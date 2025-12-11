ANSES: cuándo cobro si mi DNI termina en 7

ANSES confirma el calendario de pagos de diciembre para jubilaciones, pensiones y asignaciones según terminación de DNI

El calendario de ANSES establece las fechas clave de cobro para diciembre en todas las asignaciones y prestaciones sociales. Los beneficiarios ya cuentan con el calendario confirmado según la terminación del documento de identidad.

Jubilaciones y pensiones

Las personas con DNI terminado en 7 que perciben jubilaciones o pensiones mínimas cobrarán el 16 de diciembre. El monto total para este mes es de $581.319,38, que incluye el haber mínimo, el bono extraordinario y el medio aguinaldo, según la última actualización por movilidad.

El bono extraordinario corresponde solo a quienes no superan el haber mínimo. Los beneficiarios que cobran haberes mayores reciben un bono proporcional hasta el máximo dispuesto para el mes.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

El pago para quienes superan el haber mínimo y tienen DNI terminado en 7 será el 23 de diciembre. Reciben el monto habitual, actualizado por movilidad, y el bono proporcional.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Los titulares de AUH y Asignación Familiar por Hijo con DNI finalizado en 7 cobrarán el 19 de diciembre. El monto de la AUH para este mes es de $122.492. Para AUH por hijo con discapacidad, el importe asciende a $398.853, y la Asignación Familiar por Hijo del primer tramo es de $61.252.

Asignación por Embarazo

Las personas que cobran la Asignación por Embarazo y cuyo DNI termina en 7 tendrán el pago acreditado el 20 de diciembre. El monto actualizado es de $122.492.

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

Para titulares con DNI terminado en 7, el pago se realiza el 19 de diciembre. El monto varía según los ingresos y el rango, pero en el primer tramo es de $61.252, actualizado por movilidad.

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Nacimiento y Adopción

Las asignaciones de pago único para matrimonio, adopción o nacimiento se encuentran disponibles para todos los documentos desde el 10 de diciembre hasta el 12 de enero. Los importes y fechas se consultan en el sistema online de ANSES.

Pensiones No Contributivas

Las Pensiones No Contributivas para personas con DNI terminado en 7 se abonan el 13 de diciembre. El haber, incluidos el bono y medio aguinaldo, refleja también el ajuste por movilidad. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) ascendió a $479.055,51 en diciembre.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Estas asignaciones se pagan entre el 9 de diciembre y el 12 de enero para todos los titulares, sin distinción de terminación de DNI. El monto depende de la categoría y se actualiza por ley de movilidad.

Desempleo Plan 1

El pago a beneficiarios de la prestación por desempleo – Plan 1 con DNI terminado en 7 será el 30 de diciembre. El monto mínimo vigente es $26.104 y el máximo, $52.208, ambas cifras ajustadas con el último índice. Los recibos estarán disponibles para su consulta en línea a partir del inicio del cronograma correspondiente.

Desempleo Plan 2

El Plan 2 de Desempleo se paga para todas las terminaciones de DNI entre el 3 y el 10 de diciembre. Los montos y detalles exactos pueden verificarse en la web oficial con usuario y clave.