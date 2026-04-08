El riesgo país de la Argentina se desplomó en medio de la euforia de los mercados globales

El Riesgo País de Argentina se mantiene en el rango más alto de los últimos cuatro años.

El riesgo país de la Argentina registró una fuerte caída antes de que abran las operaciones locales, en medio de un clima de euforia en los mercados globales por el alto el fuego anunciado por el gobierno de Estados Unidos en el marco del conflicto bélico con Irán.

Los títulos públicos de la Argentina operaban en EEUU con subas entre 1,2% y 2,4% sobre las 9 hora argentina. El riesgo país, de esa forma, se ubicó en 551 puntos básicos, casi 50 unidades por debajo de los 610 registrados al cierre de las operaciones de ayer. La baja del indice EMBI elaborado por JP Morgan llegó así al 9,67%.

La fuerte baja del riesgo país de la Argentina coincidió con un escenario de marcada recuperación en los mercados financieros internacionales. La decisión de Estados Unidos y Irán de aceptar un alto el fuego por dos semanas generó una reacción inmediata en los activos globales. El anuncio fue realizado por el presidente Donald Trump, quien escribió: “Acepto suspender los bombardeos y ataques a Irán por un período de dos semanas. Este será un alto el fuego bilateral”, en su red social Truth Social, pocas horas antes de que venciera el plazo que él mismo había fijado para lanzar una operación militar de gran escala.

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, confirmó la aceptación de los términos y garantizó que, mientras cesen los ataques contra su país, sus propias operaciones militares también se detendrán. “Durante un período de dos semanas, el paso seguro por el Estrecho de Ormuz será posible mediante coordinación con las Fuerzas Armadas de Irán”, aseguró el funcionario en una declaración recogida por agencias internacionales.

La reapertura parcial del Estrecho de Ormuz, una vía marítima clave para el comercio mundial de energía, provocó un desplome inmediato en los precios internacionales del crudo. El precio del barril de Brent cayó casi 14%, ubicándose apenas por encima de los 94 dólares, mientras que el West Texas Intermediate descendió alrededor de 16%, hasta los 95 dólares. Este movimiento en el mercado petrolero representa una de las reacciones más pronunciadas desde el inicio del conflicto.

La caída del precio del petróleo, sumada al alivio de las tensiones geopolíticas, incentivó una ola de compras en los principales futuros bursátiles estadounidenses. Los futuros del S&P 500 subieron 2,7%, los del Nasdaq 100 treparon 3,5% y los del Dow Jones Industrial Average avanzaron 2,5%, lo que equivale a más de 1.000 puntos. Este contexto global impactó directamente en los bonos soberanos argentinos, que experimentaron subas de entre 1,2% y 2,4% en las operaciones previas a la apertura de los mercados locales.

La reacción positiva de los inversores se vio reflejada en un renovado apetito por el riesgo en todas las plazas financieras, no solo en los mercados de renta variable, sino también en la deuda emergente. El índice EMBI elaborado por JP Morgan, que mide el riesgo país de mercados emergentes, mostró una baja del 9,67% para la Argentina, lo que contribuyó a llevar el indicador local a 559 puntos, el nivel más bajo en meses.

Las consecuencias del alto el fuego también se observaron en las expectativas sobre la política monetaria estadounidense. Analistas del mercado, citados por agencias internacionales, interpretaron la baja del precio del crudo como un factor que puede reducir la presión inflacionaria, abriendo la puerta a una eventual reanudación de los recortes de tasas de interés por parte de la Reserva Federal más adelante este año. Los participantes del mercado aguardaban la publicación de las minutas de la reunión de marzo de la entidad, prevista para hoy, en busca de señales sobre la evaluación del conflicto y sus posibles efectos sobre el crecimiento y la inflación de Estados Unidos.

Las acciones de empresas petroleras argentinas que cotizan en Nueva York bajan el el premarket (Reuters)

El clima de optimismo contrastó con la incertidumbre que predominaba en la víspera, cuando el plazo para una intervención militar directa de Estados Unidos sobre Irán parecía inminente. La aceptación del alto el fuego y la reapertura del Estrecho de Ormuz fueron interpretadas como señales de distensión, aunque persisten interrogantes sobre la estabilidad de la tregua y su efecto duradero en los mercados globales.

La jornada arrancó con una dinámica de recuperación para la mayor parte de los activos de países emergentes, entre ellos Argentina, que se benefició del flujo de capitales hacia bonos y acciones. Si bien el alivio puede resultar transitorio, la magnitud de la reacción refleja la sensibilidad de los inversores a cualquier indicio de resolución temporal en el conflicto de Medio Oriente.

El desempeño de los títulos públicos argentinos, con subas marcadas en la plaza de Nueva York, posicionó al mercado local para una apertura con tendencia positiva. La evolución de los próximos días dependerá de la consolidación de la tregua entre Estados Unidos y Irán, así como de la respuesta de los bancos centrales y las autoridades económicas a los movimientos bruscos en los precios de la energía y los flujos de inversión hacia economías emergentes.

Bajan las acciones petroleras argentinas en el premarket

En las operaciones previas a la apertura de Wall Street, los ADR de empresas argentinas muestran un comportamiento dispar en medio de la recuperación de los mercados internacionales tras el anuncio del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán. Según datos del premarket, las acciones de compañías del sector energético y petrolero, como YPF y Vista, registran caídas pronunciadas que contrastan con los avances observados en otros segmentos.

El desplome en el precio internacional del petróleo, como consecuencia directa de la tregua y la reapertura parcial del Estrecho de Ormuz, generó un retroceso para las petroleras argentinas en Nueva York. El ADR de YPF baja más de 6% y Vista cae también cerca del 6,5%, mientras que otras energéticas, como Tenaris, cotizan en terreno negativo. Esta dinámica responde a la expectativa de menores ingresos para el sector ante la caída del crudo, en contraste con las subas que experimentan compañías de otros rubros como Mercado Libre, Banco Macro y Supervielle, todas con variaciones superiores al 3% en el premarket.