Economía

Jornada financiera: las acciones argentinas subieron hasta 7% y el riesgo país cayó por una mejora del contexto global

Los índices de Wall Street ganaron hasta 2,9% y las bolsas de Europa recuperaron hasta 5%. El precio del petróleo cayó 15% e impactó en los títulos del sector. El riesgo país argentino cedió 7% a 570 puntos

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Las bolsas operaron con ganancias en una rueda de alivio y distensión geopolítica.
Las bolsas operaron con ganancias en una rueda de alivio y distensión geopolítica.

Pese a las tensiones que se suscitaron en las últimas horas, las bolsas internacionales subieron de forma unánime este miércoles, mientras que los precios del petróleo se desplomaron en medio del alivio tras el acuerdo entre Estados Unidos e Irán para un alto el fuego de dos semanas que podría conducir a la reapertura del Estrecho de Ormuz a la navegación.

Los índices de Nueva York ascendieron entre 2,5% y 2,9%, mientras que las principales plazas europeas escalaron hasta 5 por ciento.

Los mercados globales experimentaron un repunte en el apetito por el riesgo después de que el presidente norteamericano Donald Trump anunció una suspensión de dos semanas de las hostilidades a cambio de que Teherán levantara el bloqueo del estrecho de Ormuz. En Truth Socia , escribió : “Acepto suspender los bombardeos y ataques contra Irán durante dos semanas. ¡Será un alto el fuego bilateral!“. El llamado se produjo apenas unas horas antes de que expirara el plazo del martes a las 20 horas de Washington para lanzar una campaña de bombardeos masivos contra Irán.

Las acciones petroleras fueron las más perjudicadas por el desplome del crudo: Vista Energy cayó 6,5%

Abbas Araghchi, ministro de Asuntos Exteriores iraní, confirmó la aceptación de los términos en un comunicado poco después del anuncio de Trump, al afirmar que si se detienen los ataques contra Irán, sus propias operaciones cesarían y que “durante un período de dos semanas, será posible el paso seguro a través del estrecho de Ormuz mediante la coordinación con las Fuerzas Armadas de Irán”.

La reapertura de la crucial vía fluvial de 34 kilómetros de ancho tuvo el efecto más directo en los mercados energéticos, que reaccionaron rápidamente a la noticia.

El precio del barril de Brent del Mar del Norte cayó 12,3%, a USD 95,88 para los contratos con entrega en junio. Mientras, el crudo ligero de Texas (West Texas Intermediate) se desplomó 15,1% o 17 dólares, a USD 95,87 el barril para entrega en mayo. Este movimiento en el mercado petrolero representó una de las reacciones más pronunciadas desde el inicio del conflicto.

La caída del petróleo impulsó las apuestas a que la Reserva Federal reanudará los recortes de las tasas de interés este año, dado el menor riesgo de una inflación persistente. Las actas de la reunión de la Fed de marzo, que se publicarán el miércoles, podrían arrojar luz sobre la postura de los responsables políticos respecto al impacto de la guerra con Irán en la economía.

“El alivio diplomático, condicionado a la reapertura del Estrecho de Ormuz, llega en medio de datos económicos sólidos en EEUU, con la creación de 178.000 empleos y una tasa de desempleo de 4,256%, aunque con presiones inflacionarias persistentes”, afirmó Felipe Mendoza, analista de mercados de EBC Financial Group.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires subió 1,3% en pesos, en los 3.011.186 puntos.

En Wall Street, los ADR de empresas argentinas mostraron un comportamiento positivo en general, con la excepción de los títulos del sector energético y petrolero, como YPF (-1,6%, a USD 43,48) y Vista (-6,5%). También caen otras compañías vinculadas la sector, como Tenaris (-1,3%), principal productora de tubos sin costura para la industria petrolera, y Pampa Energía (-0,1%).

Del lado ganador quedaron Mercado Libre (+1,9%), Banco Macro (+7,1%), Grupo Galicia (+5%) y Supervielle (+7,4%).

Los títulos públicos hard dollar de la Argentina operaron con una ganancia promedio 1,1%. El riesgo país de JP Morgan descontó 42 unidades para la Argentina, en los 570 puntos básicos, luego de marcar un mínimo intradiario en los 551 puntos básicos por la mañana.

