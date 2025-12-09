La industria y la construcción cayeron en octubre: cuáles fueron los rubros más y menos afectados

La construcción cayó 0,5% mensual en octubre, aunque avanzó 8% en la variación interanual. (Freepik)

En un mes dominado por la volatilidad electoral, la actividad de la industria manufacturera y la construcción mostró señales de enfriamiento en octubre, de acuerdo con los informes difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Aunque ambas ramas de la economía exhiben desempeños dispares en la comparación interanual y acumulan crecimientos en lo que va del año, los números reflejan que, en el cotejo con septiembre, tanto la producción fabril como la construcción registraron caídas mensuales.

En el caso de la industria, el desempeño del décimo mes del año evidencia un retroceso cuando se observa la evolución mensual ajustada por estacionalidad. El índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero) arrojó una caída de 0,8% en la serie desestacionalizada respecto al mes previo, mientras que la serie tendencia-ciclo registró una baja de 0,3%. Este comportamiento mensual negativo se da en simultáneo con una baja interanual de 2,9% frente al mismo mes de 2024, lo que significa que el impulso positivo acumulado desde el inicio del año encontró en octubre un freno temporal que impacta sobre todo el entramado de la producción.

El mapa sectorial de la industria

El fenómeno se refleja en la mayoría de las divisiones que integran la actividad industrial. Según la desagregación difundida por el Indec, once de las dieciséis divisiones presentaron caídas interanuales. Los rubros que mayor incidencia tuvieron en la baja general fueron “Prendas de vestir, cuero y calzado”, con una contracción del 15,1%; “Productos de caucho y plástico”, que retrocedió 12%; “Alimentos y bebidas”, donde la merma alcanzó el 1,7%; y “Productos textiles”, que descendió 24,0%. Además, se confirmaron caídas en “Productos de metal” (8,1%); “Madera, papel, edición e impresión” (3,4%); “Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes” (4,1%); “Maquinaria y equipo” (2,2%); “Sustancias y productos químicos” (0,4%); “Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras” (1,5%) y “Productos de tabaco” (12,4%).

A pesar de estos retrocesos en la mayoría de los rubros, el informe oficial también identificó segmentos de la industria manufacturera que lograron crecer en la comparación interanual de octubre. Evidenciaron subas las áreas de “Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear” (3,2%); “Otro equipo de transporte” (11,4%); “Otros equipos, aparatos e instrumentos” (2%); “Industrias metálicas básicas” (0,9%) y “Productos minerales no metálicos” (1,1%). Este segmento con alzas logró atenuar parcialmente la caída general de la industria en el período.

Los productos textiles fueron los que más cayeron en la comparación interanual.

El panorama del sector fabril se completa con una mirada acumulada de los primeros diez meses de 2025. Según los datos oficiales, el acumulado de enero a octubre arrojó un incremento de 3,1% respecto a igual período del año anterior, lo que confirma que, pese a la ralentización puntual de octubre, la actividad manufacturera mantiene un saldo anual positivo hasta el momento.

Construcción: caída mensual, crecimiento interanual

Por su parte, la construcción también experimentó un descenso mensual en octubre de 2025. El indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) marcó en la serie desestacionalizada una variación negativa de 0,5% respecto a septiembre, mientras que la serie tendencia-ciclo mostró una leve variación positiva de 0,1%. A nivel interanual, el sector exhibió un incremento de 8% frente a octubre de 2024, y el acumulado de los primeros diez meses del año registró una suba de 7,9%, conservando una dinámica de crecimiento en la perspectiva de largo plazo.

El consumo aparente de insumos para la construcción es uno de los indicadores que permite observar las particularidades del comportamiento sectorial. Durante octubre de 2025, el informe del organismo estadístico analizó la evolución de los principales materiales y detectó subas significativas con relación a igual mes del año anterior en insumos clave como el hormigón elaborado (40,7%), artículos sanitarios de cerámica (35,7%), asfalto (33,6%) y mosaicos graníticos y calcáreos (24,5%). Además, pinturas para construcción (13,1%), el resto de los insumos que incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción (12,4%), hierro redondo y aceros para la construcción (7,7%) y cemento portland (7,5%) registraron también evoluciones positivas respecto a octubre del año previo.

En contraposición, algunos materiales evidenciaron descensos en la demanda: el yeso bajó 11,2%, los ladrillos huecos retrocedieron 6,9%, los pisos y revestimientos cerámicos cayeron 6,4%, las cales marcaron una baja de 3,6%, y las placas de yeso disminuyeron 0,6% en la comparación interanual.

El hormigón elaborado creció más de 40% en la variación interanual.

Si se extiende el análisis al acumulado de los primeros diez meses del año, los resultados muestran subas de 51,1% en asfalto, 30,8% en artículos sanitarios de cerámica, 22,3% en hormigón elaborado, 17,7% en mosaicos graníticos y calcáreos, 13,2% en hierro redondo y aceros para la construcción, 13,1% en placas de yeso, 10,9% en pisos y revestimientos cerámicos, 7,2% en cemento portland, 6,7% en pinturas para construcción, 2,2% en cales, 1,6% en el resto de los insumos y 0,7% en ladrillos huecos. Por otra parte, el yeso registró una baja acumulada de 0,5% durante el mismo período.

Expectativas del sector constructor

Las expectativas de las empresas del sector de la construcción para los próximos meses fueron relevadas a través de la encuesta cualitativa realizada por el Indec a grandes empresas. Para el período noviembre 2025-enero 2026, las perspectivas sobre el nivel de actividad resultan mayormente estables o negativas. Entre las firmas que se dedican fundamentalmente a obras privadas, el 68,5% cree que la actividad permanecerá sin cambios en los próximos tres meses, el 21% anticipa una disminución y sólo el 10,5% prevé un repunte. Entre las empresas que trabajan principalmente en obra pública, el 59,8% opina que el nivel de actividad se mantendrá, el 24,7% apunta a una baja y el 15,5% proyecta una suba.

Las compañías que esperan una mejora de la actividad en el trimestre argumentan que el crecimiento de la actividad económica (33,3% entre quienes hacen obras privadas y 26,2% entre las orientadas a obra pública), así como la estabilidad de los precios (23,3% y 23,9%, respectivamente) son los factores que fundamentan la expectativa de un mejor escenario. En el sentido opuesto, las causas citadas para prever una contracción de la actividad son diversas: la caída de la actividad económica concentra el mayor peso entre las firmas enfocadas en obras privadas (30,9%), mientras que entre las empresas de obra pública destacan los atrasos en la cadena de pagos (27,7%) y la baja de la economía (26,1%).

El reporte también detalla el tipo de obras que las empresas esperan realizar en el período noviembre 2025-enero 2026. Entre los rubros que dominan la proyección de las firmas dedicadas a obras privadas figuran los montajes industriales (19,6%), edificios industriales (14,9%), viviendas (14,6%), otras obras (11,3%) y edificios comerciales (9,7%), entre otros destinos. Por el lado de la obra pública, se mencionan principalmente obras viales y de pavimentación (25,5%), otras obras de arquitectura (14,5%), viviendas (11,6%), distribución de agua y cloacas (10,2%) y edificios educacionales (8,6%).