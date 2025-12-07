Política

El Gobierno cierra el 2025 con un fuerte apoyo y Javier Milei mantiene un 50% de imagen positiva

Según un relevamiento de Opina Argentina, el Presidente y la senadora Patricia Bullrich son los que mejores consideraciones tienen. Axel Kicillof es el opositor con la aprobación más alta. Cuáles son las expectativas para 2026

Según Opina Argentina, el 49%
Según Opina Argentina, el 49% de los consultados tiene una imagen positiva del presidente Javier Milei (REUTERS/Cristina Sille)

Casi la mitad de los argentinos aprueba la gestión de Javier Milei al frente del gobierno nacional. Eso, al menos, es lo que se desprende de un nuevo sondeo de opinión pública elaborado por la consultora Opina Argentina: el líder libertario cumple dos años de mandato con una imagen positiva más alta de la que registraron, en la misma instancia temporal, su antecesores Mauricio Macri y Alberto Fernández.

Según esta encuesta, realizada a 1.772 habitantes argentinos mayores de 18 años entre el 1° y el 3 de diciembre en todo el país, la imagen del presidente Milei tiene 49% de consideraciones positivas y 50% negativas. Comparado al relevamiento hecho por esta misma consultora en noviembre, creció un punto su consideración y cayó dos su rechazo.

Como se advierte desde la campaña electoral de 2023, Milei conserva mejor imagen entre los hombres. De los varones consultados, casi 6 de cada 10 (57%) tiene una consideración positiva. Es exactamente inversa la situación ante las mujeres: el 41% tiene una imagen positiva del presidente y el 57% una antipática. No obstante, desde marzo de 2025 la imagen negativa de Milei es superior a la positiva.

Si se toman en cuenta los dos primeros años de gestión de las últimas tres presidencias, Milei es el que mejor parado llega a diciembre, es decir a la mitad del mandato.

Alberto Fernández, asediado por la pandemia, llegó a diciembre de 2021 con apenas 28% de imagen positiva, cuando en marzo de 2020, tres meses después de haber asumido, había marcado un récord al registrar 82% de positiva. A partir de ahí fue todo caída para el peronista porteño.

Lo de Milei es más estable. Su imagen favorable siempre osciló entre el 55% (apenas asumió) y el 49% actual. Sin embargo, también llega a este tramo mejor que Mauricio Macri, quien a esta altura de su mandato (diciembre 2017) tenía 40% de positiva.

Javier Milei comparte este privilegio con Patricia Bullrich. La flamante senadora nacional registra los mismos números que el presidente: 49% de positiva y 50% de negativa.

En el desagregado de ambos casos, la imagen “muy positiva” (35% Milei y 38% Bullrich) es menor a la “muy negativa”, que para ambos es de 46%.

El ministro de Economía, Luis Caputo, también contribuye a este buen momento de relación entre la opinión pública y el Gobierno. Conserva 43 puntos porcentuales de imagen positiva y 52% negativa. “Toto” también mejoró respecto del mes anterior.

De la vereda opositora, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, es el referente con mejor posicionamiento ante los consultados. Por encima de Caputo en la balanza, figura con 44% de imagen positiva y 55% de negativa: creció tres puntos porcentuales la mirada favorable que hay sobre él y cayó la antipatía en misma proporción.

Los otros líderes del peronismo que han sido medidos por Opina Argentina están lejos de Kicillof: Cristina Kirchner tiene 37% de imagen positiva y 62% en contra; mientras que Sergio Tomás Massa ostenta 35% y 63%, respectivamente.

Los consultados consideraron que, en comparación con el año pasado, Argentina está peor. Al menos así lo observa el 50% de los consultados. Para el 8% la situación está igual y para el 41%, mejor.

Cuando se consultó sobre las expectativas a futuro, el 45% cree que en un año todo estará mejor y el 46%, lo contrario. El 7% supone que estará igual que en 2025. En ese contexto, cuatro de cada diez apoyan al gobierno de Milei y la misma proporción se considera opositora, mientras un 17% se mantiene distante de ambas posiciones.

“El 2025 fue un año políticamente muy agitado. Con el triunfo electoral de octubre, el Gobierno transformó el clima social y llega a diciembre con las variables de opinión alineadas”, concluyeron desde Opina Argentina, a la vez que ubican a Kicillof como “el opositor con mejor imagen”.

