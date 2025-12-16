Jornada financiera: el riesgo país cayó al menor nivel desde enero tras los anuncios del Gobierno

El riesgo país cayó 28 puntos y se acercó al nivel más bajo en la era Milei. EFE/Justin Lane

La jornada financiera estuvo dominada por dos hechos de relevancia: la suba de todas las cotizaciones del dólar y la profundización de la baja del riesgo país. Ambos sucesos reflejan la respuesta del mercado a las modificaciones de la política cambiaria y monetaria que introdujo el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y que empujó los bonos soberanos al alza.

En cuanto a la evolución del tipo de cambio, el minorista que aparece en las pantallas del Banco Nación cerró a $1.480 tras subir 1,02%. En el campo mayorista, la divisa avanzó a $1.451 con un volumen operado de USD 528 millones. De esta manera, se ubicó a 4,47% del límite superior de las bandas cambiarias establecido por el BCRA para este martes.

La autoridad monetaria comunicó que a partir del 1° de enero, las franjas del esquema cambiario se ajustarán por el último dato disponible de inflación difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Así, el Gobierno busca evitar que la actualización de las bandas quede por debajo del Índice de Precios al Consumidor (IPC), algo que venía ocurriendo desde la instauración del actual sistema.

Respecto del comportamiento de los segmentos financieros, el contado con liquidación (CCL) registró un incremento de 1,49% a $1.540, mientras que el MEP aumentó 1,28% a $1.499. En tanto, el dólar blue o informal se posicionó en $1.500 luego de exhibir un avance diario de 1,45%.

“Luego de las definiciones cambiarias y monetarias del Gobierno, los dólares financieros mostraron subas de hasta 1,3%, en un mercado que reaccionó al ajuste de las bandas por inflación, la ratificación de tasas reales positivas y el lanzamiento de un plan de acumulación de reservas por parte del Banco Central”, evaluó Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital.

A propósito del mercado bursátil, el S&P Merval subió 0,7% en pesos y 0,3% en dólares. Las acciones del panel líder exhibieron un comportamiento mixto, aunque mayoritariamente positivo. Lideró las subas Aluar (7,8%), seguida de Transener (4,5%), Grupo Galicia (2,9%) y Ternium (2,5%). Por el contrario, Sociedad Comercial del Plata encabezó las caídas con -2,5%, secundada por Cresud (-2,3%) y Loma Negra (-1,9%).

Asimismo, los bonos soberanos que cotizan en la bolsa local mostraron una buena performance con aumentos de hasta 4,6% como en el caso del AL41. En tal sentido, el AL38 anotó un avance de 3,3%, mientras que el GD46 trepó 3,1%. El clima positivo se extendió a los títulos en Wall Street, lo que derivó en una nueva reducción de 28 unidades del riesgo país a 561 puntos básicos, el nivel más bajo desde enero de 2025. Por aquel entonces, el índice había perforado los 560 enteros de forma temporal para luego volver a subir.

El descenso del indicador elaborado por el JP Morgan por debajo de los 500 puntos es fundamental para la estrategia del equipo económico de poder regresar a los mercados internacionales de deuda. El próximo 9 de enero vencen más de USD 4.200 millones y el ministro de Economía, Luis Caputo, no descartó la posibilidad de refinanciar los compromisos en el mismo día. Cabe destacar que también exploran un repo -préstamo garantizado con bonos- por hasta USD 7.000 millones con bancos internacionales.

Por otra parte, las reservas internacionales del Central experimentaron un incremento de USD 46 millones y concluyeron la rueda en USD 42.280 millones. Sobre este punto, Caputo, reconoció que, en las últimas semanas, el Tesoro Nacional compró casi USD 900 millones, en la antesala de los pagos de vencimiento de deuda con acreedores externos.

Al mismo tiempo, el titular del BCRA, Santiago Bausili, anunció un nuevo esquema de compra de divisas en torno a dos líneas principales. La primera prioriza el seguimiento de la demanda de dinero, que servirá para ajustar la política monetaria. Según el propio organismo, “el escenario base de re-monetización prevé un aumento de la base monetaria del 4,2% actual a 4,8% del Producto Bruto Interno (PBI) para diciembre de 2026, que podría ser abastecido mediante la compra de USD 10.000 millones, sujeto a la oferta de flujos de la balanza de pagos”. Si el indicador crece un punto porcentual adicional frente al PBI, la acumulación de reservas podría alcanzar los USD 17.000 millones.

El segundo pilar refiere a la disponibilidad de liquidez en el Mercado Libre de Cambios (MLC). El BCRA informó que su programa “será compatible con la liquidez diaria del mercado de cambios”, y que inicialmente dispondrá de un monto equivalente al 5% del volumen negociado cada día.

También precisó que contempla “compras en bloque que de otra manera podrían afectar el buen funcionamiento y la estabilidad del mercado” dentro del MLC. El propósito del plan es fortalecer la acumulación de reservas, sin alterar los precios ni la operatoria corriente del mercado cambiario.