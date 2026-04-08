Guillermo Oliveto, especialista en consumo: “La clase media histórica llegó a ser el 75% de las familias, hoy es apenas el 17%”

Cambios de hábitos y mayor control en el consumo marcan la aparición de un nuevo consumidor argentino frente a la crisis

La radiografía de la clase media argentina, según el especialista en consumo Guillermo Oliveto, revela una estructura social en transformación que desafía la memoria colectiva y redefine los parámetros de pertenencia. Durante el debate en Infobae al Regreso, Oliveto sostuvo que lo que hoy se considera clase media alta es, en realidad, el segmento que históricamente representaba a la clase media tradicional de la Argentina, y remarcó: “Esa clase media histórica llegó a ser en los años setenta el 75% de las familias de la Argentina”.

En una charla con el equipo de Infobae al Regreso, integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Gustavo Lazzari, Oliveto puntualizó que actualmente apenas el 17% de los hogares puede considerarse clase media alta, mientras que un 26% integra una clase media baja “mucho más acotada, mucho más limitada”, constantemente amenazada por la posibilidad de caer en la pobreza. Según sus estimaciones, “la pobreza estructural ronda el 24 o 25% de las familias, un umbral muy difícil de romper”.

La clase media argentina y su transformación histórica

Oliveto distinguió entre la clase media alta, que hoy representa apenas un 17% de las familias y mantiene algunos hábitos de consumo propios de la recordada “clase media Mafalda”, y una clase media baja que vive “en el umbral, tratando de no caer hacia la clase baja”. Subrayó que el miedo a perder el empleo es el factor que más incide en el ánimo de las familias: “Hoy, el temor a quedarse sin trabajo pesa más que la inflación”.

El especialista precisó que la clase media alta se acerca a la vida de la clase alta en costumbres y consumo, aunque con menor regularidad y acceso a bienes, mientras que la media baja depende de la informalidad laboral y el empleo múltiple: “En esos hogares, si son cuatro los adultos en edad de trabajar, todos salen a buscar trabajo”. Oliveto también diferenció la situación actual de la década del setenta, cuando “la pobreza era del 4% y el 75% de las familias pertenecía a la clase media”.

Los principales generadores de empleo en Argentina, como construcción, comercio e industria, presentan una caída respecto a 2023 (Infobae en Vivo)

Cambios de hábitos, angustia y el surgimiento del nuevo consumidor

La coyuntura económica y social llevó a una transformación profunda en el consumo: “Hay un cambio de hábitos donde la gente se volvió mucho más racional y selectiva, no sólo busca lo más barato, sino ‘comprar bien’”. Destacó que el 65% de los argentinos es propietario de su vivienda, un dato singular frente a la cultura del alquiler en países europeos, y lo vinculó a la tradición inmigrante y los ciclos recurrentes de crisis: “El argentino construye su casa ladrillo a ladrillo porque eso le da seguridad”.

Oliveto advirtió que el ajuste y la pérdida de poder adquisitivo generan angustia: “La gente resigna consumos básicos como alimentos, salidas o ropa, y vuelve al Excel para poder llegar a fin de mes”. Describió la emergencia de un “nuevo consumidor” que prioriza el control y la prudencia en sus decisiones: “La palabra hoy es control, sensatez, tratar de darse algún gusto cuando se puede”.

El impacto del modelo productivo y la fragmentación social

Consultado sobre el modelo productivo basado en energía, minería y agro, Oliveto evaluó que “Argentina tiene una oportunidad histórica en estos sectores”, aunque advirtió que el impacto aún no llega a la mayoría: “Hoy, los tres sectores que más empleo generan —construcción, comercio e industria— están en caída respecto de 2023”. Planteó el dilema sobre cómo se distribuirán los recursos generados y alertó sobre una posible profundización de la fragmentación social: “Ese dinero puede quedar anclado en el 20% del tope de la pirámide y el resto será otro mundo”.

La clase media argentina bajó del 75% en los años setenta a solo un 17% de hogares considerados clase media alta, según Guillermo Oliveto (Infobae en Vivo)

El especialista remarcó que la clase media argentina atraviesa un ciclo de esperanza y nostalgia: “El ánimo con Milei estuvo signado por la esperanza, pero ahora empieza a crecer la añoranza y pierde fuerza la esperanza”. Añadió que el ajuste prolongado y la falta de premios concretos al esfuerzo generan crisis de sentido: “Si esfuerzo, esfuerzo y no hay premio, un día la gente se pregunta para qué trabaja tanto”.

La identidad de la clase media, sostuvo Oliveto, sigue marcada por la búsqueda de pequeños placeres cotidianos y el deseo de ascenso social, aunque la realidad económica obliga a redefinir prioridades y expectativas. “La clase media sueña para arriba y teme para abajo”, resumió.

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