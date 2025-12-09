Economía

ANSES: cuándo cobro si mi DNI termina en 3

El cronograma contempla días de cobro y montos actualizados para titulares de beneficios sociales y previsionales, con aumentos, medio aguinaldo y bonificaciones de acuerdo al tipo de prestación

Guardar
ANSES publica el calendario de
ANSES publica el calendario de pagos de diciembre 2025 con fechas según la terminación del DNI para todos los beneficiarios (ANSES)

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) difundió el calendario de pagos correspondiente a diciembre 2025, con fechas específicas según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI). Los importes varían de acuerdo al tipo de prestación e incluyen aumentos, medio aguinaldo y, en determinados casos, un bono extraordinario.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Quienes cobran jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo y tienen DNI terminado en 3 acceden al pago el 11 de diciembre. El haber mínimo garantizado es de $340.879,59. En diciembre se suma el medio aguinaldo y un bono de $70.000, totalizando $581.319,38 para la jubilación mínima.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Aquellos que perciben haberes superiores al mínimo y tienen DNI finalizado en 3 cobrarán el 18 de diciembre. El haber máximo vigente es de $2.293.796,92 y, sumado el medio aguinaldo, el total asciende a $3.440.695,38.

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

Las y los titulares de Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo (AUH) con DNI terminado en 3 cobran el 12 de diciembre. El monto para hogares con Ingreso del Grupo Familiar (IGF) de hasta $948.361 es de $61.252 por hija/o. Para IGF entre $948.361,01 y $1.390.864, la asignación es de $41.316. En el tramo de $1.390.864,01 a $1.605.800, corresponde $24.990; quienes tienen ingresos de $1.605.800,01 a $5.022.048 reciben $12.892.

Jubilados y pensionados con haberes
Jubilados y pensionados con haberes mínimos y DNI terminado en 3 cobran el 11 de diciembre, con medio aguinaldo y bono extraordinario

Existen diferencias por zona: hasta $61.252 en Zona 1, hasta $132.075 en Zonas 2 y 4, y hasta $122.329 en Zona 3. Si una persona del grupo familiar percibe más de $2.511.024 de ingreso individual, la familia queda excluida de la asignación, sin importar el ingreso total del hogar.

Asignación por Embarazo

Las beneficiarias de la Asignación por Embarazo con DNI terminado en 3 cobran el 15 de diciembre. El monto general es de $61.252, con incrementos para zonas diferenciales que pueden llegar hasta $132.075.

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

El pago de la Asignación por Prenatal para titulares con DNI finalizado en 3 será el 16 de diciembre. El importe base es de $61.252 para grupos familiares con IGF de hasta $948.361, y baja progresivamente hasta $12.892 en el tramo superior, con incrementos por zona. En el caso de la Asignación por Maternidad, el pago no depende de la terminación del DNI y se realiza entre el 15 de diciembre de 2025 y el 12 de enero de 2026. El monto equivale al 100 % del salario bruto declarado por la trabajadora.

Titulares de Asignación Universal por
Titulares de Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo con DNI finalizado en 3 reciben el pago el 12 de diciembre

Pensiones No Contributivas y PUAM

Quienes cobran Pensiones No Contributivas y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) con DNI terminado en 3 podrán percibir el haber el 10 de diciembre. El monto actualizado de la PUAM es de $272.703,67; sumando bono extraordinario de $70.000 y medio aguinaldo, el total es de $479.055,50 en diciembre. Las asignaciones familiares vinculadas a pensiones no contributivas se abonan entre el 9 de diciembre de 2025 y el 12 de enero de 2026, independientemente de la terminación del DNI, bajo las mismas escalas de ingresos y montos.

Asignaciones de pago único: Nacimiento, Adopción y Matrimonio

Las Asignaciones de Pago Único (Nacimiento, Adopción y Matrimonio) se cobran entre el 10 de diciembre de 2025 y el 12 de enero de 2026. Los importes actuales son: $71.396 para Nacimiento, $426.877 para Adopción y $106.904 para Matrimonio.

