Economía

Comprar un 0 km con crédito: cuáles son las automotrices que financian a tasa 0% con hasta tres años de plazo

La baja efectiva en las tasas de interés y la necesidad de recuperar patentamientos después de un mes bajo en noviembre permite que se amplíen las ofertas de financiación para autos 0 km

Guardar
La baja de tasas de
La baja de tasas de interés permitió a la automotrices asumir un plazo más amplio de financiación a tasa 0% en diciembre (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con la calma en los mercados y las tasas de interés hacia la baja, como esperaba la industria automotriz para poder relanzar planes de financiación con tasa subsidiada por sus propias compañías financieras, diciembre es un mes en el que se puede aprovechar para comprar un auto 0 km pagando un porcentaje de su precio en efectivo y financiando el resto por un año y medio, por dos o hasta tres años.

“Cuando las tasas de interés están tan altas, el quebranto para las automotrices es muy grande, porque, como se sabe, el mercado financiero no tiene tasa 0% en Argentina por el momento. Si las tasas están bajando o en valores razonables como está ocurriendo en diciembre, no sólo se puede destinar más presupuesto a esas financiaciones, sino que se pueden extender un poco más los plazos para que las cuotas sean más accesibles”, comentaron desde una terminal automotriz que tiene un gran porcentaje de sus ventas en operaciones de este tipo.

Hay dos datos interesantes para saber. Las ventas con financiación de las marcas a tasas subsidiadas no necesariamente deben ser tomando el precio de lista, sino el precio que el cliente pacte con el concesionario, es decir, en las mismas condiciones que una venta de contado, lo que permite que además de pagar una parte del auto en efectivo, esa porción sea de un monto considerablemente más bajo que el que se puede calcular mirando los precios oficiales de cada marca.

El otro dato que muchos usuarios desconocen es que en casi todas las marcas, los concesionarios tienen premios o beneficios de la fábrica por vender autos con financiación, ya que éste es un negocio que está apalancado con una financiera cuya razón de ser es prestar dinero. Esa es la razón por la cual comprar un auto 0 km consta de establecer una “negociación abierta” entre el comprador y el vendedor por definir el precio según la conveniencia de ambas partes: pagar lo menos posible vs vender lo más alto que se pueda sin arriesgar la operación.

Renault promociona Kardian con financiación
Renault promociona Kardian con financiación tasa 0% a 24 meses hasta $11.000.000

Las ofertas de diciembre

Renault es una de las marcas que extendió el plazo de pago hasta los 24 meses para algunos de sus vehículos, aunque mantiene otros en plazos de 18 meses.

Los que se pueden comprar a 2 años de plazo son Renault Kardian con un monto de hasta $11.000.000; Kwid con un tope de financiación de $10.000.000; y Kangoo E-Tech (eléctrico) con un monto de $18.000.000.

En cambio, con un año y medio de plazo quedaron Renault Arkana hasta $20.000.000; Logan hasta $13.000.000; Kangoo Express (furgón) y Oroch hasta $16.000.000; y Duster hasta $15.000.000.

Chevrolet también tiene en su oferta ventas financiadas de hasta 24 meses para Onix, Onix Plus y Tracker por un monto máximo de $14.000.000; mientras ofrece un monto mayores de $16.000.000 si la financiación a tasa 0% es con un plazo máximo de 18 meses para los mismos modelos.

Chevrolet ofrece Onix y Tracker
Chevrolet ofrece Onix y Tracker en 24 meses con un tope de $14.000.000

Volkswagen ofrece financiación a tasa 0% para su gama de autos y SUV con un monto máximo de $15.000.000 o $20.000.000 dependiendo del modelo y versión, pero estas financiaciones no son a 24 meses sino con un máximo de 18 meses.

Stellantis, una vez más, tiene distintos planes para sus marcas. En el caso de Fiat, la financiación a tasa 0% es en base UVA a 24 meses por hasta $12 millones para toda la gama de modelos. También se ofrece una alternativa por el mismo sistema UVA por el cual es posible financiar hasta el 80% del precio del vehículo con un monto máximo de $20.000.000 en un plazo de 12 meses.

Sin embargo, con los modelos de Peugeot y Citroën se genera el cambio más llamativo a favor de los usuarios en diciembre.

