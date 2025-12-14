Balance económico de Javier Milei tras 2 años de gestión: inflación, dólar y PBI frente a las proyecciones

Desde el inicio de su mandato, el equipo económico, liderado por el ministro Luis Caputo, se aferró a tres anclas -fiscal, monetaria y cambiaria- para avanzar en la reducción acelerada de la inflación

Como sucedió durante el primer año de gestión de Javier Milei, el consenso de consultoras privadas, analistas bancarios y universidades enfrentó dificultades para que sus pronósticos para el segundo año se ajustaran a la realidad.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) publica mensualmente el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que realiza un seguimiento sistemático de los principales pronósticos macroeconómicos de corto y mediano plazo sobre la evolución de la economía argentina. El informe se desarrolla a partir de una encuesta realizada a personas especializadas del país y el extranjero durante los últimos tres días hábiles de cada mes.

Contempla expectativas sobre precios minoristas, tasa de interés, tipo de cambio nominal, nivel de actividad económica, resultado primario del sector público nacional no financiero, tasa de desocupación, exportaciones de bienes e importaciones de bienes.

El último informe, publicado el 4 de diciembre de 2025, difundió los resultados del relevamiento realizado entre el 26 y el 28 de noviembre, con 46 participantes: 34 consultoras y centros de investigación locales e internacionales, y 12 entidades financieras de Argentina.

Para evaluar el segundo año de gestión y los resultados proyectados por el REM cada mes, Infobae analizó tres variables centrales: inflación, tipo de cambio y variación real del PBI desde el inicio de la presidencia de Javier Milei, en comparación con los últimos datos oficiales.

Precios: la reacción ante las nuevas anclas económicas

Desde el inicio de su mandato, el equipo económico liderado por el ministro Luis Caputo se aferró a tres anclas -fiscal, monetaria y cambiaria- para avanzar en la reducción acelerada de la inflación, que en noviembre de 2023 se encontraba en 160,9 por ciento.

Tras un salto inicial del IPC, producto del sinceramiento cambiario y el ajuste de tarifas, el índice de inflación alcanzó un máximo de 289,5% en abril de 2024. Desde allí, descendió de manera sostenida: cerró en 166,1% un año después, ya sin atrasos cambiarios ni tarifarios y con mínimos precios regulados.

Para el cierre de este año, la inflación esperada se ubica en 31%, asumiendo 2,5% para diciembre.

El último relevamiento del REM estimó una inflación mensual de 2,3% para noviembre y 2,1% para diciembre, totalizando una tasa anual de 30,4%, muy próxima al registro real de 31,4 por ciento.

Este acercamiento entre pronósticos y realidad se alcanzó al cierre del año, dado que seis meses antes la previsión era de 27%, solo 2,4 puntos menos que la proyección de noviembre de 2024, aunque lejos de la expectativa inicial, que ubicaba la inflación en 69,5% para el final del segundo año del gobierno libertario.

De todas maneras, tanto las estimaciones privadas como la oficial, plasmada en el Presupuesto 2025 (18,3%), resultaron distantes del dato observado, ya sea por exceso de pesimismo en el primer caso o de optimismo en el segundo sobre la solidez de las políticas monetaria, fiscal y cambiaria.

Tipo de cambio: entre la incertidumbre y la intervención

En el último REM, la mediana de las proyecciones situó el tipo de cambio en $1.472,9 por dólar para el promedio de diciembre de 2025, lo que implica una variación interanual esperada de 44,3%. Este valor quedó por encima de los $1.439 que registró el mercado al cierre del último viernes y por debajo del techo de la banda de flotación sin intervención obligada del BCRA ($1.517 por dólar).

Al igual que con la inflación, las previsiones sobre el dólar se mantuvieron lejos de la realidad varios meses antes. En diciembre de 2023 se esperaba una cotización de $2.553,37 dos años después; un año después esa proyección bajó a $1.205 y en febrero de 2025 se ubicó en $1.175. Desde ese punto inició un recorrido alcista, alcanzando máximos cerca de $1.500 antes de las elecciones de octubre.

El tipo de cambio mayorista, entonces, se ubicó actualmente por debajo de las previsiones del mercado, pero muy por encima de los $1.207 utilizados en el Presupuesto.

Actividad: repuntes, ajustes y expectativas para lo que viene

En el REM de noviembre, los analistas estimaron que, en el tercer trimestre, el PBI ajustado por estacionalidad creció 0,5% respecto al trimestre anterior, revirtiendo la caída de 1% estimada en el relevamiento previo; además, proyectaron un alza de 0,8% en el cuarto trimestre, lo que arrojaría un crecimiento promedio anual de 4,4% respecto a 2024.

El último dato oficial, correspondiente a septiembre, mostró un incremento de 5,2%, cifra que asciende a 5,8% según la estimación de Estudio Ferreres con datos hasta octubre.

El consenso del mercado llegó a prever un desempeño de esa magnitud en los relevamientos del BCRA entre marzo y julio de 2025, aunque luego realizó ajustes a la baja y llegó a un mínimo de 3,9% previo a las elecciones de octubre. Este pronóstico se alineó con el informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Al comenzar la presidencia de Javier Milei, el REM proyectaba para 2025 un crecimiento del PBI del 1,81%; un año después la expectativa ascendió a 4,5% y alcanzó un máximo de 5,2% en mayo. El Presupuesto 2025 asumió un incremento de 5 por ciento.

Perspectivas y desafíos para 2026

El REM aún no relevó las expectativas generales para 2026, salvo en el tipo de cambio, proyectado en $1.720 por dólar, lo que representaría un incremento de 16,8% interanual.

A dos años del inicio de la gestión Milei, la comparación entre pronósticos y datos oficiales exhibe brechas persistentes, pero también una mejora en la afinación de las estimaciones hacia el cierre del período

Por ahora, la única referencia disponible son las pautas oficiales establecidas por el Gobierno para el Presupuesto, que se debatirá en las próximas Sesiones Extraordinarias del Congreso: inflación proyectada 10,1% en comparación con una estimación ajustada para 2025 de 24,5% que ya quedó desfasada; tipo de cambio mayorista $1.423, respecto de $1.325 para el cierre del corriente año que también fue sobrepasada; y aumento del 5% del PBI, sobre una base actualizada de 5,4% para el año previo.

A dos años del inicio de la gestión Milei, la comparación entre pronósticos de mediano plazo y datos oficiales exhibe brechas persistentes, pero también una mejora en la afinación de las estimaciones hacia el cierre del período, en un escenario de volatilidad y transformación económica continua.