Desempleo Plan 1 y Plan 2

Quienes perciben el Seguro de Desempleo Plan 1 cobrarán el 23 de diciembre. El monto depende del salario previo y el período de aportes, con un incremento general del 2,34 % en diciembre. Para los titulares del Plan 2, los pagos serán entre el 3 y el 10 de diciembre.

Temas Relacionados

AnsesCalendario 2025JubiladosJubilacionesAUHAsignación Universal por HijoPlanes socialesNewsroom BUEÚltimas noticias

Últimas Noticias

Confirmaron el aumento para las empleadas de casas particulares: cuáles son los nuevos valores fijados

Además, el personal doméstico recibirá un extra no remunerativo durante el último mes del año que se sumará al aumento salarial de 1,3% y el aguinaldo

Confirmaron el aumento para las

Intendencia de Pilar: ejemplo de voracidad fiscal

El municipio cambió la forma de recaudar la Tasa de Derecho Ambiental y ahora grava con 2% extra las compras en supermercados, generando un costo oculto para las familias y fortaleciendo el esquema recaudatorio local

Intendencia de Pilar: ejemplo de

Dólar: en dos años de Gobierno de Javier Milei el tipo de cambio subió más que la inflación

El dólar oficial anotó un incremento del 293% a partir de diciembre de 2023, unos 27 puntos más que la evolución del IPC del INDEC ¿Fin del “ancla” cambiaria?

Dólar: en dos años de

Carrera de obstáculos para bajar el riesgo país: tras la vuelta al mercado se espera por compras de reservas y el fin del cepo

El Gobierno afronta una semana clave con la primera emisión de deuda en dólares desde 2016. La colocación del Bonar 2029N, la necesidad de reservas y la continuidad del cepo aparecen como desafíos centrales para reducir el riesgo país y recuperar el acceso al financiamiento internacional

Carrera de obstáculos para bajar

Cuánto vale tu auto usado: los precios de diciembre y las variables que nadie mira

Los autos de segunda mano en general no tienen ningún tipo de garantía. No sólo se trata del kilometraje o el estado de chapa y pintura. La referencia de precios de diciembre

Cuánto vale tu auto usado:
DEPORTES
El hábito matutino de Erling

El hábito matutino de Erling Haaland recomendado por científicos para elevar los niveles de la hormona de la felicidad

Los mejores pilotos de Argentina, 135 autos y la invitación de Mirtha Legrand: la única vez que el TC y TC 2000 corrieron juntos

Era un 10 habilidoso, jugó en River y Boca y le hizo un gol a Milei, pero se retiró a los 25 años: “No fui feliz siendo futbolista”

Las lágrimas del DT de Gimnasia tras perder el clásico de La Plata frente a Estudiantes: el gesto de su familia

“No volaba una mosca”: Diego Martínez confesó un momento de tensión con Cavani y Rojo en su paso por Boca

TELESHOW
Shakira hizo vibrar el estadio

Shakira hizo vibrar el estadio Vélez en su primera noche: “Lo que yo tengo con Argentina es una historia de amor”

Zoe Hochbaum defendió el cine independiente en los Martín Fierro: “Es un momento importante para darle visibilidad”

Natalia Oreiro y El Eternauta se quedaron con el Oro en los Martín Fierro de Cine y Series: conmovedor discurso e implacable triunfo

El guiño de Leonardo Sbaraglia al ganar en los Martín Fierro por la serie de Carlos Menem: “Vamos por la reelección”

Marta González se conmovió al recibir el Martín Fierro de Cine a la Trayectoria: “El cariño de la gente es el mejor premio”

INFOBAE AMÉRICA

Vivió más de un año

Vivió más de un año con los cuerpos en descomposición de su esposa e hija: el impactante desenlace de la familia Kaneko

Cardio de bajo impacto, la fórmula para mantenerse en forma cuidando las rodillas

Tras el encuentro en Londres, los aliados europeos respaldaron a Zelensky: cómo sigue la negociación del plan de paz con Rusia

Israel bombardeó infraestructura del grupo terrorista Hezbollah en el sur del Líbano

Le pagaron para hacer llover y pasaron cosas. Pero, ¡ojo!, que al final llovió