian

La tremenda anécdota de Christian Sancho y la mamá de Celeste Muriega cuando la conoció en Sex: “Me desfiguré”

Edith Hermida regresó a Bendita luego de la salida de Beto Casella: “Hubiese trabajado con él hasta el resto de mi vida”

Clara, la hija de Ricky Sarkany, anunció que está embarazada: “Bebucha en camino”

Yanina Latorre contó que compra ropa y accesorios de lujo de segunda mano aconsejada por una famosa: “Ella es reviva”

La hermana de Lionel Messi se descompensó mientras manejaba en Miami y sufrió un accidente

INFOBAE AMÉRICA

Australia se encamina a aprobar

Australia se encamina a aprobar un paquete de leyes que endurece la tenencia de armas tras el atentado terrorista en Bondi Beach

Estados Unidos instó al régimen de Nicaragua a liberar al pastor evangélico y preso político Rudy Palacios

Elecciones en Honduras: tres escrutadores del Partido Nacional fueron atacados con explosivos en las inmediaciones del CNE

Elecciones en Honduras: el candidato Salvador Nasralla acusó al CNE de actuar bajo órdenes del “crimen organizado”

Estados Unidos destruyó otra embarcación con drogas en el Pacífico Oriental y abatió a un traficante