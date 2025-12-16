Economía

Quién es Andrés Vázquez, el nuevo director del ARCA tras la salida de Juan Pazo

Vázquez, del entorno de Santiago Caputo, cuenta con una sólida formación internacional y ocupó puestos de relevancia en diversas áreas del Estado

Quién es Andrés Vázquez, el nuevo director del ARCA designado por el Gobierno tras la salida de Juan Pazo

El Gobierno nombró a Andrés Edgardo Vázquez como nuevo Director Ejecutivo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), en reemplazo de Juan Alberto Pazo, quien presentó su renuncia este lunes ante el ministro de Economía, Luis Caputo. El nuevo titular llega con una extensa trayectoria en el sector fiscal y con un perfil técnico que refuerza los objetivos del gobierno de Javier Milei en cuanto a control y fiscalización.

Vázquez cuenta con una sólida formación internacional, habiendo participado en múltiples capacitaciones en los Estados Unidos, incluyendo el Seminario Internacional sobre Lavado de Dinero dictado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en 1997, el Curso de Interdicción Aeroportuaria y el Curso Básico de Investigación de Precursores Químicos, ambos ofrecidos por el Departamento de Justicia y la Drug Enforcement Administration (DEA) en 1999. Estas experiencias le otorgaron un profundo conocimiento en técnicas de prevención del lavado de activos y en la lucha contra el fraude económico, áreas que resultarán claves en su nuevo rol en el ARCA.

A lo largo de su carrera, Vázquez se destacó por su formación académica, al obtener títulos como Licenciado en Administración y Contador Público, emitidos por la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), así como por su participación en otros múltiples cursos y seminarios relacionados con el control financiero y la prevención del lavado de dinero.

Con más de 30 años de trayectoria, Vázquez ocupó puestos de relevancia tanto en la Administración Federal de Ingresos Públicos como en otras áreas del Estado vinculadas al monitoreo fiscal. Su experiencia en la fiscalización de grandes contribuyentes y en la inteligencia fiscal lo convierte en el candidato elegido para enfrentar los desafíos que implica la gestión del ARCA.

Hace un año, Vázquez había sido designado para estar al frente de la Dirección General Impositiva, uno de los roles más estratégicos dentro de la ANR, entidad que se encarga de la fiscalización de los impuestos nacionales y la administración de los contribuyentes más importantes del país. Allí reemplazó de Gabriel Ramírez, luego de la disolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Se trata de un hombre de estrecha cercanía al entorno de Santiago Caputo.

Cambios en la conducción de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA)

La renuncia de Juan Pazo

“El Director Ejecutivo de ARCA, Juan Pazo, le comunicó hoy al Ministro de Economía, Luis Caputo, su decisión de renunciar al cargo”, anunció la cartera pasada la medianoche a través de su cuenta de X (Twitter).

Luego, la decisión se formalizó mediante el Decreto 890/2025: “Acéptase, a partir del 18 de diciembre de 2025, la renuncia presentada por el abogado Juan Alberto Pazo al cargo de Director Ejecutivo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), ente autárquico actuante en la órbita del Ministerio de Economía”.

Según explicaron desde el Ministerio de Economía, estos cambios responden a la voluntad de Pazo de regresar al sector privado, aunque continuará colaborando con el ministro Luis Caputo para fortalecer la actividad privada y el crecimiento económico del país.

En el decreto, el Gobierno le agradece expresamente los servicios prestados por ambos funcionarios durante su gestión.

Juan Pazo renunció a su cargo como director del ARCA y el Gobierno designó al nuevo titular de la agencia

Desde el Ministerio de Economía subrayaron que la gestión de Juan Pazo estuvo marcada por “grandes y profundas transformaciones” en ARCA, entre las que se incluyen la simplificación de regímenes informativos, la implementación del IVA Simple, el Régimen Simplificado de Ganancias y el impulso del Proyecto de Ley de Inocencia Fiscal, entre otros.

El comunicado oficial remarca que Pazo asumió la dirección ejecutiva el 11 de diciembre de 2024, cuando tomó el lugar de Florencia Misrahi, desplazada por decisión del presidente Milei. Su salida no implica un alejamiento total, ya que seguirá aportando su experiencia y visión para el desarrollo económico argentino.

La FIFA entregará los premios The Best: todos los nominados, los argentinos candidatos y cómo ver la gala

El chispazo de Germán Martitegui con Damián Betular en MasterChef Celebrity: “Antes no te gustaba”

La policía halló explosivos improvisados y dos banderas de ISIS en un auto ligado a uno de los autores de la matanza en Bondi Beach

