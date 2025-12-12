El Gobierno anunció el ingreso al RIGI de la inversión extranjera minera “más grande de la historia”

Proyecto Filo del Sol en San Juan. Uno de los yacimientos que buscan explotar BHP y Lundin Mining.

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que las empresas BHP y Lundin Mining solicitaron ingresar al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) para el desarrollo del proyecto minero Vicuña, en la provincia de San Juan. Según el funcionario, se trata de una potencial inversión extranjera directa minera sin precedentes para la Argentina que implicaría una inversión de al menos USD 2.000 millones en el primer bienio.

“BHP y Lundin Mining acaban de aplicar al RIGI para su proyecto Vicuña. Vicuña es un gigantesco proyecto de cobre, oro y plata en la provincia de San Juan, potencialmente la inversión extranjera directa minera más grande de la historia de nuestro país, para el desarrollo y construcción de los depósitos Josemaría y Filo del Sol”, informó el titular del Palacio de Hacienda en su cuenta de X.

Al mismo tiempo, Caputo explicó que este nuevo ingreso al régimen de incentivos compromete “inversiones aceleradas por al menos 2.000 millones de dólares en los primeros 2 años desde su aprobación”. El anuncio se da en el marco de la promoción de grandes proyectos mineros y de estímulos al ingreso de capitales para el sector en la Argentina.

El tuit de Luis Caputo anunciando el pedido de las compañías mineras para ingresar al RIGI.

A diferencia de otras iniciativas, en este caso las empresas solicitaron la categoría Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo (PEELP) del RIGI. Esta alternativa brinda ventajas por lapsos extendidos, con un plazo de 40 años en lugar de 30, y permite repatriar ingresos y acceder a exenciones de derechos de exportación en menos tiempo respecto al esquema convencional.

Según destacaron desde Lunding Mining, la presentación del proyecto representa ”un hito clave para avanzar en un proyecto de desarrollo de cobre, oro y plata a escala distrital y de varias décadas en Argentina, convirtiéndolo en uno de los mayores proyectos de inversión extranjera potencial en el país en todos los sectores". Asimismo, aclararon que los detalles serán vertidos en un informe técnico integrado que se presentaría en el primer trimestre de 2026.

“Presentar la solicitud de RIGI PEELP para Vicuña es un paso importante para posicionar el proyecto para el éxito a largo plazo. El marco del RIGI brinda un entorno de inversión estable que se adapta muy bien a la escala, intensidad de capital y potencial de varias décadas del Proyecto Vicuña. La combinación de los beneficios del RIGI, el respaldo provincial y la calidad de la base de recursos del Proyecto Vicuña sientan las bases para la creación de valor transformadora. Junto con nuestro valioso socio BHP, esperamos seguir fortaleciendo la sólida relación con los gobiernos de Argentina y San Juan”, comentó Jack Lundin, presidente y CEO de la minera oriunda de Canadá.

La ilustración, de un stand de Lundin en la Expo San Juan Minera de 2024, donde se constituyó la "Mesa del Cobre", muestra los dos proyectos involucrados en la operación, amén de otros de un área a caballo entre la Argentina y Chile

A mediados del año pasado, las compañías australiana y canadiense se quedaron con la gestión de la mina de cobre Filo del Sol (FDS), situada en la región limítrofe entre San Juan y la zona de Atacama en Chile, y que, hasta ese momento, se encontraba en manos Filo Corp. Además, ambas firmas mineras se asociaron en el desarrollo del proyecto Josemaría.

Filo Corp, empresa listada en la Bolsa de Toronto (TSX), fue adquirida en su totalidad por BHP y Lundin Mining, en una transacción valuada en 4.100 millones de dólares canadienses, equivalentes a unos USD 2.950 millones. Tras la operación, las empresas conformaron una sociedad conjunta para explotar el recurso a la que nombraron Vicuña Corp.

En el marco del acuerdo, BHP compró también el 50% del proyecto Josemaría, un depósito de cobre, oro y plata situado en San Juan y que, por ese entonces, se encontraba bajo control de Lundin Mining, por un valor de USD 690 millones. “Bajo la empresa conjunta, los proyectos se avanzarán de acuerdo con los estándares internacionales de la industria para ofrecer valor económico y social”, habían comunicado ambas firmas luego de oficializar la alianza.

BHP es una de las compañías mineras más importantes a nivel mundial (REUTERS/Dado Ruvic/File Photo)

Desde Vicuña Corp. expresaron que el proyecto apunta a impulsar una inversión gradual y sostenida en el tiempo en Argentina, con potencial para generar empleo, dinamizar la economía local y ampliar la cadena de valor minera, especialmente en la provincia de San Juan durante los próximos años.

“Nuestra solicitud al RIGI refleja tanto la magnitud de la inversión requerida para el Proyecto Vicuña como nuestra confianza en Argentina como socio de largo plazo. Valoramos la colaboración permanente con nuestros grupos de interés y con los gobiernos federal y provincial; creemos que el RIGI ofrece un marco estable que acompaña un desarrollo responsable y beneficios económicos compartidos”, aseguró Ron Hochstein, CEO de Vicuña.

El proyecto agrupa los yacimientos de cobre, oro y plata Josemaría y Filo del Sol, ubicados en la cordillera de los Andes, en territorio sanjuanino, junto a la frontera con el país trasandino. Aunque se trata de una iniciativa binacional, la totalidad de las inversiones asociadas al RIGI se concentran dentro del territorio argentino.