Según las consultoras que releva el BCRA el dólar cerrará el año en $1.472 y la inflación de noviembre marcará 2,3%

El REM de noviembre mostró un ajuste al alza en las proyecciones de inflación mensual para los próximos meses, aunque prevé una tendencia descendente hacia la primera mitad de 2026 (Reuters)

Las expectativas de inflación y tipo de cambio en Argentina registraron modificaciones en el último relevamiento mensual del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central. De acuerdo con el informe publicado hoy, los analistas consultados estimaron una inflación mensual de 2,3% para noviembre y proyectaron un tipo de cambio nominal de $1.472,9 por dólar para diciembre de 2025, cifras que implican un recorte de las previsiones de suba del dólar y un aumento de las expectativas de inflación respecto al relevamiento anterior.

El REM del Banco Central —que reúne las proyecciones de 46 participantes, entre 34 consultoras y centros de investigación y 12 entidades financieras— indicó que la inflación mensual estimada para noviembre se ubicó en 2,3%, lo que representa un aumento de 0,4 puntos porcentuales frente al informe previo. El grupo de analistas con mayor precisión histórica en sus proyecciones, conocido como el “Top 10”, coincidió con este valor, aunque el incremento respecto al relevamiento anterior fue de 0,3 puntos porcentuales.

En relación con la inflación núcleo, que excluye componentes estacionales y regulados, la estimación general para noviembre fue de 2,2%, con un alza de 0,2 puntos porcentuales en comparación con el REM anterior. El “Top 10” también proyectó una inflación núcleo de 2,2%, con una suba de 0,3 puntos porcentuales. Para diciembre de 2025, la proyección de inflación general descendió a 2,1%, apenas 0,1 puntos porcentuales por encima del informe previo, y se anticipa una tendencia mensual descendente que, según el REM, podría alcanzar el 1,5% en mayo de 2026.

Las expectativas de inflación para noviembre y diciembre experimentaron una suba, pero las cifras para los meses que siguen no tuvieron modificaciones significtativas

En el ámbito cambiario, el REM del Banco Central de la República Argentina señaló que la mediana de las proyecciones para el tipo de cambio nominal promedio en diciembre de 2025 se ubicó en $1.472,9 por dólar, lo que implica una reducción de $27,1 respecto al relevamiento anterior. La variación interanual esperada para esa fecha es de 44,3%, 2,7 puntos porcentuales menos que en el informe previo. El “Top 10” de analistas prevé un tipo de cambio nominal promedio de $1.480,6 por dólar para el mismo período.

Para diciembre de 2026, la proyección del conjunto de participantes del REM sitúa el tipo de cambio nominal en $1.720 por dólar, con una variación interanual esperada de 16,8%, lo que representa un aumento de 0,5 puntos porcentuales frente al relevamiento anterior.

Las proyecciones de inflación para los meses posteriores a noviembre exhibieron cambios respecto a la encuesta anterior. Para diciembre de 2025, el REM señaló un ajuste al alza en la previsión de inflación de nivel general, sumando 0,1 puntos porcentuales frente al relevamiento anterior. A partir de ese mes, el perfil esperado mantiene la tendencia descendente, con una proyección que alcanza 1,5% mensual en mayo de 2026, sin sobresaltos significativos en los meses intermedios.

En cuanto a la inflación núcleo, las expectativas también reflejaron leves modificaciones en relación al relevamiento previo, pero el recorte en las estimaciones fue más pronunciado para algunos meses previos a mediados de 2026. La proyección para los meses que siguen diciembre no muestra incrementos y ratifica una trayectoria descendente. Este comportamiento implica que, aunque hubo correcciones puntuales para el corto plazo, el panorama general para la primera mitad de 2026 se asocia más con una baja paulatina en las expectativas de inflación que con una suba respecto a las previsiones del mes anterior.

En las expectativas para el dólar hubo un recorte

El informe del REM también recopila estimaciones sobre otras variables macroeconómicas. En el tercer trimestre de 2025, los analistas previeron un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) ajustado por estacionalidad de 0,5% respecto al trimestre anterior, revirtiendo la caída proyectada en informes previos. Para el cuarto trimestre de 2025, se espera un crecimiento de 0,8%, y para el primer trimestre de 2026, de 0,9%. En promedio, el nivel de PIB real para 2025 se estima 4,4% superior al de 2024.

En cuanto a la tasa de desocupación, la proyección para el tercer trimestre de 2025 se mantuvo en 7,5% de la Población Económicamente Activa, sin cambios respecto al REM anterior. Para el último trimestre del año, la expectativa es de 7,2%. La tasa de interés mayorista (TAMAR) de bancos privados para diciembre se estimó en 32,0% nominal anual, 3 puntos porcentuales menos que en el informe previo, mientras que para diciembre de 2026 se proyecta una TAMAR de 20,9% nominal anual.

En el comercio exterior, las exportaciones para 2025 se estiman en USD 85.667 millones, USD 935 millones más que en la encuesta anterior, y las importaciones en USD 77.140 millones, con un incremento de USD 695 millones. El superávit comercial anual esperado asciende a USD 8.527 millones, USD 240 millones más que en el REM previo.

En el plano fiscal, la encuesta señala que las proyecciones de los participantes para el resultado primario del Sector Público Nacional no Financiero en 2025 apuntan a un superávit de $12,9 billones, con el promedio del “Top 10” en $13,2 billones. El informe destaca que, para este año, las expectativas del mercado no contemplan un superávit primario por debajo de los $10 billones.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado se realiza mensualmente y recopila proyecciones de consultoras, centros de investigación y entidades financieras, tanto locales como internacionales. El relevamiento de noviembre de 2025 incluyó a 46 participantes y se llevó a cabo entre el 26 y el 28 de ese mes. El informe aclara que las proyecciones recogidas no constituyen estimaciones propias del Banco Central, sino que reflejan el consenso de los analistas del sector privado.

Noticia en desarrollo