Stellantis salió a ofrecer tasa
Stellantis salió a ofrecer tasa 0% con 36 meses de plazo para Peugeot y Citroën aunque para montos menores que con plazos de 18 meses

En Peugeot la oferta de financiación es mayor, ya que este mes se ofrece un plazo inédito de 36 meses con un tope máximo de $11.500.000 para 208, 2008 y Pertner. También se puede comprar con un plazo de 30 meses con un monto hasta $13.000.000 y en 18 meses con un tope de $18.000.000.

La apuesta es más grande aún con Citroën, ya que se ofrece una financiación para toda la gama con tasa 0% hasta en 36 meses por un máximo de $11.500.000, similar a la de Peugeot, que se extiende a préstamos a 30 meses con un tope de $13.000.000, se suma el plazo a 24 meses con un monto máximo de $15.500.000 y de 18 meses hasta $18.000.000.

Temas Relacionados

ventas autosautos 0kmventas financiadas tasa 0%últimas noticiasEconomía-Argentina

Últimas Noticias

La Navidad bajo control: un estudio revela cómo consumen los argentinos en las Fiestas versus otros países de la región

Un relevamiento de la consultora Deloitte describió hábitos locales durante el período festivo, con foco en organización del gasto, elección de canales y criterios de compra, en contraste con comportamientos observados en otros mercados latinoamericanos

La Navidad bajo control: un

Estados Unidos respaldó las reformas económicas anunciadas por Bolivia: “La apertura a la inversión es esencial”

Washington destacó la importancia de las nuevas políticas para consolidar la confianza y auguró que las medidas “rindan frutos para el pueblo boliviano lo antes posible“

Estados Unidos respaldó las reformas

Robots carteros: Correo Argentino inauguró el primer sistema autónomo de clasificación de paquetes de la región

La empresa estatal implementó una plataforma en Monte Grande, lo que incrementa la capacidad de procesamiento y optimiza la logística, mientras avanza en su transformación financiera y tecnológica

Robots carteros: Correo Argentino inauguró

Dólar hoy en vivo: cómo operan todas las cotizaciones este jueves 18 de diciembre

El mercado financiero abre la jornada atento al impacto de los recientes cambios en la política monetaria y a la evolución de las cotizaciones, en un contexto marcado por señales mixtas y expectativas sobre el rumbo económico de las próximas semanas

Dólar hoy en vivo: cómo

El BCE cumple el guion y mantiene el precio del dinero en el 2% tras estabilizar la inflación cerca de su objetivo

El guardián del euro fía los futuros movimientos de los tipos de interés al comportamiento de los precios

El BCE cumple el guion
DEPORTES
Se sortean las primeras fases

Se sortean las primeras fases de la Copa Libertadores y Sudamericana 2026

La exótica bombilla que se mandó a hacer Dibu Martínez para su mate con el recuerdo de la icónica atajada a Kolo Muani en el título de Qatar 2022

El mensaje de Jorman Campuzano que anticipó al que puede ser el primer refuerzo de Boca Juniors

La reacción de los compañeros de Mario Pineida tras conocerse la noticia de su asesinato y los sentidos mensajes de sus amigos del fútbol

Oficial: Conmebol confirmó día, hora y estadio de la Finalíssima entre Argentina y España

TELESHOW
Los cálidos mensajes de cumpleaños

Los cálidos mensajes de cumpleaños de Constantino, el hijo de Wanda Nara y Maxi López: “Coco de mi vida”

Gustavo Bermúdez recordó el comienzo de su historia de amor con Verónica Varano: “Yo la encaré”

Mica Viciconte fue tajante contra Nicole Neumann por la fiesta de Allegra: “Cada uno se entierra en su propio pozo”

Fue a Ahora Caigo y conmovió a Darío Barassi con su historia de vida: “Hoy es un programa distinto”

Una profesora de matemática le tomó examen en vivo a Guido Kaczka: “Soy muy jodida”

INFOBAE AMÉRICA

“25 para el 25″: libros

“25 para el 25″: libros de García Márquez, Benedetti, Galeano y muchos autores más, gratuitos para jóvenes

Las especies jóvenes de tiburones y rayas enfrentan mayor riesgo de extinción

Guía práctica para elegir un regalo útil e inteligente esta Navidad

Los abogados de Jair Bolsonaro pidieron autorización para que reciba fisioterapia en su celda

Funcionarios occidentales aseguran que Rusia está intentando abrumar a Europa con operaciones de sabotaje