ANSES: cuándo cobro si mi DNI termina en 3

ANSES publica el calendario de pagos de diciembre 2025 con fechas según la terminación del DNI para todos los beneficiarios (ANSES)

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) difundió el calendario de pagos correspondiente a diciembre 2025, con fechas específicas según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI). Los importes varían de acuerdo al tipo de prestación e incluyen aumentos, medio aguinaldo y, en determinados casos, un bono extraordinario.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Quienes cobran jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo y tienen DNI terminado en 3 acceden al pago el 11 de diciembre. El haber mínimo garantizado es de $340.879,59. En diciembre se suma el medio aguinaldo y un bono de $70.000, totalizando $581.319,38 para la jubilación mínima.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Aquellos que perciben haberes superiores al mínimo y tienen DNI finalizado en 3 cobrarán el 18 de diciembre. El haber máximo vigente es de $2.293.796,92 y, sumado el medio aguinaldo, el total asciende a $3.440.695,38.

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

Las y los titulares de Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo (AUH) con DNI terminado en 3 cobran el 12 de diciembre. El monto para hogares con Ingreso del Grupo Familiar (IGF) de hasta $948.361 es de $61.252 por hija/o. Para IGF entre $948.361,01 y $1.390.864, la asignación es de $41.316. En el tramo de $1.390.864,01 a $1.605.800, corresponde $24.990; quienes tienen ingresos de $1.605.800,01 a $5.022.048 reciben $12.892.

Existen diferencias por zona: hasta $61.252 en Zona 1, hasta $132.075 en Zonas 2 y 4, y hasta $122.329 en Zona 3. Si una persona del grupo familiar percibe más de $2.511.024 de ingreso individual, la familia queda excluida de la asignación, sin importar el ingreso total del hogar.

Asignación por Embarazo

Las beneficiarias de la Asignación por Embarazo con DNI terminado en 3 cobran el 15 de diciembre. El monto general es de $61.252, con incrementos para zonas diferenciales que pueden llegar hasta $132.075.

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

El pago de la Asignación por Prenatal para titulares con DNI finalizado en 3 será el 16 de diciembre. El importe base es de $61.252 para grupos familiares con IGF de hasta $948.361, y baja progresivamente hasta $12.892 en el tramo superior, con incrementos por zona. En el caso de la Asignación por Maternidad, el pago no depende de la terminación del DNI y se realiza entre el 15 de diciembre de 2025 y el 12 de enero de 2026. El monto equivale al 100 % del salario bruto declarado por la trabajadora.

Pensiones No Contributivas y PUAM

Quienes cobran Pensiones No Contributivas y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) con DNI terminado en 3 podrán percibir el haber el 10 de diciembre. El monto actualizado de la PUAM es de $272.703,67; sumando bono extraordinario de $70.000 y medio aguinaldo, el total es de $479.055,50 en diciembre. Las asignaciones familiares vinculadas a pensiones no contributivas se abonan entre el 9 de diciembre de 2025 y el 12 de enero de 2026, independientemente de la terminación del DNI, bajo las mismas escalas de ingresos y montos.

Asignaciones de pago único: Nacimiento, Adopción y Matrimonio

Las Asignaciones de Pago Único (Nacimiento, Adopción y Matrimonio) se cobran entre el 10 de diciembre de 2025 y el 12 de enero de 2026. Los importes actuales son: $71.396 para Nacimiento, $426.877 para Adopción y $106.904 para Matrimonio.

Desempleo Plan 1 y Plan 2

Quienes perciben el Seguro de Desempleo Plan 1 cobrarán el 23 de diciembre. El monto depende del salario previo y el período de aportes, con un incremento general del 2,34 % en diciembre. Para los titulares del Plan 2, los pagos serán entre el 3 y el 10 de diciembre.