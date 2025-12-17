Economía

Designaron al remplazo de Andrés Vásquez en la DGI tras asumir como titular de ARCA

No se trata de alguien nuevo dentro del organismo, puesto que hasta el momento se desempeñaba como subdirector General de Operaciones Impositivas Metropolitanas dentro de la Dirección General Impositiva

Luego de la salida de Juan Pazo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y el consecuente nombramiento de Andrés Vásquez en su lugar, designaron a Mariano Mengochea como nuevo titular de la Dirección General Impositiva (DGI), que había quedado acéfala.

El nombramiento quedó establecido mediante la publicación del decreto 891/2025, en el Boletín Oficial. La normativa fija como fecha de inicio de Mengochea en sus funciones “el 18 de diciembre de 2025″.

El funcionario había ocupado el cargo de subdirector General de Operaciones Impositivas Metropolitanas, desde octubre del año pasado, cuando el titular de la DGI de aquel entonces lo designó a través de una disposición formalizada en Boletín Oficial. Como parte de sus tareas, Mengochea se ocupaba de secundar al Director General en la ejecución y coordinación de las acciones vinculadas a la aplicación, percepción y fiscalización de tributos interiores, con una especial relevancia dentro de la estructura del ARCA.

Dentro de sus funciones se encontraba la supervisión de los recursos de la seguridad social, siempre siguiendo las directivas dispuestas por el Director Ejecutivo en el ámbito de las operaciones impositivas metropolitanas. En este marco, parte de sus responsabilidades consistía en coordinar y supervisar las tareas que, en materia de tributos interiores, recursos de la seguridad social y otros ingresos, correspondiera ejecutar a las distintas dependencias del organismo dentro de la jurisdicción asignada.

Mengochea desarrolló una extensa trayectoria en la zona de Aduana en La Plata, donde se desempeñó durante años como analista de Asuntos Técnicos. Participó como docente en la cátedra de Finanzas y Derecho Tributario en la Universidad de Lomas de Zamora. Dentro del ámbito de la Dirección General Impositiva, fue supervisor en 2009 y, en 2013, ascendió a jefe de División de Fiscalización.

Este cambio se da luego de la designación de Andrés Edgardo Vázquez como director de ARCA tras la salida de Juan Alberto Pazo, quien presentó su renuncia el lunes al ministro de Economía, Luis Caputo. La elección de Vázquez respondió a la necesidad de un perfil técnico y experimentado, con el objetivo de profundizar los controles y fiscalizaciones en la estructura fiscal.

Se trata de un funcionario con una sólida formación internacional, que consolidó a partir de capacitaciones en organismos de renombre en los Estados Unidos. Formó parte del Seminario Internacional sobre Lavado de Dinero en el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en 1997 y, dos años después, cursó el Programa de Interdicción Aeroportuaria y el Curso Básico de Investigación de Precursores Químicos organizados por el Departamento de Justicia y la Drug Enforcement Administration (DEA). Es Licenciado en Administración y Contador Público, de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), y participó en seminarios especializados en controles y prevención de delitos financieros.

Andrés Vázquez, el nuevo titular
Andrés Vázquez, el nuevo titular de ARCA que designó el Gobierno

Con más de tres décadas de trayectoria, Vázquez desempeñó funciones estratégicas en organismos estatales vinculados al monitoreo fiscal y la inteligencia financiera, siendo parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y luego de entidades surgidas tras la reforma del sistema tributario. En el último año, había asumido la titularidad de la Dirección General Impositiva, uno de los principales brazos operativos para la fiscalización de los impuestos nacionales y la administración de los mayores contribuyentes del país, en reemplazo de Gabriel Ramírez. Además, es una persona cercana a el asesor presidencial Santiago Caputo.

Sobre la salida de Pazo, el Ministerio de Economía informó que manifestó su deseo de regresar al sector privado, aunque continuará colaborando en el desarrollo de políticas orientadas a la actividad privada y el crecimiento económico.

Su gestión comenzó el 11 de diciembre de 2024, en reemplazo de Florencia Misrahi. Tras todos estos meses, su trabajo fue reconocido por su participación en reformas orientadas a la simplificación administrativa, tales como la implementación del IVA Simple, el Régimen Simplificado de Ganancias y el impulso de la Ley de Inocencia Fiscal.

