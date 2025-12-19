Una de las textiles más reconocidas del país cerró una línea de producción de ropa deportiva y hay 50 despidos

Una de las plantas de hilado de TN & Platex, afectada por la caída de la demanda

El proceso de reconversión que atraviesa la industria textil en la Argentina, como muchos otros sectores, sumó un nuevo capítulo en los últimos días, con el reciente cierre de una línea de confección de ropa deportiva que tenía en La Rioja TN & Platex, una de las empresas más importantes del sector, de la familia Karagozian.

En ese complejo fabril, la compañía comunicó a sus empleados el final de la elaboración de indumentaria, con la consecuente desvinculación de 50 personas y la no renovación de 12 contratos laborales. La decisión, confirmada por fuentes de la empresa ante la consulta de Infobae, refleja el escenario de crisis que atraviesa el rubro textil argentino en un contexto de caída de ventas, aumento de importaciones y pérdida de capacidad de producción histórica.

El impacto en la planta de La Rioja no implicó el cierre completo de las operaciones de TN & Platex en esa provincia. La empresa mantiene en esa sede las áreas de hilandería y tejeduría, extendiendo su actividad en el resto del país pese al ajuste en la confección de indumentaria. La compañía proveía tanto a marcas propias (DFAC y Xpirit) como a terceros, abarcando distintos segmentos del mercado nacional, según información recabada por este medio.

Según informaron desde la empresa, la decisión forma parte de un plan de “adecuación operativa” diseñado para adaptarse a “los desafíos del sector” y “ajustar la oferta a la demanda actual”. El cierre de la línea de confección, que afectó únicamente a la división de prendas de vestir, se produce tras registrarse una caída abrupta de la actividad textil y un deterioro veloz del consumo local en los últimos meses.

El caso de La Rioja se suma así a un antecedente reciente dentro del mismo grupo empresarial. En noviembre pasado, se produjo otra reestructuración en la planta de Monte Caseros, provincia de Corrientes, donde la empresa recortó la fabricación de prendas deportivas y ropa interior (línea Seamless). Según trascendió, ese ajuste derivó en 17 despidos directos y hay otras 9 personas que tenían contrato a plazo fijo que se vence a fin de mes.

En Monte Caseros, los directivos de TN Platex anunciaron que parte de la reconversión responde a la llegada de maquinaria transferida desde otras provincias, lo que forzó la reestructuración de la plantilla laboral. Sucede que meses atrás la empresa decidió también cerrar la hilandería que tenían en Catamarca, quedarse allí solamente con algo de confección para el sector minero, y trasladar su maquinaria a las instalaciones correntinas. “El grupo cuenta con fábricas en Monte Caseros, Corrientes, Tucumán, La Rioja, Catamarca y oficinas en Vicente López. Estamos reubicando líneas productivas para buscar la mayor eficiencia posible”, aclararon desde la firma.

Los números de la industria

Estos ajustes internos de TN & Platex se enmarcan dentro de una profunda crisis de la industria textil argentina. En septiembre de 2025, el sector marcó una caída interanual de 20% en el nivel de actividad, mientras que, en comparación con dos años antes, la contracción llegó a 27,8%, según el Boletín Ecónomico que publica la Fundación Pro Tejer. El acumulado enero-septiembre 2025 arrojó una baja de 1,1% contra igual período del año anterior, y una retracción de 18,9% con respecto a 2023.

En la fabricación de prendas de vestir, cuero y calzado, la reducción interanual en septiembre fue de 14,2%. Si la comparación se toma contra septiembre de 2023, el descenso acumuló 11,4%. El promedio enero-septiembre 2025 mostró una merma de la actividad del 0,3% al cotejar con el mismo tramo de 2024 y de 10,5% al compararlo con dos años atrás.

El uso de la capacidad instalada en la industria textil se mantuvo hundido en septiembre de 2025, con un promedio de 37,1%. Este valor significa 14,2 puntos porcentuales menos frente a septiembre de 2024 y 22 puntos menos que lo registrado en septiembre de 2023. Para el acumulado enero-septiembre 2025, el uso de la capacidad instalada alcanzó el 42,7%, ratificando una tendencia negativa que se arrastra desde el año anterior.

La caída de ventas dentro de la economía formal complementa este cuadro de situación. Las ventas reales en supermercados de prendas, calzado y textiles para el hogar evidenciaron un crecimiento de 26% interanual en los primeros nueve meses de 2025. Este incremento, sin embargo, se encuentra en tensión con la rentabilidad negativa, ya que, según los datos internos del sector, los precios de venta muchas veces permanecen por debajo de los costos de producción. Además, una fracción creciente del consumo se concentra en productos importados.

En los shoppings, la comercialización de indumentaria, prendas y marroquinería subió apenas 1% sobre enero-septiembre de 2024 y mostró una disminución de 2,2% al contrastar con cifras de dos años atrás. La tendencia de precios también mostró al sector de prendas de vestir y calzado como uno de los que menos aumentos registró durante el año.

Pérdida de empleo

El deterioro de la producción y los precios afectó de lleno el nivel de empleo en la industria. Durante agosto de 2025, el trabajo registrado privado total se contrajo 2% respecto a diciembre de 2023, lo que equivale a la pérdida de 125.876 puestos en el esquema formal del mercado laboral. El rubro textil, confecciones, cuero y calzado encabezó los segmentos más afectados junto a la construcción, con una caída de empleo del 12%, lo que representó casi 14.000 puestos menos en el sector.

Adicionalmente, las importaciones incrementaron la presión sobre las fábricas locales. Entre enero y octubre de 2025, el ingreso de productos textiles e indumentaria marcó un total de 332.696 toneladas y 1.450 millones de dólares en valores, lo que significó un aumento interanual de 89% en cantidades y 61% en montos. En todos los segmentos, las cantidades importadas aumentaron a mayor ritmo que los montos, lo cual evidencia que el país está importando insumos y prendas con precios internacionales más bajos, en detrimento de la producción interna.