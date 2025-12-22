Economía

Qué hacer si el auto no arranca: un sencillo test y un consejo para no empeorar la situación

Hay dos motivos que pueden provocar que un automóvil no encienda el motor. Detectarlos es el primer paso y no requiere conocimientos de mecánica. La mayoría de las veces, insistir no resuelve la situación

Guardar
Si un auto no arranca
Si un auto no arranca hay que mantener la calma para detectar el motivo del problema. Insistir sólo agotará la batería inutilmente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay pocas cosas tan inoportunas como estar “corto de tiempo” o apurado para salir de casa y que el auto no arranque. Dependiendo de los conductores y sus conocimientos de mecánica, la situación puede generar que se cometan errores que empeoren la situación; por lo tanto, lo primero que se debe tener en estos casos es calma para entender lo que sucede y proceder a resolverlo en el menor tiempo posible.

En la mayoría de los casos, hay dos motivos por los cuales un auto puede no arrancar: o no llega electricidad o no llega combustible. Y la forma de saberlo es muy sencilla. Si no se siente ningún sonido más que un pequeño chasquido al presionar el botón o girar la llave, es falta de electricidad. Si, en cambio, se escucha el motor de arranque girando pero el motor no enciende, el problema es de combustible.

En el medio, hay posibles causas que combinen ambos problemas. Pueden estar empastadas o quemadas las bujías, entonces la chispa que genera la detonación de la mezcla de aire y combustible gaseoso no llega, aunque extrañamente todas las bujías colapsen al mismo tiempo, es una por cada cilindro del motor. Cuando esto sucede, el síntoma más habitual es que el auto arranque fallando, tenga poca potencia y cueste mucho manejarlo porque le costará circular bajo esas circunstancias. En ese caso, lo más recomendable es no moverse, llamar un auxilio mecánico y llevarlo a un taller.

Dejar las luces encendidas toda
Dejar las luces encendidas toda la noche puede ocasionar que se agote la carga de la batería. Lo mismo ocurre con las balizas o el equipo de sonido

Pero si lo que ocurre es alguna de las dos fallas mencionados anteriormente, una vez detectado si es eléctrico o mecánico, hay cosas que se pueden hacer y otras que no son recomendables. Si no llega electricidad, es muy simple. O se llama a un auxilio mecánico o se intenta hacer un puente con otro auto. Para eso es necesario tener lo cables que conecten una batería con otra. Son dos cables, uno rojo y uno negro, que tienen una pinza el mismo color en cada extremo, gracias a los cuales una batería con carga puede darle electricidad a una descargada.

Una batería puede descargarse por tres motivos: se dejaron las luces, balizas o el equipo de sonido encendido muchas horas, se rompió el alternador que recarga la batería cuando el motor está en marcha, o simplemente se terminó su vida útil y hay que reemplazarla.

Si está claro que lo que ocurrió fue que quedó encendido algo que pueda haber consumido la energía, con darle carga externa otra vez alcanza para recuperar el funcionamiento normal del vehículo.

Pero si al arrancar el auto por medio de un puente se comprueba que no estaban las luces o sonido encendidos, entonces es probable que el problema sea la batería, que tome carga pero se descargue apenas se apaga el motor porque ya no es capaz de acumular electricidad.

En ese caso, hay buscar una luz testigo que está sobre la carcaza de las baterías modernas, que se muestra como “ojo de vidrio”. La luz verde indica que la batería carga correctamente, la luz ambar que está muy desgastada, y si el botón está negro o rojo, según la marca, se indica que esa batería ya no funciona y se debe reemplazar.

Las baterías tienen dos bornes,
Las baterías tienen dos bornes, positivo y negativo, y un testigo en la cubierta (círculo amarillo) que muestra si funciona correctamente

Normalmente, una buena batería debería tener una vida útil de entre 3 y 5 años, pero mucho depende del estado mecánico del auto para que eso suceda. Si el motor de arranque (burro) está viejo y duro, si las bujías están muy desgastadas o si la bomba de combustible falla o el circuito de combustible se descarga cada vez que se apaga el motor, arrancar el vehículo demandará más esfuerzo para la batería, lo que desencadenará en una reducción de su vida útil.

La tercera opción tiene un síntoma similar. Luego del puente, el auto funciona pero al apagarse el motor ya no vuelve a arrancar. La diferencia con el caso anterior es que la batería tiene la luz verde pero no carga porque está roto el alternador, que es el encargado de hacerlo cuando el motor del auto está en marcha. En ese caso, hay que cambiar este último elemento a la brevedad posible.

Si el problema no es eléctrico y el auto no arranca a pesar de estar girando el burro durante varios segundos, lo que sucede es que no está llegando combustible al motor.

Puede ser porque, efectivamente, no haya combustible en el tanque, porque está tapado el filtro de nafta o porque se quemó la bomba de combustible que lleva la gasolina desde el tanque hasta la cámara de admisión del motor. En ese caso, la única solución es llevarlo a un taller mecánico, pero lo que no se debe hacer es intentar que arranque durante muchos minutos. Insistir sólo agotará la batería también.

Para hacer un "puente" entre
Para hacer un "puente" entre dos baterías, hay que estacionar los autos tan cerca como sea posible para que los cables lleguen sin problemas a cada borne

Cómo se hace un puente

Lo primero que hay que hacer para darle electricidad de un auto a otro es estacionarlos enfrentados, de modo tal que las dos baterías queden cerca entre sí para que lleguen bien los cables.

