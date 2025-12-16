Juan Pazo renunció a su cargo como director del ARCA y el Gobierno designó al nuevo titular de la agencia

Juan Alberto Pazo renunció a su cargo como titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La noticia se conoció esta madrugada a través de un comunicado del Ministerio de Economía y terminó por hacerse efectivo con la publicación de los cambios en el Boletín Oficial. De esta manera, el Gobierno designó a Andrés Edgardo Vázquez, quien antes estaba a cargo de la Dirección de General Impositiva (DGI).

La decisión se formalizó mediante el Decreto 890/2025. Según explicaron, estos cambios responden a la voluntad de Pazo de regresar al sector privado, aunque continuará colaborando con el ministro Luis Caputo para fortalecer la actividad privada y el crecimiento económico del país.

El decreto, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro Caputo, también acepta la renuncia de Vázquez a su anterior cargo como Director General de la Dirección General Impositiva de ARCA, para permitir su designación al frente del organismo.

El texto oficial destaca el agradecimiento a ambos funcionarios por los servicios prestados y especifica que Vázquez completará un periodo de ley al frente de la agencia.

Desde el Ministerio de Economía se subrayó que la gestión de Juan Pazo estuvo marcada por “grandes y profundas transformaciones” en ARCA, entre las que se incluyen la simplificación de regímenes informativos, la implementación del IVA Simple, el Régimen Simplificado de Ganancias y el impulso del Proyecto de Ley de Inocencia Fiscal.

El comunicado oficial remarca que Pazo asumió la dirección ejecutiva el 11 de diciembre de 2024 y que su salida no implica un alejamiento total, ya que seguirá aportando su experiencia y visión para el desarrollo económico argentino.

La designación de Andrés Vázquez al frente de ARCA es presentada como una señal de continuidad en las políticas tributarias y aduaneras impulsadas por el presidente Milei y el ministro Caputo.

Noticia en desarrollo.