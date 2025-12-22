La política enturbió el buen humor de los inversores, que volvieron al modo pausa, a la espera de señales positivas

Diputados dio media sanción al Presupuesto, pero no en la forma que el Gobierno pretendía

Cuando todo indicaba que el mercado estaba recuperando terreno, los inversores volvieron el viernes a levantar la guardia, aumentó el riesgo país por la caída de los bonos soberanos y la Bolsa fue de mayor a menor con un predominio absoluto de bajas.

La política deshizo el buen trabajo de la economía. Las dos leyes que los inversores esperaban para fortalecer sus apuestas sufrieron tropiezos. Al presupuesto le quitaron un capítulo clave en el recorte de gastos y la ley laboral vio postergado su tratamiento. El manejo de alianzas no fue el deseado. Algunos recordaron a Guillermo Francos, el ex-Jefe de Gabinete.

El mercado quiere ver equilibrio antes del 9 de enero cuando vencen USD 4.200 millones en bonos de deuda. Cualquier turbulencia los pone en guardia. El contraste de lo que sucedió en la Argentina donde los bonos de la deuda soberana y las acciones bajaron, fue el ETF (índice) de emergentes que subió más de 1 por ciento. La argentina tuvo el peor comportamiento de la región.

Las consultoras tomaron nota y destacaron que la política de acumulación de reservas comenzó y en lo que va de diciembre el Tesoro acumula compras por más de USD 600 millones.

Los casos de Chile e Israel ilustran que el camino hacia tasas de un dígito puede durar más de cinco años

EconViews, que dirige Miguel Kiguel, opinó que el esquema actual “presenta una configuración inusual: la oferta monetaria se vuelve endógena (crece con la demanda), las tasas de interés reales han retornado a terreno negativo y el dólar ahora sigue a los precios en lugar de guiarlos. Veremos si, a partir de enero, alguna de estas tres patas se modifica. La inflación viene mostrando una fuerte inercia desde hace varios meses. Nada dramático. La experiencia internacional muestra que no existen atajos: bajar la inflación rápido cuando es muy alta es relativamente fácil, pero bajarla cuando ya está en torno al 20% anual es otra historia. Esa segunda etapa suele ser más lenta, ingrata y políticamente más costosa. Los casos de Chile e Israel ilustran que el camino hacia tasas de un dígito puede durar más de cinco años”.

El anuncio de que el BCRA comprará dólares fue bien recibido, pero hay dudas sobre hasta qué volumen podrá hacerlo Unsplash/Giorgio Trovato

Desde enero, agrega la consultora, se develará el misterio: “veremos si efectivamente el Gobierno prioriza reservas, acepta algo más de flexibilidad cambiaria y asume que la desinflación será más gradual. Pero la estrategia desinflacionaria deberá sumar otras herramientas y buscar, tarde o temprano, un ancla clara”.

Para FMyA, que dirige Fernando Marull “el dólar en enero y febrero puede estar más picante, pero no descontrolado. La pregunta del millón es si desde ahora podrán acumular reservas”. Para eso deben cumplirse dos condiciones:

Que baje la dolarización mensual a USD 2.000 millones mensuales (BCRA dijo que en noviembre fue solo de USD 200 millones), solo así el BCRA podrá comprar reservas sino es una fantasía.

Que Argentina vuelva a los mercados; y esta segunda opción está más cerca. En diciembre el Tesoro compró USD 500 millones en el mercado que, sumado a los USD 900 millones del BONAR 2029, resulta en USD 2.000 millones de los USD 4.200 millones a pagar el 9 de enero.

FMyA agregó que en las próximas semanas “el Tesoro puede aumentar las compras o pueden aceptar el REPO o el Swap con EEUU o colocar en el exterior si el riesgo país baja y se aprueba el Presupuesto 2026”.

Mejor parado, pero no asegurado

Sobre el costado político, advirtió que el Gobierno “está mucho mejor parado que los primeros dos años, pero no está asegurado que pasen las leyes fácilmente, como mostró el debut. El miércoles, Diputados dio media sanción a la Ley de Inocencia Fiscal (restringe al ARCA para denunciar penalmente y sube limite a $50 millones) y al Presupuesto 2026. Ahora pasa a Senadores. No obstante, hubo ruido porque no pudo sostener el Capítulo 11 (Universidad + Pediatría + Discapacidad; casi 0.5%PBI de costo fiscal), con voto en contra de Provincias Unidas y la UCR”.

La consultora F2 que dirige Andrés Reschini, señaló que así como antes el esquema cambiario servía de ancla inflacionaria, “ahora la inflación será la que moldee al esquema; el mercado pasó a poner en precios una inflación algo más elevada para los próximos meses lo que corrió al alza la proyección de la banda superior dejando más espacio entre los rendimientos de equilibrio en pesos y el tipo de cambio para el techo del rango, incrementando el riesgo de pérdidas en la estrategia de carry trade (pasar de dólares a pesos apostando que la tasa de interés le gana a la devaluación). Así, el mercado vendió pesos causando un desplazamiento de la curva de tasas sobre todo en el tramo corto y presionó al tipo de cambio”.

