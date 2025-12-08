Por qué la caída de las ventas de autos 0 km arrastró a los usados: cuál fue el impacto y qué se espera para diciembre

La venta de autos usados también cayó en noviembre alcanzando una baja del 12,6% interanual

Pocos días después de conocerse el dato oficial de ventas de autos 0 km de noviembre, que por primera vez en el año fueron más bajas que en el mismo mes de 2024, el mercado de vehículos usados también arrojó resultados negativos, que contrastaron con un año en el que varias veces se marcaron cifras inéditas a nivel histórico.

La similitud del comportamiento de los compradores dejó en claro que el impacto de la incertidumbre política y económica provocadas por dos meses con elecciones legislativas de resultado incierto tuvieron una onda expansiva que afectó sustancialmente al mercado automotor argentino durante el mes posterior a la victoria del Gobierno.

El movimiento inestable del dólar oficial y el retraso en lograr una baja efectiva de las tasas de interés que llegue al bolsillo de los potenciales compradores de autos parecen ser las razones de un fenómeno que sorprendió a todos en el sector.

Según las cifras publicadas por la Cámara de Comercio Automotor (CCA), en noviembre se vendieron 132.089 automóviles entre particulares, lo que representó una baja del 20,5% respecto de octubre, aunque también fue una cifra negativa en la comparación interanual, ya que equivale a un 12,6% menos que los 151.174 autos de noviembre del año anterior.

Los autos nuevos cayeron un 3,6% en noviembre. Buena parte de ese freno provocó que se entreguen menos usados en parte de pago (Imagen Ilustrativa Infobae)

El arrastre de los 0 km

Aunque el mercado de usados no se rige tanto por la estacionalidad, ya que un auto no cambia su modelo por el cambio de año al ser un vehículo de determinada antigüedad, la baja parece guardar relación con el freno de las ventas de autos 0 km, ya que una gran parte de estas operaciones se hacen contra entrega de un auto usado en parte de pago, especialmente cuando hay pocas ofertas de financiación subvencionada por las terminales automotrices, como ocurrió en los últimos 90 días.

“El crecimiento de ventas que se dio durante el segundo semestre de 2024 y el primero de 2025 estuvo dado por la reaparición del crédito. Esa herramienta le permitió a mucha gente financiar el 50% del valor de un 0 km a tasa 0% y pagar la otra mitad entregando su auto usado. Cuando se frenó la financiación, se frenaron esas operaciones”, dijo un empresario de la industria automotriz.

La suba o baja en las ventas de autos nuevos inevitablemente arrastra una porción de las transferencias de vehículos usados. Esa relación se pudo comprobar este año en ambos sentidos, ya que cuando hubo mucha oferta de tasa 0% para autos 0km, las ventas de usados marcaron varios meses con cifras récord.

Aunque no es estacional en sí mismo, el mercado de autos usados tiene una cuota de transferencias relacionadas con la mayor o menor demanda de vehículos nuevos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el acumulado del año, en cambio, el resultado sigue siendo bueno, con 1.735.030 ventas de vehículos de segunda mano, lo que implica un crecimiento del 9,5% respecto a los 1.584.756 del período enero-noviembre de 2024.

“Pese a la fuerte baja en el mercado de autos usados, nuestros pronósticos para el año siguen apuntando a un año récord de comercialización, con un volumen que superará 1.800.000 vehículos. Pese a que esperábamos un repunte de las ventas durante el mes, pasadas las elecciones, esto no sucedió”, dijo Alberto Príncipe, presidente de CCA.

“Fue un mes atípico para todos los mercados relacionados con el sector automotor. Esperamos un diciembre donde se recupere el nivel de consultas y ventas que se venía manteniendo, incluso con meses récord”, señaló el directivo, quién apuesta a una reactivación de las operaciones que pueda darse en diciembre con la baja de tasas de interés que está produciéndose.

“Estamos en un buen momento donde el público puede aprovechar de oportunidades en la compra de usados con precios muy razonables”, finalizó.

Los 10 modelos más vendidos en noviembre en el mercado de autos usados en Argentina

Los autos usados más vendidos

En el detalle del mercado, algunos repuntes de modelos retrocedieron también. En octubre habían mejorado especialmente las ventas de Volkswagen Amarok, que había desplazado a Ford Ranger al quinto puesto, y la aparición del Toyota Etios entre los diez modelos más vendidos.

Sin embargo, en noviembre regresaron los mismos diez autos que dominaron en la mayoría de los meses de 2025, encabezados por el Volkswagen Gol con 7.083 unidades, seguido por la pick-up Toyota Hilux con 5.243, el Chevrolet Corsa con 3.811, la Ford Ranger con 3.627 y la VW Amarok con 3.580 transferencias.

Los diez autos más vendidos se completaron con el Ford Ecosport con 2.718, el Toyota Corolla con 2.695, el Peugeot 208 que alcanzó los 2.506 patentamientos, el Fiat Palio y sus 2.416 y finalmente el Ford Ka, que llegó a registrar 2.284 ventas entre particulares.