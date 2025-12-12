La inflación de diciembre volvería a superar el 2%, pero los analistas creen que se reducirá en 2026

El reporte del Indec de noviembre, que mostró un alza del 2,5%, tuvo fuerte influencia de la carne y precios regulados (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dato oficial de inflación de noviembre reavivó las preocupaciones sobre el sendero de los precios, luego de que el Indec informara un alza de precios de 2,5% y un acumulado anual de 31,4%. De cara al último mes del año, estacionalmente alto en materia inflacionaria debido a las Fiestas, las consultoras privadas coinciden en que diciembre superará nuevamente el 2% debido a factores estacionales, incrementos de precios regulados y variaciones puntuales en alimentos y tarifas, pero auguran que en 2026 volverá la tendencia bajista.

La publicación del índice de noviembre confirmó que la inflación se sostuvo por encima de la barrera del 2% en la segunda parte del año. Según el análisis de LCG, las expectativas de depreciación estabilizadas y una economía sin reactivación fuerte contribuyeron a reducir parte de la presión sobre los precios. De todos modos, la propia consultora advirtió en su último reporte que “es difícil que el nivel de inflación converja rápidamente a tasas por debajo del 1% en el corto plazo”. El piso marcado por la inflación general en mayo (1,5% mensual) o por la inflación núcleo en julio no se replicó, y la dinámica terminó girando en torno al 2%, con la inercia como factor central.

LCG explicó que proyecta niveles de inflación “todavía en la zona del 2%” para los próximos meses. Con respecto al 2026, la consultora estimó que finalizará con una variación de precios anual de 20%, medida a diciembre, aunque la desaceleración se dará de manera paulatina, afectada por la inercia y los ajustes previstos para el sector de tarifas y servicios públicos. “Volverán a impactar los ajustes de las tarifas de servicios públicos frenados en los meses previos a las elecciones y una nueva cuota de desdolarización prevista en el Presupuesto 2026. En el mismo sentido jugará una eventual recalibración de la política cambiaria, aunque probablemente con efectos más acotados que en el pasado”, argumentó la consultora.

La inflación en alimentos y bebidas durante la segunda semana de diciembre, según LCG

En C&T Asesores Económicos pusieron el foco en la aceleración de los precios durante noviembre, lejos de los mínimos de mitad de año, y resaltaron que el incremento en el valor de la carne fue determinante para explicar el resultado mensual. En el Gran Buenos Aires, la variación quedó en 2,5%, casi igual al 2,4% previsto por el relevamiento de la propia consultora. “La carne, que aumentó en torno a 6% mensual según la región, tuvo un papel clave”, puntualizó el estudio. Las primeras mediciones de diciembre confirmaron una nueva aceleración en la primera semana, con moderación posterior, lo que genera previsiones de una inflación que no perfora el 2%.

María Castiglioni, economista y directora de C&T, argumentó, en diálogo con Infobae: “Lo que estamos viendo para diciembre es probablemente una inflación un poco más baja que noviembre, pero arriba del 2% porque por varios motivos. El primero es que estacionalmente diciembre siempre es un mes de más inflación por la demanda estacional, por las fiestas. Y enero también es un mes que en general la estacionalidad fue en contra por el turismo”. Además, detalló que “en estos meses hay aumentos de tarifas un poco más altas que meses anteriores, lo mismo que había pasado en noviembre. Apuntó a que los combustibles también subieron, en parte por la reducción de subsidios y la recomposición de precios relativos.

“De todas maneras, la expectativa de inflación fue marcada después de las elecciones. Hay un menor miedo a un salto devaluatorio y todo eso colabora en el corto plazo en la expectativa de inflación y es un factor relevante. No es lo que explica a la larga, pero en el corto plazo te ayuda y genera que haya un horizonte de mayor tranquilidad postelecciones”, señaló la economista.