Si eso no es posible por falta de espacio adelante, se puede colocar un auto al lado del otro teniendo en cuenta de qué lado están ambas baterías para que esa distancia sea suficiente para poder conectar los dos cables. Ambos autos deben estar en punto muerto o neutro y con el freno de mano colocado.

Una vez que ambos vehículos están cerca entre sí, con ambos capo levantados y el motor apagado en el auto que suministrará electricidad, se debe conectar primero la pinza roja en el borne positivo (signo +) del auto que no tiene batería y luego el otro extremo en el mismo borne positivo de la batería que sí tiene carga.

El orden en el que
El orden en el que se colocan y se retiran las pinzas de los cables es muy importante

Después se debe colocar la pinza negra en el borne negativo (signo -) del auto que tiene carga de batería y la otra punta en una parte de chapa de la carrocería del auto que no tiene batería, de ser posible en una parte que no esté pintada, para permitir que haga masa de mejor calidad.

Cuando los dos cables están conectados se debe esperar unos 5 minutos y luego dar arranque al auto que dará electricidad. Cuando este está en marcha se dará contacto al auto que no tenía batería, el que debería arrancar sin problemas. Se deja ambos en marcha entre 2 y 5 minutos, y luego de quitan los cables haciendo el procedimiento inverso.

Primero se retira la pinza negra de la carrocería del auto auxiliado, después la pinza negra del auto que dio electricidad, luego la pinza roja de ese mismo vehículo, y por último se retira la pinza roja del auto que recibió carga. Este último debe mantenerse en marcha otros cinco minutos más para que el alternador continúe la cara total de la batería.

Temas Relacionados

mecanica automóvilbatería de autoscarga de batería auxilio mecánicoproblemas mecánicos autoúltimas noticias

Últimas Noticias

La Ciudad de Buenos Aires lanzó créditos para que taxistas, remiseros y repartidores puedan comprar vehículos eléctricos

La nueva línea de préstamos del Banco Ciudad ofrece condiciones preferenciales a taxistas, remiseros y repartidores, con el objetivo de modernizar la flota y reducir el impacto ambiental en la movilidad porteña

La Ciudad de Buenos Aires

Cuánto necesita una familia por mes para pertenecer al 10% de mayores recursos

Para quedar ubicado entre los hogares con mayor capacidad de compra, se necesita obtener ingresos mensuales superiores a $3 millones. Los diez deciles que conforman la estructura de ingresos familiares

Cuánto necesita una familia por

Los precios de los alimentos frenaron su impulso en la tercera semana de diciembre: qué rubros tuvieron deflación

Un relevamiento privado reflejó una baja de precios de 0,3% en la categoría. Que se espera para lo que resta del mes y cómo va a impactar sobre el dólar

Los precios de los alimentos

Milei le puso fecha al fin de la inflación: cuándo va a perforar el 1% mensual según el Presidente

El Presidente dio su pronóstico en un programa de streaming. Las expectativas del mercado y los informes de consultoras muestran una desaceleración sostenida, pero muestran señales de cautela sobre la dinámica de los precios

Milei le puso fecha al

Una por una, todas las empresas que cerraron plantas y efectuaron despidos en el último trimestre

Sin un repunte en la actividad industrial, el 2025 termina con más de 20 grandes fábricas en crisis y casi 4.400 trabajadores afectados

Una por una, todas las
DEPORTES
El contrato “sin precedentes” que

El contrato “sin precedentes” que el PSG planea ofrecerle a Luis Enrique

El contundente informe de la F1 sobre la “dura” temporada 2025 de Alpine: “Pocos momentos destacados”

Una leyenda de la NBA reveló el motivo por el cual se distanció de Michael Jordan: “Era mi mejor amigo y lo extraño”

Explosivas declaraciones de Luciano Vietto contra Gustavo Costas tras su polémica salida de Racing

La frase del director de Red Bull sobre el futuro de Max Verstappen que da que hablar en la Fórmula 1

TELESHOW
Chano contó cómo enfrentó su

Chano contó cómo enfrentó su internación por adicciones: “Entendí que tenía una enfermedad”

Wanda Nara aseguró que Mauro Icardi no saldó el total de la cuota alimentaria: “Sigue siendo deudor”

Así llegó Mauro Icardi junto a la China Suárez a buscar a sus hijas para pasar la Navidad juntos: las imágenes

El tremendo susto de Guido Süller al descubrir un nido de ratas en su habitación: “¡Nunca vi algo así!"

El rotundo cambio estético de Ginette Reynal: “Tomé una decisión y me gustaría que me acompañen”

INFOBAE AMÉRICA

El papa León XIV instó

El papa León XIV instó a los altos funcionarios del Vaticano dejar de lado las ambiciones de poder y el resentimiento

“El río que escribo”: Luis Gusmán cuenta lo que las palabras dejan en el agua

Zelensky afirmó que “casi el 90%” de las demandas de Ucrania se han incorporado a los borradores de paz

Arabia Saudita alcanzó en 2025 la cifra más alta de ejecuciones documentadas

En medio de las negociaciones para el fin de la guerra, el Parlamento de Ucrania evalúa convocar elecciones presidenciales