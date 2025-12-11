Economía

Inflación: hoy se conoce el dato de noviembre y para las consultoras podría superar el 2,3%

Este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dará a conocer a cuánto corrieron los precios en el anteúltimo mes del año. Los relevamientos de los privados y el recorte de subsidios para 2026

Las consultoras privadas estiman que estará entre 2,3% y 2,5% con fuerte aceleración de "Alimentos y bebidas no alcohólicas".

Tras el dato de la super licitación de ayer, este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dará a conocer de cuánto fue la inflación de noviembre y si se mantuvo o no la tendencia de aceleración de hace tres meses. Pese a que el foco del equipo económico está en el resultado del bono en dólares, se trata de un dato clave para el bolsillo de los argentinos y el que era hace unos meses el principal logro del Gobierno.

Luego de que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se ubicara en 2,3 % en octubre, las consultoras creen que en noviembre osciló entre esa misma cifra y 2,5%. De confirmarse cualquiera de los datos dentro de esa franja significaría que el ministro de Economía, Luis Caputo, no logró cortar la tendencia de aceleración que inició en agosto con 1,9%.

En parte, la tendencia alcista ya se confirmó de manera oficial, con el dato de inflación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) que fue del 2,4 % en noviembre, lo que implicó una aceleración intermensual de 0,2 puntos porcentuales (p.p.).

La estimación más “pesimista”, aunque por mínimas diferencias, es de la consultora Eco Go: calcularon que el IPC arrojará 2,5 %. Llegaron a ese porcentaje por el aumento en el rubro “Alimentos y bebidas no alcohólicas” del 3%. “Carnes arrancó a subir fuerte a fines de octubre y por la ponderación que tiene, eso empujó bastante el nivel general. Además, regulados viene con incidencia alta también”, explicó el economista de esa consultora, Lucio Garay Méndez.

Desde Equilibra estimaron que el IPC Nacional subió 2,5 % impulsado por Regulados (3,3 %) y el componente Núcleo (+2,4 %), “tras subas significativas en Carnes (4,5 %) que impulsaron el rubro de Alimentos y bebidas no alcohólicas (2,8 %)”. “Los Regulados (naftas + tarifas) lideraron (+3,3 %) y el rubro Carnes subió 4,5 % (la Vacuna trepó 5,7 %), impulsando AyB no estacionales 2,8 % (máximos desde abril). La estabilidad cambiaria trajo calma en bienes del Resto del IPC Núcleo (2,2 %)”, especificó Gonzalo Carreras, economista de la consultora.

Según el relevamiento en el Gran Buenos Aires (GBA) de C&T Asesores Económicos, la inflación de noviembre fue del 2,4%. “La dinámica de los precios durante el mes estuvo particularmente influida por tres factores: el precio de la carne vacuna, el Cyber Monday y los servicios regulados“, marcaron.

Si bien la carne ya venía acelerándose desde octubre, en noviembre profundizó esa tendencia y le dio un avance significativo al rubro de alimentos consumidos en el hogar (que es el de mayor ponderación), que aumentó 2,6 % en el mes, por encima del promedio. “El alza del rubro no fue mayor aún debido a una baja de 12 % en las verduras, que constituyen un componente estacional; en otros componentes también hubo algo de moderación con respecto a octubre”, destacó el reporte.

Otro contrapeso vino por el Cyber Monday. El evento de ofertas virtuales derivó en una reducción de precios en varios rubros durante la primera semana del mes, con particular impacto en equipamiento del hogar, en donde se incluyen diversos electrodomésticos. En lo que hace a servicios regulados, transporte público, electricidad y gas mostraron alzas superiores a las de meses previos.

Un diagnóstico más “optimista” tuvieron en la consultora LCG. Según sus estimaciones, la inflación de noviembre se ubicará en torno al 2,3% nuevamente. En el relevamiento de precios de alimentos y bebidas registraron un incremento del 3,3%. Con una tendencia de fuertes aumentos en las primeras semanas. Siendo la misma proyección general que tienen en Analytica.

Por su parte, el sondeo de Fundación Libertad y Progreso registró una suba de 2,3 %. “Con este resultado, la inflación acumulada en el año alcanzaría el 27,7 %, mientras que la variación interanual se ubicaría en 31,2 %, consolidando veintiún meses consecutivos de desaceleración”, aseguraron desde el think tank liberal.

Recorte de subsidios

Los últimos datos de inflación y los relevamientos de los privados se alejan cada vez más de la promesa del presidente Javier Milei de que a mediados del año que viene sea un problema del pasado para los argentinos. En medio, el recorte de los subsidios a las tarifas para 2026 que ya se oficializó.

En el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que publicó el Banco Central de la República Argentina (BCRA), hubo una aceleración de las estimaciones por parte de los privados. Ahora la mediana de las respuestas arrojó que la inflación en noviembre sería de 2,3 % (cuando en la consulta anterior habían indicado 1,9%).

Para diciembre estiman que los precios correrán a un 2,1% a nivel general y ya enero de 2026 y hasta abril la inflación oscilaría entre 1,9% y 1,5%. Hasta las elecciones legislativas, el Gobierno no avanzó con el recorte de subsidios económicos que le exige el Fondo Monetario Internacional (FMI), lo que llevó a que nuevamente haya precios retrasados.

“Pese a que haya habido avances significativos —especialmente en el 1.º cuatrimestre de 2024, antes de que el Gobierno comenzara a priorizar la desinflación—, el proceso de realineamiento continúa incompleto. Comparando la estructura vigente con la del 1.º semestre de 2019 —última etapa previa de orden macroeconómico—, la ‘inflación reprimida’ asciende a 4,2 puntos. Los mayores ajustes pendientes se concentran en servicios públicos“, destacaron en la consultora Invecq.

Entre los segmentos con retrasos de entre 30% y 40% figura “Energía eléctrica y gas”, seguido por Transporte entre un 30% y 20%, al igual que Teléfono e internet y combustibles. Sobre esta última variable clave de la economía, un informe de Energía y Economía expuso que Caputo resignó ingresos por más de USD 2.100 millones al no aplicar las actualizaciones correspondientes del impuesto a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono en lo que va del año.

Tras haber ganado en las urnas por una amplia diferencia sobre Fuerza Patria (FP), el ministro de Economía autorizó aumentos en los servicios públicos y en el transporte. Y ya oficializó un nuevo esquema de subsidios de electricidad, gas y garrafas para 2026.

El premio Nobel de Economía,

La advertencia del CEO de

Los mercados avalaron la colocación

Otra industria clave le pidió

El Gobierno empezó el camino
