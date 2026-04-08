La UTA anunció una retención de tareas y habrá menos colectivos este jueves

La UTA realizará una retención de tareas a partir de las 00 de este jueves 9 de abril.(Luciano González)

En la previa de la reunión entre el Gobierno y las empresas de colectivo, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) realizará una retención de tareas a partir de las 00 horas del 9 de abril en aquellas empresas del Área Metropolitana de Buenos Aires que no hayan completado el pago de los salarios de marzo. Esto implica que habrá una menor circulación de colectivos a partir de la medianoche.

“Informamos que, encontrándonos al cuarto día hábil del mes, sin haberse dado cumplimiento íntegro al pago de los salarios del mes de marzo en determinadas empresas del Área Metropolitana de Buenos Aires, se resuelve la retención de tareas a partir de las 00 horas del día 9 de abril del corriente, en aquellas empresas que no hayan cancelado la totalidad de los haberes, como medida de autotutela de los trabajadores representados”, reza el texto.

“Los empresarios bajaron la frecuencia de los servicios, generaron un gran malestar en los usuarios y violencia hacia nuestros representados, manifestando que no les ingresaron los subsidios nacionales ni provinciales. Nosotros queremos cobrar los sueldos y defenderemos los puestos de trabajo”, concluye el documento salarial.

Por su parte, la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (Aaeta) advirtió sobre una “situación de extrema gravedad financiera” que atraviesan las empresas de colectivos del AMBA debido al aumento del costo del gasoil y al atraso en el pago de compensaciones. Según argumentaron, esta situación obligó a una “readecuación operativa de emergencia” en las líneas de jurisdicción nacional y provincial, lo que se tradujo en una reducción de servicios.

Desde la entidad aclararon que la disminución de frecuencias registrada hoy “no fue por una medida de fuerza gremial, sino una racionalización técnica forzada por la falta de recursos para cubrir las necesidades del gasoil”. El déficit crítico del sistema, sostienen, surge por la brecha entre el precio real del combustible y el valor reconocido oficialmente en la estructura de costos, que sigue tomando como referencia precios de enero de 2026.

La Aaeta puntualizó que actualmente las empresas deben comprar el gasoil a valores que oscilan entre los $2.100 y $2.444 por litro, mientras que la estructura de costos oficial solo reconoce $1.750 por litro. “El sistema enfrenta un déficit crítico de costos de gasoil debido a la brecha entre el precio real de mercado y el valor reconocido en la estructura de costo”, remarcaron.

La cámara empresarial detalló que las líneas que prestan servicio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (64, 65 y 151) “estuvieron funcionando con normalidad”, mientras que el resto de las líneas nacionales y provinciales “se irán normalizando a partir de mañana”, luego del ingreso del pago de subsidios este miércoles.

Por último, la AAETA informó que este jueves 9 de abril está prevista una reunión entre las autoridades de la Secretaría de Transporte de la Nación y las cámaras empresarias, y reiteró que “la solución definitiva no reside en la reducción de servicios, sino en el reconocimiento de los costos reales de los insumos básicos para brindar un servicio seguro y de calidad para los pasajeros”.

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