Federico Filippini, economista de AdCap, indicó que sus “estimaciones preliminares para la inflación de diciembre se ubican en 2,3%, con riesgos inclinados al alza debido a mayores aumentos en precios regulados y alimentos". El cálculo de AdCap incorpora las particularidades del último mes del año, donde el consumo vinculado a las fiestas de fin de año y la movilidad urbana incentivan la suba en algunos rubros, mientras que otros sectores como la carne pierden protagonismo luego del salto de noviembre.

A su vez, las proyecciones del mercado sistematizadas por IOL Inversiones coinciden en que la inflación seguirá manejando un rango similar. “La mediana del REM estima que los próximos tres datos de inflación marcarán a la baja: diciembre en 2,1%, enero en 1,9% y febrero en 1,7%. El mercado tiene en precios un escenario levemente más optimista, con un promedio de 1,8% durante el mismo periodo. De cara a diciembre, y a pesar de la estacionalidad positiva de este mes, esperamos que la inflación se modere con respecto al 2,5% de noviembre. Suponiendo un número en el rango 2,1-2,3%, 2025 cerraría con una inflación anual superior al 30%”, consignó IOL.

Las Fiestas hacen que diciembre sea un mes estacionalmente alto en materia de inflación, pero los analistas creen que será menor que en diciembre, o a lo sumo igual (Imagen Ilustrativa Infobae)

Juan Manuel Franco, responsable del área macroeconómica de SBS Research, contextualizó que la aceleración inflacionaria de los últimos meses no modificó el diagnóstico de fondo: la inflación minorista de noviembre avanzó dos décimas, de 2,3% a 2,5%, en línea con los datos de alta frecuencia, pero el analista manifestó que “sigue destacándose la mirada a un período más largo que continúa mostrando un acotado pass-through de la suba del tipo de cambio”. Franco sostuvo que la economía todavía necesita sumar remonetización y que el desarme del apretón monetario representa una tarea pendiente que, junto a la recuperación de la demanda de pesos, podría contribuir a estabilizar las expectativas inflacionarias en el futuro cercano.

¿Cuándo podría llegar una nueva desaceleración?

Por su parte, Sebastián Menescaldi, director de la consultora EcoGo, subrayó que en diciembre “hay menor presión por alimentos y combustibles que la observada en noviembre, aunque persiste un ajuste en precios regulados con impacto residual del alza en el transporte nacional, sobre todo en el conurbano bonaerense, más el aumento de combustibles reciente”. El economista consideró factible que la inflación “sea más baja en diciembre”, pero proyectó que la dinámica podría cambiar hacia el final del verano, si el programa económico logra despejar el frente financiero y bajar el riesgo país.

El comportamiento semanal de alimentos, medido a inicios de diciembre, evidenció una desaceleración: dentro del hogar subieron 0,4%, cinco décimas menos que la semana previa, y se proyecta un avance de 2,2% para el mes. Sumando el consumo fuera del hogar, el índice general de alimentos alcanzaría 2,1%. El informe difundido por EcoGo prevé que el indicador general toque 2,3% en diciembre. El consumo asociado a las fiestas y los últimos ajustes de tarifas explican el freno relativo de la baja.

Fausto Spotorno, economista de Ferreres & Asociados, sumó otro matiz al debate: “En diciembre vemos la misma inflación que en noviembre, 2,5%. Yo creo que hay señales de desaceleración. Lo que está pasando es que como están acomodando tarifas y la carne, está costando, pero hay muchos rubros que no están teniendo nada de aumento, o productos. Pero además diciembre es estacionalmente fuerte por las Fiestas y el turismo. Así que 2,5% sería una desaceleración, desde ese punto de vista”, aseguró.

Con respecto a cuándo podría llegar la desaceleración, que se frenó a mediados de año, Spotorno afirmó que “tal vez, con suerte, en enero empieza a mostrar señales de baja, y ya febrero estará más cerca de perforar el 2%, si es que no lo perfora. Porque la política monetaria está siendo superrestrictiva, la política fiscal también, no hay mucho espacio para que esto se mantenga así”.