“La brecha entre las posiciones declaradas de ambos lados es amplia. Las conversaciones de Islamabad no garantizan éxito alguno. Incluso la reapertura del Estrecho -sujeta a ‘limitaciones técnicas’ iraníes- tardará semanas, si no meses, en descongestionar el acumulado de carga marítima. De esta manera, estimamos que los precios del crudo, difícilmente retornen a niveles previos a la guerra en el corto plazo”, consignaron los analistas de IOL Inversiones.

“Aprovechando la percepción de alto beta que tienen entre los operadores, los ADR de bancos y los bonos en dólares ensayan una inmediata reacción positiva a dicho contexto externo, a contramano de los papeles petroleros que se ven afectados por el derrumbe del Brent”, sintetizó el economista Gustavo Ber.

“El rally global tras el alto el fuego impulsará una suba en acciones locales y bonos en dólares, a medida que disminuye la aversión al riesgo y los fondos recompran bonos vendidos durante los episodios de salida de capitales“, definieron desde Max Capital.

“En la Argentina, el mercado es principalmente de individuos. Incluso dentro de los fondos comunes de inversión, cerca del 90% de los recursos corresponden a money market, es decir, fondos de carácter transaccional y de muy corto plazo", afirmó Javier Timerman, managing partner de Adcap Grupo Financiero.

“El gran problema para atraer inversiones es la debilidad política y la falta de consensos. La Argentina no ha logrado sostener políticas de Estado en materia fiscal, monetaria y cambiaria que generen confianza, sostuvo Timerman.

El dólar retomó la baja

Con un monto de USD 429 millones negociados en el segmento de contado, el dólar mayorista finalizó con una baja de cinco pesos o 0,4%, a $1.387,50, en una plaza distendida, coincidente con un mayor optimismo financiero por la reanudación de las negociaciones y el cese de hostilidades en Oriente Medio.

Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios, observó que la divisa “fue escalando progresivamente producto de la aparición de la demanda, alcanzando la zona de $1.390, nivel en el que había cerrado en las últimas ruedas. En ese rango se mantuvo durante buena parte de la jornada, aunque sin lograr consolidarse. Hacia el tramo final, volvió a aparecer la oferta en esos precios, lo que generó una corrección a la baja del tipo de cambio”.

El tipo de cambio que rige el comercio exterior se pactó $5,50 o 0,4% por encima del precio de cierre de marzo, mientras que conserva una caída de $67,50 o un 4,6% en lo transcurrido de 2026.

El Banco Central estableció para la fecha una banda superior de su esquema cambiario en los $1.667,89, que dejó al dólar mayorista a 280,39 pesos o 20,2% de ese límite una holgada brecha que habilita la continuidad de compras en el spot que efectúa a diario la autoridad monetaria.

El dólar al público terminó con una baja de cinco pesos o 0,4% en el día, a $1.410 para la venta en el Banco Nación, tras un piso de $1.405 por la mañana. El billete minorista interrumpió una serie de tres días estabilizado en los 1.415 pesos y anota un mínima suba de cinco pisos en lo que va de abril.

El Banco Central absorbió USD 102 millones con su intervención cambiaria, el 23,8% de la oferta de contado. Las reservas internacionales brutas crecieron en USD 308 millones, a USD 44.750 millones, también con el aporte del oro, que rebotó 1,4%, a USD 4,749.80 la onza.

En el mercado de dólar futuro todos los contratos operaron en baja y la posición más negociada, para fin de mes, restó 9,50 pesos o 0,7%, a $1.404,50, frente a un techo de las bandas cambiarias previsto en los $1.703,22 para el cierre de abril.

La cotización blue del dólar restó cinco pesos o 0,4% este miércoles, a $1.390 para la venta, cifra que iguala el nivel del 10 de septiembre de 2025, siete meses atrás. el dólar informal amplía a 140 pesos o 9,1% la pérdida desde que empezó 2026.

En cuanto a la plaza marginal, la divisa es negociada casi al mismo nivel que el dólar mayorista -el más barato de todos-, ante una reciente oferta que que empuja a la baja y es respuesta de la sobre-dolarización que hubo en septiembre y octubre, con la incertidumbre electoral.

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