El 80% de los consumidores argentinos mostraron interés en hacer compras con IA

La IA generativa comienza a desempeñar un papel central en la navegación, comparación y selección de productos

El informe internacional “Tendencias de E-Commerce 2025” de DHL, que relevó a más de 24.000 consumidores en 24 países del mundo, incluida la Argentina, señala que en mercados como el argentino el e-commerce ya no se limita a una simple transacción digital. A nivel global, dice el estudio, las compras online tienden a experiencias más personalizadas, sociales y atravesadas por una creciente preocupación por la sostenibilidad, en las que la Inteligencia Artificial (IA) juego un rol central, “tanto desde la perspectiva del usuario como desde la estrategia de las empresas”, dice un análisis de esa y otras encuestas realizado por Federico Cerutti, de Off Page Manager, que estudia tendencias de marketing y uso de nuevas tecnologías.

Según el estudio de DHL, en la Argentina ocho de cada diez compradores manifiestan interés en utilizar funcionalidades de compra impulsadas por IA, como asistentes virtuales, recomendaciones personalizadas o pruebas digitales de productos y uno de cada cuatro ya realiza compras mediante comandos de voz, “tendencia que redefine la forma de buscar y decidir sin necesidad de una navegación tradicional”.

“Este tipo de herramientas promete reducir fricciones, hacer más eficientes los recorridos de compra y ofrecer experiencias más intuitivas, aunque también plantea desafíos vinculados a la protección de datos y a la transparencia de los algoritmos que sugieren productos y precios”, destacó Cerutti, quien también cita estudios que detectan el uso de IA del “lado de la oferta”; esto es, de las propias empresas, en especial Pymes y Micropymes, para posicionarse y atraer clientes.

A nivel internacional la IA impulsa el comercio electrónico y provoca un crecimiento interanual del 830% en el tráfico hacia tiendas online, un proceso de transformación acelerada, impulsado por el uso en cada etapa del recorrido de compra. “Lo que hasta hace pocos años eran recomendaciones automáticas o respuestas predeterminadas hoy empieza a redefinir cómo los consumidores buscan, comparan y deciden qué comprar”, dice el informe.

IA y redes sociales actuán como tiendas integradas

En el caso argentino, explica, “los informes más recientes muestran que tanto los compradores como las pymes locales avanzan de manera sostenida hacia un e-commerce cada vez más personalizado, social y atravesado por algoritmos inteligentes”.

A escala internacional, uno de los datos llamativos surge de un reciente relevamiento de Adobe sobre el comportamiento de los consumidores en la actual temporada navideña: el tráfico hacia sitios de comercio minorista con herramientas de IA creció 83% interanual en la primera mitad de noviembre, salto que refleja un cambio incipiente pero significativo en los hábitos de búsqueda. Cada vez más personas utilizan motores de respuesta IA como ChatGPT, Gemini o Claude para inspirarse, comparar opciones y encontrar productos, en especial en categorías como tecnología, juguetes, videojuegos, electrodomésticos y bienes de cuidado personal.

Además, cita Cerutti, Adobe detectó que los usuarios que llegan a tiendas online desde plataformas de IA tenían un 30% más de probabilidad de concretar una compra que quienes llegan por buscadores tradicionales u otros canales.

El tráfico hacia sitios de comercio minorista con herramientas de IA creció 83% interanual en la primera mitad de noviembre

Pero al tiempo que promete reducir fricciones y hacer más eficientes los recorridos de compra y ofrecer experiencias más intuitivas, la IA también plantea desafíos de protección de datos y transparencia de los algoritmos que sugieren productos y precios. En el ecosistema digital argentino, dice el estudio de DHL, el 80% de los consumidores ya hizo compras a través de redes como Instagram y Facebook, y el 82% cree que para 2030 esos canales serán su principal vía de compra online, por sobre los sitios web tradicionales.

Las redes pasan a ser así tiendas en que recomendaciones y transacciones ocurren en un mismo espacio, e introducen nuevos riesgos: el 77% de los compradores reconoce que las tendencias virales influyen sus decisiones. Sin mecanismos de información clara y pagos seguros, eso puede derivar en compras impulsivas.

