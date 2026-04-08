Quién es Satoshi Nakamoto: una nueva investigación asegura haber identificado al enigmático creador de Bitcoin

FILE PHOTO: Representations of cryptocurrency bitcoin are seen in this illustration taken November 25, 2024. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

El enigma detrás de la identidad de Satoshi Nakamoto, el creador de Bitcoin, capturó la atención global desde el nacimiento de la criptomoneda en 2009. El medio estadounidense The New York Times dedicó una extensa investigación a la identidad de Nakamoto y señala al criptógrafo británico Adam Back como el candidato más probable. El reportaje sostiene que las coincidencias técnicas, históricas y de lenguaje entre ambos refuerzan esta teoría.

El disparador de la pesquisa fue el lanzamiento de un documental de HBO que generó debate sobre la identidad de Nakamoto. El periodista de The New York Times, John Carreyrou, relata que, tras escuchar el pódcast “Hard Fork”, se sumergió nuevamente en la investigación del caso, motivado por el acceso a cientos de correos electrónicos entre Satoshi Nakamoto y Martti Malmi, un programador finlandés que colaboró en los primeros días de Bitcoin. Estos mensajes, revelados en el marco de un juicio civil en Londres contra un impostor australiano, constituyen el corpus documental más importante conocido hasta la fecha sobre los movimientos y la lógica de Satoshi.

En esas comunicaciones, Carreyrou identificó una mezcla de ortografía y modismos británicos y estadounidenses. Este detalle, sumado a la inclusión en el primer bloque de Bitcoin de un titular de la edición británica de The Times: “The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks”, llevó a deducir que el creador de la criptomoneda estaría radicado en Reino Unido. “Esto me pareció una señal de que Satoshi era realmente británico”, escribe el reportero.

La investigación también resalta la vinculación de Nakamoto con el grupo de los Cypherpunks, una red internacional de criptógrafos, informáticos y activistas nacida en los años 90, que promovía el uso de la criptografía para proteger la privacidad y la libertad individual. “Los Cypherpunks debatían cómo crear ‘dinero electrónico’: un dinero digital que preservara el anonimato del efectivo físico”, describe el artículo. Satoshi participó en listas derivadas de ese grupo y compartía afinidades ideológicas con sus miembros, entre ellos Adam Back.

Adam Back es doctor en ciencias de la computación, nacido en Londres en 1970, y figura reconocida en el ambiente cripto por haber desarrollado Hashcash. (Wikipedia)

El análisis de los textos de Nakamoto permitió al periodista identificar más de un centenar de palabras y frases recurrentes, como dang (caramba), burning the money (quemar el dinero) o a menace to the network (una amenaza para la red). Usando la búsqueda avanzada en la red social X, comparó esas expresiones con el historial público de los principales sospechosos de ser Satoshi. La coincidencia más llamativa se dio con Adam Back. “Una sola persona coincidía con casi todas mis palabras y frases: Back”, sostiene el reportaje de The New York Times.

Back es doctor en ciencias de la computación, nacido en Londres en 1970, y figura reconocida en el ambiente cripto por haber desarrollado Hashcash, un sistema de pruebas de trabajo que inspiró la lógica de la minería de Bitcoin y fue citado en el white paper original de la moneda digital. Back fue uno de los participantes más activos de las listas de Cypherpunk y, según John Carreyrou, su perfil técnico y su historia personal lo ubican en el centro de la escena.

El artículo narra el encuentro del periodista con Back en Las Vegas, durante una conferencia de la comunidad Bitcoin. Allí, Back afirmó que Bitcoin alcanzaría “fácilmente el millón” en cinco o diez años. Consultado sobre su vida personal, Back detalló que aprendió a programar a los once años y que en la universidad se obsesionó con la criptografía y los sistemas distribuidos: “Pasé la mayor parte del doctorado sumergido en la madriguera de la criptografía”, contó el británico. El proyecto de tesis de Back se centró en el lenguaje de programación C++, el mismo que utilizó Satoshi para escribir el primer software de Bitcoin.

