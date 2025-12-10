ANSES: cuándo cobro si mi DNI termina en 5

ANSES publica el calendario de pagos de diciembre para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones sociales según terminación de DNI (ANSES)

La Administración Nacional de la Seguridad Social desempeña un papel central en la administración de las prestaciones sociales y previsionales en Argentina, gestionando una gran suma de beneficiarios compuesta por jubilados, pensionados y titulares de diversos programas de asistencia. De este modo, el acceso puntual a información sobre el calendario de cobro de ANSES y montos de cada prestación resulta de gran interés para millones de ciudadanos, ya que impacta directamente en la planificación financiera mensual de miles de hogares.

Los aumentos periódicos y los bonos extraordinarios que se suman en algunos períodos, como en diciembre, con la incorporación del medio aguinaldo, hacen que el seguimiento del calendario oficial de pagos sea una herramienta clave para la economía cotidiana de los beneficiarios.

El sistema de pago implementado por ANSES organiza la acreditación de haberes y asignaciones en función de parámetros definidos, entre los que se destaca la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) del titular. De este modo, los pagos se ejecutan de manera escalonada durante el mes, lo que permite una mayor eficiencia administrativa. Este mecanismo se aplica en todas las asignaciones y jubilaciones.

La consulta y seguimiento se puede corroborar a través de los canales oficiales que ofrece la entidad. Tanto en la web como en la aplicación Mi ANSES o números oficiales, cada beneficiario puede verificar detalles específicos de su beneficio, el monto a recibir y el estado de pago correspondiente al período en curso.

Algunas prestaciones podrán acceder a un bono extraordinario en el mes de diciembre (ANSES)

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

Se trata de una de las prestaciones de mayor alcance gestionadas por la ANSES. En el último mes del año, la liquidación de haberes para este grupo incluye actualizaciones en el monto, el pago del medio aguinaldo y la asignación de un bono extraordinario, factores que inciden en el ingreso final de los beneficiarios. El haber mínimo garantizado para este período es de $340.879,59, al cual se suman $70.000 por bono y el importe correspondiente al medio aguinaldo, totalizando $581.319,38 a percibir por quienes reciben la jubilación mínima.

El cobro depende de la terminación del DNI del titular, permitiendo la distribución progresiva y ordenada. Para aquellos con terminación del documento en 5, el pago será depositado el viernes 12 de diciembre. La consulta de recibos y comprobantes de pago puede realizarse a través del portal Mi ANSES, donde cada beneficiario tiene disponible el resumen detallado de la liquidación mensual.

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

En este caso, el haber máximo vigente asciende a $2.293.796,92, y aquellos titulares que superan el mínimo reciben, además, el importe correspondiente al medio aguinaldo. La suma final para este segmento, considerando el aguinaldo, llega a $3.440.695,38. A diferencia de quienes perciben el haber mínimo, los que superan este umbral no acceden al bono extraordinario, ya que este refuerzo está destinado a los sectores más vulnerables del sistema previsional.

La fecha de cobro depende del último número del documento. Por lo tanto, los titulares con terminación en 5, al igual que aquellos con número 4, recibirán el pago correspondiente el día 19 de diciembre.

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

Esta ayuda, fundamental dentro del ANSES, otorga a familias en situación de vulnerabilidad y a trabajadores registrados con hijos menores una suma de dinero. Los importes se determinan según el Ingreso del Grupo Familiar (IGF) y varían en función de rangos de ingresos y la zona de residencia. En diciembre, la AUH general se ubica en valores cercanos a $61.252 por cada hija o hijo para hogares con IGF de hasta $948.361.

El cronograma se ordena a partir de cada número de documento, facilitando la distribución de los pagos de bancos y redes habilitadas. Para quienes poseen DNI finalizado en 5, la acreditación del monto será el martes 16 de diciembre.

Asignación Por Embarazo

Para mujeres gestantes, la entidad tiene como objetivo garantizar un respaldo económico durante el embarazo. El monto general asignado para diciembre es de $61.252, con incrementos aplicables para quienes residen en zonas diferenciales, donde la prestación puede llegar hasta $132.075, reflejando los valores establecidos según el área geográfica y los criterios de ANSES.

Al igual que las demás asignaciones, el cobro se efectuará dependiendo del último número del DNI. Las beneficiarias con terminación en 5 accederán al dinero el miércoles 17 de diciembre. Cada titular tendrá la oportunidad de acceder a los recibos digitales en la web o Mi ANSES.

La entidad utiliza un sistema de pago escalonado para mejorar la organización de los pagos (ANSES)

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

A diferencia de la Asignación por Embarazo, estas prestaciones están destinadas a trabajadoras embarazadas con el objetivo de acompañar económicamente desde la gestación al embarazo. La Asignación Prenatal se destina a trabajadoras en relación de dependencia o monotributistas, mientras que la de Maternidad es exclusiva para trabajadoras registradas durante el periodo de licencia legal.

Ambos planes sociales, para documentos terminados en 5, se cobrarán el miércoles 17 de diciembre. Aquellas con terminación en 4 también recibirán el pago el mismo día.

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Estas ayudas económicas se entregan por única vez a los titulares que cumplen con los requisitos, sin tope de ingresos familiares, y representan un respaldo financiero para afrontar los gastos extraordinarios asociados a cada evento. Para diciembre, los importes establecidos son de $71.396 para Nacimiento, $426.877 para Adopción y $106.904 para Matrimonio.

En este caso, el sistema no está sujeto al calendario por terminación de DNI, sino que su liquidación se realiza entre el 15 de diciembre y el 12 de enero del año siguiente, de acuerdo con las fechas de inicio de licencia de cada beneficiaria.

Pensiones No Contributivas

Constituyen un apoyo destinado a personas que no reúnen el mínimo de aportes exigido para acceder a una jubilación, incluyendo casos de invalidez, vejez o situaciones especiales contempladas por la normativa vigente. El monto de estas pensiones se ajusta periódicamente y, para diciembre, llega a $427.923,57 sumando los componentes de haber, bono extraordinario y medio aguinaldo.

Los documentos terminados en 4 y 5 cobrarán la prestación el jueves 11 de diciembre. A través de la web o Mi ANSES, podrán corroborar y encontrar el recibo digital.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Forman parte de las prestaciones complementarias que la ANSES otorga a grupos familiares de personas titulares de PNC. Estas asignaciones replican los tramos y montos establecidos para las asignaciones convencionales, permitiendo el acceso a beneficios como la Asignación Familiar por Hijo y la Asignación Universal por Hijo.

Para diciembre, los montos básicos oscilan desde los $61.252 hasta cifras mayores en zonas diferenciadas, garantizando un acompañamiento proporcional a la realidad socioeconómica de las familias beneficiarias. El pago no depende del sistema de terminación del DNI, ya que los beneficiarios tendrán desde el 9 de diciembre hasta el 12 de enero para cobrar el monto.

Desempleo Plan 1 y 2

Está dirigido a trabajadores que hayan perdido su empleo formal y cumplan con los requisitos establecidos por la ANSES, brindando un respaldo financiero temporal hasta su reinserción laboral. Ambos planes buscan cubrir las necesidades mínimas de quienes han quedado desempleados, otorgando montos que se ajustan progresivamente y cuyo mínimo a pagar alcanza los $26.104 y el máximo puede trepar a $52.208 luego de la actualización de diciembre.

Para diciembre, los beneficiarios del Programa 1 con terminaciones en 4 y 5, recibirán sus haberes el día 26. Por su parte, aquellos que formen parte del Programa 2 lo podrán hacer desde el 3 de diciembre hasta el 10.