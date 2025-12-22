Qué hacer si el auto no arranca: un sencillo test y un consejo para no empeorar la situación

Si un auto no arranca hay que mantener la calma para detectar el motivo del problema. Insistir sólo agotará la batería inutilmente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay pocas cosas tan inoportunas como estar “corto de tiempo” o apurado para salir de casa y que el auto no arranque. Dependiendo de los conductores y sus conocimientos de mecánica, la situación puede generar que se cometan errores que empeoren la situación; por lo tanto, lo primero que se debe tener en estos casos es calma para entender lo que sucede y proceder a resolverlo en el menor tiempo posible.

En la mayoría de los casos, hay dos motivos por los cuales un auto puede no arrancar: o no llega electricidad o no llega combustible. Y la forma de saberlo es muy sencilla. Si no se siente ningún sonido más que un pequeño chasquido al presionar el botón o girar la llave, es falta de electricidad. Si, en cambio, se escucha el motor de arranque girando pero el motor no enciende, el problema es de combustible.

En el medio, hay posibles causas que combinen ambos problemas. Pueden estar empastadas o quemadas las bujías, entonces la chispa que genera la detonación de la mezcla de aire y combustible gaseoso no llega, aunque extrañamente todas las bujías colapsen al mismo tiempo, es una por cada cilindro del motor. Cuando esto sucede, el síntoma más habitual es que el auto arranque fallando, tenga poca potencia y cueste mucho manejarlo porque le costará circular bajo esas circunstancias. En ese caso, lo más recomendable es no moverse, llamar un auxilio mecánico y llevarlo a un taller.

Dejar las luces encendidas toda la noche puede ocasionar que se agote la carga de la batería. Lo mismo ocurre con las balizas o el equipo de sonido

Pero si lo que ocurre es alguna de las dos fallas mencionados anteriormente, una vez detectado si es eléctrico o mecánico, hay cosas que se pueden hacer y otras que no son recomendables. Si no llega electricidad, es muy simple. O se llama a un auxilio mecánico o se intenta hacer un puente con otro auto. Para eso es necesario tener lo cables que conecten una batería con otra. Son dos cables, uno rojo y uno negro, que tienen una pinza el mismo color en cada extremo, gracias a los cuales una batería con carga puede darle electricidad a una descargada.

Una batería puede descargarse por tres motivos: se dejaron las luces, balizas o el equipo de sonido encendido muchas horas, se rompió el alternador que recarga la batería cuando el motor está en marcha, o simplemente se terminó su vida útil y hay que reemplazarla.

Si está claro que lo que ocurrió fue que quedó encendido algo que pueda haber consumido la energía, con darle carga externa otra vez alcanza para recuperar el funcionamiento normal del vehículo.

Pero si al arrancar el auto por medio de un puente se comprueba que no estaban las luces o sonido encendidos, entonces es probable que el problema sea la batería, que tome carga pero se descargue apenas se apaga el motor porque ya no es capaz de acumular electricidad.

En ese caso, hay buscar una luz testigo que está sobre la carcaza de las baterías modernas, que se muestra como “ojo de vidrio”. La luz verde indica que la batería carga correctamente, la luz ambar que está muy desgastada, y si el botón está negro o rojo, según la marca, se indica que esa batería ya no funciona y se debe reemplazar.

Las baterías tienen dos bornes, positivo y negativo, y un testigo en la cubierta (círculo amarillo) que muestra si funciona correctamente

Normalmente, una buena batería debería tener una vida útil de entre 3 y 5 años, pero mucho depende del estado mecánico del auto para que eso suceda. Si el motor de arranque (burro) está viejo y duro, si las bujías están muy desgastadas o si la bomba de combustible falla o el circuito de combustible se descarga cada vez que se apaga el motor, arrancar el vehículo demandará más esfuerzo para la batería, lo que desencadenará en una reducción de su vida útil.

La tercera opción tiene un síntoma similar. Luego del puente, el auto funciona pero al apagarse el motor ya no vuelve a arrancar. La diferencia con el caso anterior es que la batería tiene la luz verde pero no carga porque está roto el alternador, que es el encargado de hacerlo cuando el motor del auto está en marcha. En ese caso, hay que cambiar este último elemento a la brevedad posible.

Si el problema no es eléctrico y el auto no arranca a pesar de estar girando el burro durante varios segundos, lo que sucede es que no está llegando combustible al motor.

Puede ser porque, efectivamente, no haya combustible en el tanque, porque está tapado el filtro de nafta o porque se quemó la bomba de combustible que lleva la gasolina desde el tanque hasta la cámara de admisión del motor. En ese caso, la única solución es llevarlo a un taller mecánico, pero lo que no se debe hacer es intentar que arranque durante muchos minutos. Insistir sólo agotará la batería también.

Para hacer un "puente" entre dos baterías, hay que estacionar los autos tan cerca como sea posible para que los cables lleguen sin problemas a cada borne

Cómo se hace un puente

Lo primero que hay que hacer para darle electricidad de un auto a otro es estacionarlos enfrentados, de modo tal que las dos baterías queden cerca entre sí para que lleguen bien los cables.

Si eso no es posible por falta de espacio adelante, se puede colocar un auto al lado del otro teniendo en cuenta de qué lado están ambas baterías para que esa distancia sea suficiente para poder conectar los dos cables. Ambos autos deben estar en punto muerto o neutro y con el freno de mano colocado.

Una vez que ambos vehículos están cerca entre sí, con ambos capo levantados y el motor apagado en el auto que suministrará electricidad, se debe conectar primero la pinza roja en el borne positivo (signo +) del auto que no tiene batería y luego el otro extremo en el mismo borne positivo de la batería que sí tiene carga.

El orden en el que se colocan y se retiran las pinzas de los cables es muy importante

Después se debe colocar la pinza negra en el borne negativo (signo -) del auto que tiene carga de batería y la otra punta en una parte de chapa de la carrocería del auto que no tiene batería, de ser posible en una parte que no esté pintada, para permitir que haga masa de mejor calidad.

Cuando los dos cables están conectados se debe esperar unos 5 minutos y luego dar arranque al auto que dará electricidad. Cuando este está en marcha se dará contacto al auto que no tenía batería, el que debería arrancar sin problemas. Se deja ambos en marcha entre 2 y 5 minutos, y luego de quitan los cables haciendo el procedimiento inverso.

Primero se retira la pinza negra de la carrocería del auto auxiliado, después la pinza negra del auto que dio electricidad, luego la pinza roja de ese mismo vehículo, y por último se retira la pinza roja del auto que recibió carga. Este último debe mantenerse en marcha otros cinco minutos más para que el alternador continúe la cara total de la batería.