En el desarrollo de la nota, Carreyrou reconstruye la relación de Back con otros pioneros del movimiento Cypherpunk, especialmente con Hal Finney, uno de los primeros en recibir una transacción en la red Bitcoin y en elogiar públicamente el código de Nakamoto. “Eso significa mucho viniendo de ti, Hal”, respondió Satoshi a Finney en 2010, según consta en Bitcointalk. El artículo explica que Satoshi mencionó en sus correos a un sistema de dinero electrónico creado por Finney, llamado Reusable Proofs of Work (R.P.O.W.), que incorporaba Hashcash en su diseño. Solo unos pocos miembros de la comunidad cripto comentaron ese desarrollo, entre ellos Adam Back.

La investigación también aborda la existencia de una coartada que durante años desvió la atención de Back como posible Satoshi. Durante el juicio civil en Londres, Back presentó correos electrónicos en los que Nakamoto lo contactó en agosto de 2008 para consultar una cita a Hashcash antes de publicar el documento técnico de Bitcoin. Estos mensajes, en apariencia, impedirían que Back fuera Satoshi. Sin embargo, Carreyrou plantea otra hipótesis: “Back bien podría haberse enviado esos correos a sí mismo para tener una coartada”.

Bitcoin fue creado en 2009. El 3 de enero de ese año, su creador bajo el seudónimo Satoshi Nakamoto minó el primer bloque de la red. REUTERS/Dado Ruvic

Entre los elementos más llamativos de la investigación, aparece el análisis de las listas de correo de los Cypherpunks, donde Back fue un participante activo desde 1995. Allí, resolvió desafíos criptográficos propuestos por Hal Finney y entabló debates sobre privacidad digital y el desarrollo de sistemas financieros alternativos. “En los Cypherpunks, Back había encontrado almas gemelas ideológicas”, sintetiza la nota de The New York Times. El artículo describe a Back como un defensor de la “criptoanarquía”, la idea de usar criptografía para proteger la vida privada del avance estatal.

El periodista también destaca que la comunidad de Bitcoin se ha mostrado tradicionalmente escéptica ante cualquier intento de desenmascarar a Satoshi Nakamoto. El medio estadounidense recuerda que, para muchos usuarios, la única prueba definitiva es que el propio Satoshi mueva parte de sus monedas iniciales, equivalentes a una fortuna de unos 1,1 millones de bitcoins, valorada en 118.000 millones de dólares durante la conferencia de Las Vegas. “Solo Satoshi podría probar su identidad de manera definitiva moviendo algunas de sus monedas; cualquier otra prueba sería circunstancial”, cita el artículo.

A pesar de los indicios, Adam Back nunca ha admitido ser Satoshi Nakamoto. El periodista de The New York Times señala que, aunque la evidencia es circunstancial, los patrones de lenguaje, las coincidencias técnicas y la historia personal de Back lo posicionan como el principal sospechoso. “Mi corazonada parecía, al menos en parte, confirmada. Que Back utilizara muchos de los mismos términos que Satoshi quizá no demostrara nada ante una comunidad obsesionada con el tema durante años, pero dudaba que fuera casualidad”, escribe el autor.

El reportaje también recupera detalles sobre la formación y la vida personal de Back. Hijo de un empresario y una secretaria legal, se formó en un entorno familiar donde las opiniones fuertes eran habituales. Aprendió a programar por su cuenta y se interesó por la criptografía en la secundaria. Durante sus años universitarios, se apasionó por la seguridad informática y la privacidad digital, y encontró en el programa de cifrado Pretty Good Privacy (P.G.P.) una herramienta fundamental para comprender el potencial de la criptografía en la defensa de los derechos individuales.

La historia concluye que la identidad de Satoshi Nakamoto continúa siendo uno de los enigmas centrales de la era digital, pero aporta nuevos elementos y abre una línea de investigación que coloca a Adam Back en la mira de la comunidad global. “Parecía ingenuo pensar que yo podría resolver un caso que ya había desconcertado a tantos otros. Pero buscaba la emoción de una gran historia desafiante. Así que decidí intentar una vez más desenmascarar al misterioso creador de Bitcoin”, concluyó John Carreyrou.