Empleadas domésticas: cuánto cuesta la hora de limpieza en abril 2026

La hora de limpieza se mantuvo sin cambios en abril de 2026. (Imagen ilustrativa Infobae)

En abril de 2026, las tarifas para el trabajo doméstico en Argentina permanecen sin cambios respecto a marzo, ya que no se logró un nuevo acuerdo salarial. Los valores existentes surgen del ajuste acordado a comienzos de año para empleadas domésticas y siguen vigentes debido a la ausencia de una actualización paritaria. La estructura salarial del sector incluye montos mínimos, adicionales obligatorios y condiciones específicas para algunas regiones.

Para las tareas generales de limpieza, el valor de la hora de limpieza se mantiene en $3.348,37 para trabajadoras con retiro y $3.599,86 para quienes no cuentan con retiro. Estos montos corresponden a los últimos ajustes aplicados en febrero y marzo, y se extienden durante abril sin modificaciones.

En abril deja de pagarse el bono extraordinario otorgado en los primeros meses del año, por lo que las remuneraciones quedan acotadas a los salarios y adicionales estipulados en la normativa vigente.

El calendario laboral de abril incluyó el Día de las Empleadas Domésticas, celebrado el viernes 3. Las trabajadoras que hayan prestado servicios en esa fecha tienen derecho a recibir un pago extra, según lo previsto para feriados y días especiales del sector.

El registro en ARCA es obligatorio para empleadores y garantiza derechos laborales fundamentales para el sector. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La regularización del vínculo laboral es obligatoria y exige registrar a las trabajadoras en el sistema de ARCA. El empleador debe realizar el trámite digitalmente, sin importar la cantidad de horas ni la modalidad de trabajo. Si no cuenta con clave fiscal, debe gestionarla antes de iniciar el registro.

El proceso requiere ingresar el CUIL del empleado, lo que permite importar automáticamente los datos personales. Luego, el sistema solicita completar información adicional, como el domicilio del trabajador, datos laborales, tipo de tareas, cantidad de horas, modalidad de pago, remuneración, fecha de ingreso y condición contractual.

También es necesario declarar el domicilio donde se efectuará el trabajo. Si ya figura en la base de datos, puede seleccionarse; si no, debe cargarse de manera manual. Antes de finalizar, el sistema permite revisar y corregir la información registrada.

El recibo de sueldo se genera desde la misma web, incluyendo todos los datos laborales y personales. En el documento figuran los salarios básicos, horas trabajadas y adicionales, como antigüedad o zona desfavorable.

El esquema salarial contempla una remuneración mínima por categoría, adicionales obligatorios y posibles aumentos según la región. Para tareas generales, el valor por hora es de $3.348,37 con retiro y $3.599,86 sin retiro. El sueldo mensual surge de multiplicar el valor horario por las horas establecidas para la categoría.

Los salarios del personal de limpieza en domicilios particulares presentan estabilidad en abril, tras la aplicación de los últimos reajustes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El adicional por antigüedad suma un 1% por cada año trabajado con el mismo empleador y se incorpora automáticamente al salario. Este monto se incluye siempre que la relación laboral sea continua y comprobable.

Por zona desfavorable, quienes trabajan en determinadas provincias reciben un 30% extra sobre el salario mínimo. Esto rige para La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y Patagones, Buenos Aires. El objetivo es ajustar la remuneración a las condiciones de vida y acceso en esas regiones.

Valores completos para trabajadores de casas particulares

El régimen salarial para trabajadores de casas particulares contempla diversas categorías, cada una con su remuneración específica. Los valores vigentes en abril 2026 son los siguientes:

Supervisión Por hora con retiro: $4.013,30 Por hora sin retiro: $4.382,63 Mensual con retiro: $500.649,26 Mensual sin retiro: $556.024,76

Tareas específicas Por hora con retiro: $3.807,87 Por hora sin retiro: $4.161,54 Mensual con retiro: $466.154,67 Mensual sin retiro: $517.277,03

Caseros Por hora (residen en el lugar de trabajo): $3.599,86 Mensual: $455.160,14

Asistencia y cuidado de personas Por hora con retiro: $3.599,86 Por hora sin retiro: $4.012,14 Mensual con retiro: $455.160,14 Mensual sin retiro: $505.578,34

Tareas generales Por hora con retiro: $3.348,37 Por hora sin retiro: $3.599,86 Mensual con retiro: $410.773,52 Mensual sin retiro: $455.160,14



Estos valores constituyen la base para el cálculo de los haberes, a los que se agregan los adicionales mencionados.