Sobre el comportamiento del mercado de futuros del dólar tras las turbulencias del Presupuesto 2026, F2 advierte que “el volumen de operaciones en los instrumentos ligados al dólar oficial como bonos y futuros no mostraron un salto sostenido en el volumen de operaciones (sí el martes, el día posterior al anuncio) pero cambió la dinámica en el interés abierto dado que este torció su tendencia decreciente y comenzó a escalar luego del martes. Es probable que haya habido presencia oficial para evitar volatilidad tanto en futuros como en bonos. Las expectativas de inflación pasaron a estar prácticamente empatadas con la curva de futuros en el tramo donde mayor volumen de operaciones se concentra que es el corto y medio. El Tesoro que, como se mencionó anteriormente, habría estado presente en instrumentos dollar linked (bonos atados al precio del dólar) también lo hizo con ventas en el spot y el cierre de carry comenzó a hacer mella en los depósitos en moneda extranjera que mantiene en el BCRA. Así, luego de crecer durante siete ruedas consecutivas, el miércoles (último dato disponible) estas tenencias de la Nación sufrieron una merma de USD 77 millones, lo que conduce a pensar que luego de las ruedas del jueves y viernes con mayor volumen en el Mercado Libre de Cambios (MLC) las ventas del Tesoro se hayan incrementado para mantener el mayorista a raya”.

El bitcoin no cierra bien el año y tiende a seguir descendiendo tras perforar lo que se asumí como su "piso" Photo by Chesnot/Getty Images

El informe destaca que el giro hacia priorizar la acumulación de reservas fue bienvenido por el mercado, “pero las expectativas de inflación generaron algunos efectos colaterales por lo que será clave que el Gobierno logre bajarlas, además de conseguir las aprobaciones en el Congreso para pasar las reformas y el Presupuesto”.

Por su parte, la consultora 1816 se preguntó si el nuevo esquema permitirá hacer compras significativas de reservas. “La reacción inicial del mercado fue excelente en los bonos, pero el dólar contado con liquidación cerró bastante por encima del techo de la banda, hoy en $1.520 (y eso es lo que impide ahora liberar la restricción cruzada para individuos)”, notó al respecto.

Para nosotros los anuncios son muy positivos, aunque para los acreedores falta

Otra de las dudas que planteó 1816 es si “los privados venderán los suficientes dólares abajo del techo de la banda para que la remonetización sea vía compras del BCRA en el MLC (si compraran todas las ruedas el 5% de USD 200 millones operados serían USD 2.520 millones anuales; para que haya más volumen en cambios debería haber menos restricciones cambiarias o podrían hacer compras en bloque). El tiempo dirá; para nosotros los anuncios son muy positivos, aunque para los acreedores, falta”.

Sobre el pago de la deuda considera que el escenario ideal sería que el Gobierno “pueda comprar todavía más reservas en el MLC y, quedando un monto residual, que logre hacer una emisión no garantizada de Globales en el exterior a principios de año (post aprobación del Presupuesto 2026, que habilita a emitir bajo ley extranjera) . Si no se llega a ese escenario de máxima (cuya probabilidad aumentó con el rally de esta semana, aunque los bonos a 10 años aún rinden cerca de 10 % ) seguramente se cierre un REPO como el que, según Caputo, los bancos internacionales ofrecieron a la Argentina”.

En otro plano, los inversores siguen sorprendidos porque el Bitcoin da pérdidas en lo que va del año y le cuesta perforar el techo de USD 90.000, cuando hace un mes y medio se decía que el piso eran USD 95.000, y en la noche del domingo cotizaba a USD 88 mil con tendencia a la baja.

Cóctel incómodo

El informe de Buenbit indica que el cierre de 2025 deja “un cóctel incómodo para los mercados globales y especialmente relevante para cripto: endurecimiento monetario en Japón, expectativa de recortes de tasas en EEUU, fuerte presión vendedora en Bitcoin y un vencimiento récord de opciones que amenaza con amplificar la volatilidad. En este contexto, Bitcoin no está débil por falta de narrativa, sino por exceso de fuerzas contrapuestas. El mercado ya no discute si BTC es macro; discute qué macro manda”.

E interpreta este escenario “no como un punto de ruptura, sino como una fase clásica de transición de ciclo: alta volatilidad, posicionamiento defensivo y precios tensionados, con ventanas tácticas que empiezan a abrirse para inversores con horizonte de mediano y largo plazo. Estados Unidos: inflación más blanda, pero el mercado no compra el aterrizaje suave”.

Hoy comienza una rueda clave: la incógnita es cómo recibirán los inversores las novedades del Presupuesto. El Gobierno resignó el capítulo 11 para avanzar en la sanción y acelerar el tratamiento de la reforma laboral. No es un dato menor que el rechazo a ese artículo signifique redireccionar el Presupuesto 2026 para cubrir gastos que equivalen a 0,5% del PBI.