Economía

Un empresario heladero compró Abuela Goye y asegura que si hay menos fábricas, el sector será más eficiente

Tras adquirir la tradicional marca de chocolates, Esteban Wolf estimó que en el país hay más de 20.000 fábricas de helado y advirtió que ese nivel de fragmentación presiona los márgenes y limita la escala del negocio

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Tras la adquisición de Abuela Goye, el dueño de Persicco y Guapaletas busca expandirse y reordenar un negocio fragmentado
Tras la adquisición de Abuela Goye, el dueño de Persicco y Guapaletas busca expandirse y reordenar un negocio fragmentado

El dueño de Chocorisimo, Persicco y Guapaletas, Esteban Wolf, compró la tradicional marca de chocolates Abuela Goye, en una operación que incluyó la marca, los locales y toda su operación. La transacción se enmarca en una estrategia de fuerte expansión, tanto en la Argentina como en la región, en un contexto de caída del consumo.

Sin embargo, el empresario fue más allá y planteó un diagnóstico sobre el sector: aseguró que la industria del helado necesita mayor competitividad y la comparó con el textil. “Cuanto menos fábricas de helado haya, el sector va a ser más eficiente”, dijo a Infobae.

La compañía prevé invertir al menos USD 1 millón y abrir más de 20 nuevos locales en el país, al tiempo que avanza con planes de desembarco en mercados como Brasil, Paraguay, Colombia y Chile, a través de franquicias y socios locales.

Según explicó Wolf a este medio, la adquisición busca no solo ampliar la escala del negocio, sino también combinar helado y chocolate para amortiguar la estacionalidad y posicionarse como uno de los principales jugadores del sector en América Latina.

La apuesta a la concentración industrial

El grupo propietario de Persicco, Guapaletas y Chocorisimo prevé abrir alrededor de 24 nuevos locales de Abuela Goye, entre propios y franquiciados, durante 2026. La estrategia implica instalar heladerías y fortalecer la producción de chocolates, integrando ambos universos para aprovechar sinergias. Según comentó el empresario, “el helado va en sociedad con el chocolate; de la mano pueden crecer”.

Actualmente, el holding centraliza la producción de las tres heladerías en Garín, desde donde también exporta a distintos mercados de la región y desarrolla una operación inicial en México. La expansión contempla adaptar el producto a cada mercado y sumar franquicias bajo el modelo que ya emplean otras cadenas del grupo. “Queremos ser la empresa más grande de Latinoamérica”, subrayó Wolf a Infobae.

La compra impulsa la expansión del grupo y pone en debate el modelo del sector
La compra impulsa la expansión del grupo y pone en debate el modelo del sector

El empresario destacó, además, su interés en seguir adquiriendo marcas para profundizar la integración sectorial. “Nos encantaría comprar otra marca del sector. Queremos seguir integrando compañías de helados”, remarcó.

El negocio que no cierra

Sin embargo, contó que la lógica detrás del crecimiento es avanzar hacia una industria más concentrada y eficiente, en respuesta a lo que considera una excesiva atomización: “Hay más de 20.000 fábricas de helado en la Argentina. No tiene ningún sentido”, sostuvo Wolf. Según el empresario, la cifra incluye desde pymes, hasta producciones a pequeña escala.

“Creo que no debería haber tantas fábricas de helados y de chocolate en la Argentina. Creo que debería eficientizarse el sector y creo que las distintas marcas deberían competir en quiénes son las que mejores venden o las que mejores hacen campañas o las que mejores convencen a sus clientes para que los elijan. Pero creo que la cantidad de fábricas en Argentina no tiene sentido”, aseguró.

Advirtió, además, que el principal desafío del sector radica en los márgenes estrechos y el impacto de las mermas en la rentabilidad. Según sus estimaciones, “con más del 3% de merma, perdés plata". Y siguió: “Es lo mismo que la mayoría de las industrias. No hay 20.000 fábricas de yogur en Argentina. Lo mismo pasa con la ropa”.

Consecuentemente, su proyecto apunta a reducir la cantidad de plantas productivas para mejorar la eficiencia: “Cuanto menos fábricas haya, el sector va a ser más eficiente”, afirmó. En este esquema, la competencia dentro de la industria debería concentrarse en la construcción de marca y estrategias de venta, y no en la fabricación.

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Wolf apuesta por combinar helado y chocolate para expandirse

De acuerdo con datos de a Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (Afadhya), el consumo anual per cápita de helado en la Argentina alcanza los 7 kilos por persona, llegando a picos de 10 kilos durante la temporada alta de verano. Estos datos ponen al país a la par de países tradicionalmente reconocidos por su helado, como Italia y Alemania.

Chocorisimo fue fundada en 1998 por Gustavo Tonietti en Zárate, provincia de Buenos Aires. Esteban Wolf se sumó al negocio en 2013 y, desde entonces, el grupo arrancó su etapa de expansión. En 2023 adquirió Persicco, y en 2024 concretó la compra de Guapaletas, que se transformó en la marca de mayor volumen de ventas para el holding.

En total, sumando todas las enseñas, el grupo cuenta con cerca de 90 locales y presencia internacional en la Argentina, Brasil, Colombia, Uruguay, Perú y Chile, según puntualizó Wolf. La incorporación de Abuela Goye enriquece la propuesta del holding, con la posibilidad de aunar escala industrial y tradición artesanal, y refuerza su apuesta por la identidad emocional que distingue a las marcas con historia. “Quiero volver a ese aroma de la abuela, a lo artesanal, a llevar esa cocina a la casa de cada cliente”, describió el empresario.

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