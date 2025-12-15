El vicepresidente del BCRA dijo ante inversores que “el riesgo país se normalizó sin cambiar la política de reservas”

Vladimir Werning, vicepresidente del BCRA

Ante inversores, el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, destacó la normalización financiera pos electoral y aseguró que la volatilidad previa no estuvo vinculada al régimen económico sino que a “la política”. En ese sentido, se refirió a la no compra de reservas.

Así lo expresó el funcionario durante la presentación “Argentina 2025: Superado el cisne negro, se ratifica la fortaleza del régimen económico: impacto, respuesta monetaria, y normalización financiera posterior al shock político-electoral sobre la demanda de dinero” en el Seminario Internacional de Inversores LarrainVial AMI.

Werning: “El riesgo país se normalizó pos-elección sin mediar cambio en la política de compra de reservas”

“La normalización financiera revela que hubo un shock de expectativas políticas que no se materializó (y no hubo factores atribuibles al régimen económico)“, dijo Werning y enumeró los cambios que se vieron luego de los comicios de octubre:

La demanda especulativa de dólares y de cobertura cambiaria se está reduciendo rápidamente sin mediar anuncio de cambio al régimen económico: hubo una reversión de la dolarización de carteras de USD 8.400 millones y una reducción del atesoramiento minorista a USD 200 millones mensuales

Las expectativas cambiarias (tanto del mercado como de los analistas) muestran un aumento de la credibilidad en el régimen de bandas cambiarias. Recién en abril de 2026 el techo se acercaría a los $1.600.

El nivel y la volatilidad de tasas de interés a un día y de rendimientos de títulos del Tesoro cayeron por debajo de los que prevalecían operando las LEFIs

Confianza en la competencia de monedas: Los ahorristas que rotaron sus portafolios hacia el dólar lo hicieron manteniendo sus ahorros dentro del sistema bancario

Se observa un repentino fin de la actitud de wait and see corporativa y la reapertura inmediata del mercado para financiamiento de empresas

Tipo de cambio spot y expectativas (BCRA)

En ese marco, Werning aseguró a los inversores: “Fue la política ( ...y no la política de compra de reservas): El riesgo país se normalizó post-elección sin mediar cambio en la política de compra de reservas”.

Asimismo, sentenció: “Fue la política ( … y no la política de eliminación de LEFIs): Las tasas de interés se normalizaron post-elección sin mediar cambios al régimen monetario/cambiario”.

No obstante, dijo que “ante la aversión al riesgo la demanda de dinero suele aumentar (cash is king) y la respuesta monetaria es expansiva. Por el contrario, en 2025 la política monetaria argentina debió ser restrictiva porque la demanda de dinero cayó (dollar is king)”.

Werning admitió que “ante la caída en la demanda de dinero, el BCRA restringió fuertemente la liquidez (absorbiendo circulante por medio de suba de encajes)”.

Riesgo soberano y corporativo y curvas de rendimientos de la deuda del Tesoro Nacional (BCRA)

Vale subrayar que no hubo mención al giro copernicano que implicó el apoyo financiero de EEUU, que incluyó la compra de pesos o venta de dólares por parte del Tesoro norteamericano y el swap por USD 20.000 millones, de los cuales fueron “activados” USD 2.510 millones en octubre.

En otro tramo de su presentación, el vicepresidente del BCRA adelantó sus perspectivas para el próximo año. “En 2026 la política monetaria operará en complemento a múltiples factores favorables mientras que la remonetización permitirá asegurar múltiples objetivos económicos sin enfrentar conflictos”, indicó y agregó que esta será liderada por la demanda de dinero.

En lo que respecta a la estrategia de deuda, la hoja de ruta de Werning para el año entrante incluye el acceso a mercados externos.

La hoja de ruta de Werning para 2026 incluyó el acceso a mercados externos. REUTERS/Enrique Marcarian

Por otro lado, Werning se refirió a las reformas estructurales, resaltando el apoyo recibido en las urnas para concretarlas. Como resultado, “la composición del Congreso favorece la aprobación de los proyectos”.

Según el funcionario, estos apuntan a mejorar la institucionalidad, desregular, racionalizar y modernizar al estado, bajar costos, mejorar la productividad y reducir la informalidad:

Presupuesto Nacional 2026: Tras dos años con prórrogas se prevé la aprobación de la “ley de leyes” enviada al Congreso.

Inocencia Fiscal: Menor carga de cumplimiento tributario (simplificación, fiscalizaciones adecuadas, racionalización del régimen penal tributario, declaraciones simplificadas) y fuente de repatriación de ahorro de residentes.

Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria: Reglas presupuestarias, fiscales y monetarias para elaborar presupuestos equilibrados y prohibir el financiamiento monetario.

Modernización Laboral: Baja de costos de indemnización, creación de Fondo de Asistencia Laboral para financiar despidos, salarios dinámicos, bancos de horas, fraccionamiento de vacaciones, límite a derecho a huelga, negociaciones por empresa sobre las de actividad, simplificación de relaciones laborales y sindicales.