En el caso argentino, la logística sigue siendo un gran punto de fricción del e-commerce: el 87% de los consumidores abandonaría una compra si no puede elegir su método de entrega y el 83% desiste si el proceso de devolución no cumple con sus expectativas. Ergo, más allá de la IA o las redes sociales, la experiencia de entrega y postventa sigue siendo determinante para la confianza del usuario.

“De hecho, el 76% evitaría comprar en un sitio si no confía en el operador logístico, lo que refuerza la importancia de la transparencia y el cumplimiento en la última milla”, destacó el análisis de Cerutti.

La IA no solo cambia a los compradores. Lejos de limitarse a las grandes corporaciones, también afecta a micro, pequeñas y medianas empresas, que progresivamente la suman como herramienta para mejorar la eficiencia, profesionalizar la gestión y competir en un mercado digital cada vez más exigente.

Al respecto, un reporte de Tiendanube muestra que durante 2024 el 41% de los emprendedores y empresas argentinas encuestadas utilizó IA para crear catálogos de productos e incluir descripciones, imágenes y videos. Un 26 % la aplicó en estrategias de marketing y publicidad y un 11 % ara personalizar ofertas y recomendaciones en sus tiendas online.

El 87% de los consumidores abandonaría una compra si no puede elegir su método de entrega y el 83% desiste si el proceso de devolución no cumple con sus expectativas

“Si bien todavía un 41 % de las marcas no incorporó IA en la gestión de su e-commerce, las expectativas de cambio son claras: el 50 % considera que el impacto de la inteligencia artificial en el comercio electrónico será significativo en el corto plazo”, dice el informe.

El proceso de adopción se inscribe en una transformación productiva más amplia. Según otro estudio, de Microsoft, el 70% de las MiPymes argentinas manifiesta intención de adoptar IA en sus operaciones, un cambio cultural profundo. Eso sí, las firmas nativas digitales son más maduras en el uso de estas herramientas. Geográficamente, la adopción es más intensa en CABA, el conurbano bonaerense y Córdoba, donde hay más disponibilidad de talento especializado y servicios tecnológicos.

Con IA, las micropymes buscan básicamente ganar competitividad y mejorar la atención al cliente. “En entornos digitales altamente competitivos, la experiencia del usuario es un factor decisivo para la continuidad y el crecimiento de las marcas, y la IA aparece como un aliado estratégico para responder a estas demandas”, subrayó Cerutti.

El estudio de Microsoft también identifica patrones en los usos concretos. “El 46% de las MiPymes considera la atención al cliente el área con mayor potencial de aplicación, y un 37% ya utiliza asistentes virtuales con ese fin. A eso se suman generación de contenidos, optimización de procesos internos y búsqueda de información y aplicaciones valiosos para el ecommerce y el marketing digital”, explicó.

El 46% de las MiPymes considera la atención al cliente el área con mayor potencial de aplicación, y un 37% ya utiliza asistentes virtuales con ese fin

En promedio, las empresas destinan el 26% de su presupuesto tecnológico a soluciones de IA, con tiempos de implementación relativamente breves: más de la mitad logra adoptarlas en un plazo de uno a seis meses. A su vez, el 84% de las empresas evalúa positivamente el impacto en la productividad, estimando una mejora cercana al 34 por ciento.

De todos modos, dice el estudio, el desafío del talento sigue presente. Aunque el 42% considera que sus empleados son competentes en IA, muchas MiPymes reconocen la necesidad de profundizar la capacitación y casi la mitad planee invertir o pedir un crédito para financiar formación a corto plazo.

Según Cerutti, la IA ya no es una promesa futura y se consolida como una herramienta concreta para sostener el crecimiento de las MiPymes argentinas en la economía digital.

No hay que olvidar, sin embargo, el contexto comercial y cultural más amplio. La adopción de IA convive con resistencias. Una encuesta de AT&T a más de 2.200 adultos en EEUU mostró que el 58% sigue prefiriendo buscadores clásicos como Google para hallar regalos, frente a solo un 9% que lo hace con herramientas de IA, que aparece todavía como una opción novedosa, más asociada a usuarios curiosos o tempranos adoptantes que a un uso masivo consolidado. Según el estudio de Adobe, sin embargo, la transición hacia la IA podría acelerarse en los próximos años.