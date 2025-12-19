Las ventas financiadas de autos 0 km cayeron 33% en noviembre y tocaron el nivel más bajo de 2025

Con la mirada puesta en recuperar en los últimos días del mes, los números oficiales de noviembre mostraron cuán fuerte fue la caída del mercado automotor el mes pasado. (Freepik)

El contraste entre el resultado de ventas financiadas de autos 0km de noviembre y las ofertas que ya alcanzan los 36 meses de plazo en diciembre muestra lo volátil que está el mercado automotor argentino en el cierre de 2025.

Según el informe oficial publicado por el Sistema de Información Online del Mercado Automotor de Argentina (SIOMAA), el mercado registró en el undécimo mes del año una marcada disminución en la financiación de autos nuevos con una contracción mensual del 33,6%.

El total de prendas inscritas sobre vehículos nuevos cayó a 14.972 unidades, frente a las 22.533 de octubre, lo que marca el menor nivel mensual de 2025, que tuvo su pico en julio con 31.059 unidades.

Los números rojos de las ventas financiadas de noviembre fueron similares a los de las ventas convencionales de autos nuevos y usados

El informe señala que la participación de las ventas financiadas en 0 km se situó en 42,3% del total de patentamientos, un valor que no se observaba desde finales de 2024, período que marcó el inicio del ciclo de recuperación del sector. Esta caída estuvo alineada al comportamiento estacional típico de fin de año, y representa un compromiso para el crecimiento sostenido que había caracterizado al mercado desde el año anterior.

Pese al fuerte ajuste de noviembre, el acumulado de 2025 mostró cifras superiores a 2024. Entre enero y noviembre el número de prendas sobre autos 0 km aumentó en 76,6% respecto al mismo lapso del año previo, manteniendo la financiación como motor clave de la demanda en un escenario macroeconómico con mayor acceso al crédito.

SIOMAA precisó que en noviembre se inscribieron 22.536 prendas en total, cifra que incluye autos nuevos y usados y representa el 13,5% del total de operaciones. Las prendas sobre modelos usados sumaron 7.564 unidades, lo que también representó una baja mensual de 24,4% y una caída interanual de 38,5%. Este desempeño negativo de ambos segmentos respondió tanto a la incertidumbre macroeconómica como a la contracción general del crédito observada hacia el cierre del año.

En noviembre cayó 33% la venta financiada de autos 0 km respecto a octubre.

Dentro del segmento de 0 km, la distribución por tipo de acreedor evidenció ajustes relevantes. El plan de ahorro de terminales automotrices sigue perdiendo peso, pasando de ser el 54% de las operaciones en 2024 al 44% en 2025. Sin embargo, la participación de las financieras de marca subió desde el 26% al 41% en el mismo lapso. Los bancos, por su parte, concentraron el 13% de las prendas sobre 0 km en 2025, bajando respecto al 17% de 2024.

El 68% de las prendas del año corresponden a autos nuevos, mientras que el 32% queda para el mercado del usado. La penetración de la financiación bancaria y de mutuales en el sector de usados resultó menos significativa: en 2025 los bancos participaron en un 59%, las financieras aportaron un 14%, las financieras de marca un 7% y cooperativas o mutuales un 8%.

Como elemento inevitable ante el escenario todavía de difícil acceso a financiación por medio de entidades bancarias, la participación prendaria sobre las transferencias de autos usados se ubicó en apenas 5,8% del volumen total en noviembre, situación que se atribuye a la incertidumbre sobre las condiciones crediticias.

La estacionalidad tuvo, sin embargo, un papel preponderante también en el resultado de noviembre, aunque las correcciones del último mes no afectaron sustancialmente el acumulado anual, el cual mantiene registros positivos en comparación con 2024 tanto en autos nuevos como usados. “Las prendas acumuladas en el año se mantienen con un sólido crecimiento: 76,6% en 0 km y 18,4% en usados”, señaló la consultora en su informe.

Así, la financiación de autos 0 km y usados cerró noviembre con el menor nivel de operaciones del año, pero la performance acumulada confirmó la recuperación que marcó a 2025 respecto al año anterior. La menor oferta crediticia y la cercanía del cierre de año fueron determinantes para el ajuste de corto plazo, aunque el protagonismo de las financieras de marca y el sostenido papel del financiamiento en la cadena comercial siguieron realzando la relevancia de este instrumento para el sector automotriz argentino.