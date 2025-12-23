Billeteras virtuales: el Gobierno introdujo un cambio clave que afectará los rendimientos de cuentas remuneradas y fondos comunes

La CNV amplió el porcentaje individual para la inversión en plazo fijo por parte de FCI y Money Market. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Comisión Nacional de Valores (CNV) anunció un cambio clave para los Fondos Comunes de Inversión de Dinero o Money Market que utilizan las billeteras virtuales: a partir del viernes 26 de diciembre, podrán destinar un mayor porcentaje de su dinero a plazos fijos, tanto a los tradicionales como a los que se pueden cancelar antes de tiempo. El objetivo es dotarlos de mayor flexibilidad al momento de invertir.

La normativa de la CNV amplía del 35% al 50% el límite máximo de inversión individual en cada una de las modalidades de plazos fijos mencionadas “permitiendo que la exposición a cada una ellas alcance, en forma individual, como máximo el 50% del patrimonio del Fondo”. Asimismo, subrayaron que se mantiene el tope del 70% de inversión, en forma conjunta, en plazos fijos precancebables y no precancelables.

En otras palabras, los fondos pueden invertir hasta el 50% en plazos fijos que no se pueden cancelar antes de tiempo, hasta el 50% en plazos fijos que sí se pueden cancelar, pero en total no pueden superar el 70% del dinero del fondo invertido en plazos fijos. Además, pueden destinar hasta el 20% a títulos de deuda que venzan en menos de un año.

Las reglas que establecen cuánto dinero deben mantener los fondos como liquidez mínima y el tope para invertir en otros activos que generan intereses (excepto los plazos fijos que no se pueden cancelar antes de tiempo) no fueron modificadas y continúan igual que antes.

Se mantiene el tope del 70% de inversión, en forma conjunta, en plazos fijos precancebables y no precancelables. (Imagen ilustrativa Infobae)

“La presente medida se dispone como consecuencia del monitoreo permanente llevado a cabo en forma coordinada con el Banco Central de la República Argentina y tiene como finalidad dotar a las Sociedades Gerentes de herramientas regulatorias que promuevan una gestión más eficiente de la liquidez de estos FCI y de mayor flexibilidad en la asignación de las inversiones”, agregaron desde el organismo conducido por Roberto Silva.

El analista del Grupo IEB, Nicolás Cappella, desmenuzó la medida al señalar que las billeteras virtuales y FCI podrán realizan hasta un 70% en plazos fijos, combinando el formato tradicional con el precancelable en una variación máxima de 50% y 20%.

“Esto puede generar que parte de los fondos que se volcaban a caución ahora vayan a un plazo fijo pre cancelable, que paga mas tasa. Por lo tanto, puede que veamos la tasa TAMAR bajar un poco por una mayor demanda y la caución un poco más elevada, como se comenzó a observar hoy (por menos demanda). Como siempre que sube la caución, el resto de las tasas ajustan en consecuencia y hoy la tasa fija marco bajas en torno al 0,5%”, describió Cappella.

De concretarse la baja de la TAMAR, tasa de interés de referencia diaria publicada por el BCRA para depósitos a plazo fijo mayoristas (mínimo $1.000 millones), este descenso podría transmitirse a los rendimientos que abonan las principales billeteras virtuales en los próximos días.

Fuentes del sector financiero indicaron a Infobae que el cambio introducido por el Gobierno apunta a restarle liquidez a las cauciones bursátiles. Se trata de préstamos a muy corto plazo que se canalizan a través del mercado de capitales y que están respaldado por garantías.

El Gobierno busca acotar la volatilidad de la liquidez en el mercado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quien requiere fondos entrega bonos como respaldo y recibe un préstamo bajo condiciones de tasa y plazo previamente fijadas. Así puede operar en el mercado utilizando ese capital prestado, incluso para adquirir títulos públicos o privados. Por su parte, el prestamista destina su dinero con la expectativa de obtener el interés acordado y cuenta con la garantía de los activos entregados por el solicitante del crédito. Si bien existen distintas alternativas, este tipo de operaciones suele realizarse por períodos de entre 1 y 7 días.

A partir del 1º de diciembre de 2025, los Fondos Comunes de Inversión Money Market solo pueden destinar hasta el 20% de su patrimonio a cauciones bursátiles por disposición de la CNV. Este nuevo límite implica un cambio considerable, ya que estos fondos se transformaron en una herramienta central para las operaciones cotidianas de inversores tanto mayoristas como minoristas. Muchas billeteras digitales, como Mercado Pago, Personal Pay y Ualá, utilizan estos fondos para pagar intereses sobre los saldos de sus usuarios.

La medida se implementó después de un período de crecimiento constante en el mercado de cauciones. En este contexto, el Banco Central recomendó limitar la participación de los Money Market en este segmento para resguardar la efectividad de la política monetaria y evitar, según definió, una “ineficiencia” en la utilización de estos instrumentos para transacciones diarias.

Según la consultora Outlier, “el Gobierno busca que una parte de la operatoria transaccional migre desde los fondos Money Market hacia el sistema bancario”, ya que el uso masivo de estos fondos en escenarios de alta volatilidad generó complicaciones para la política monetaria.

Para los ahorristas, la decisión impactó de manera directa en los rendimientos que ofrecen los fondos en cuestión y en los intereses que pagan las billeteras virtuales por los saldos. El ajuste del porcentaje permitido, que bajó del 26% al 20%, obligó a l a redirigir buena parte de su liquidez hacia alternativas bancarias, que suelen ofrecer retornos más bajos. Eso se tradujo en una caída de los retornos de las principales billeteras virtuales, con algunas de ellas ofreciendo una TNA menor a 20%.