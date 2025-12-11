Economía

El Gobierno empezó el camino para colocar deuda en el mercado internacional, aunque no pudo perforar el 9% de tasa

Con la colocación del Bonar 2029 el equipo económico consiguió USD 910 millones que utilizará para el pago de deuda del 9 de enero. Los bonos subieron, pero el riesgo país continúa por encima de los 600 puntos

El Gobierno colocó un bono
El Gobierno colocó un bono en dólares por USD 1.000 millones a una tasa de 9,26% anual. REUTERS/Agustín Marcarian

El Gobierno consiguió realizar su primera colocación en dólares y dio un paso necesario para el objetivo principal, que es colocar deuda por montos más altos, plazos más largos y menores tasas en el mercado internacional. Finalmente consiguió USD 910 millones a través de la colocación del Bonar 2029 (porque se colocaron debajo de la par sobre un valor nominal de USD 1.000 millones) y el rendimiento se ubicó en 9,26% anual.

El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, había indicado un día antes que esperaba un rendimiento “por debajo del 9% anual”, pero no lo consiguió. Se trataba de una apuesta un tanto complicada porque tanto el AL20 como el AL30, que cotizan en el mercado actualmente lo hace por encima del 10% anual. Desde la secretaría de Finanzas destacaron que las ofertas totalizaron USD 1.400 millones y que se presentaron 2.500 inversores, por lo que hubo cierto interés de minoristas.

Desde Romano Group destacaron que el nuevo título emitido bajo ley local “quedó por debajo de la curva, asimilándose a los rendimientos de Nueva York”. Esto significa que prácticamente se eliminó la diferencia de cotización que existía a favor de los bonos emitidos con legislación extranjera.

Marcelo Blanco, experto financiero y profesor de la Universidad Di Tella, consideró que se trató de una colocación “táctica”. “El equipo económico identificó en forma estratégica una necesidad específica de un pool de dólares que necesitaba asumir riesgos, lo cual permitió colocar por debajo de la curva de rendimientos de la deuda local”, indicó.

El Gobierno necesita que el
El Gobierno necesita que el riesgo país siga bajando para volver a los mercados internacionales. (Photo by Juan Mabromata / AFP)

Caputo diseñó el nuevo título para hacerlo más atractivo para el mercado, en contraste con los bonos vigentes. Por eso, definió un cupón alto de intereses, de 6,5% anual, cuando los misma deuda proveniente de la reestructuración de 2020 paga un cupón de apenas 1% anual. Tanto para inversores institucionales como individuales presenta mucho más atractivo el cobro semestral de intereses más elevado, lo que también sirvió de incentivo para suscribir el nuevo instrumento.

Desde Finanzas enfatizaron que los fondos frescos que se consiguieron se aplicarán al pago de los vencimientos de deuda del 9 de enero, que suman USD 4.200 millones. Ahora se espera un anuncio de Caputo a más tardar la semana que viene (si no antes) respecto al financiamiento que se está cerrando con un grupo de bancos internacionales. Según el ministro las propuestas por esta vía suman USD 7.000 millones. El objetivo es no afectar el uso de reservas para hacer frente a esa próxima obligación.

La reacción de los mercados fue favorable, aunque sin euforia. El riesgo país cayó 1% y cerró en 628 puntos básicos. El Gobierno precisa que caiga a menos de 500 puntos para poder realizar una colocación internacional. Está cada vez más cerca pero todavía falta. Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street también operaron en alza, pero fueron de mayor a menor, sobre todo luego de conocerse que el resultado no estuvo por encima de las expectativas.

Al mismo tiempo, el mercado internacional sigue jugando a favor de la Argentina, lo que puede favorecer una próxima colocación de deuda en los próximos meses. La Reserva Federal norteamericana bajó la tasa de corto plazo por tercera vez en el año y quedó por debajo del 4% anual. Esto genera mayor búsqueda de oportunidades por parte de los inversores, lo cual favorece a las futuras colocaciones de países considerados más riesgosos. Al mismo tiempo, los principales índices de Wall Street se mantienen en niveles muy cercanos a los máximos, por lo cual el clima sigue propicio para futuras emisiones de deuda soberana.

