Nivel de actividad: se debilitaron algunos sectores que apuntalaban la marcha de economía

El 22 de diciembre el Indec va a dar a conocer qué fue lo que paso con la actividad en octubre

En septiembre el Gobierno logró escapar a la recesión técnica (se necesitan dos trimestres consecutivos de baja), pero pasadas las elecciones y el “apretón monetario”, los sectores que apuntalaban el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) comienzan a debilitarse y complican al ministro Luis Caputo.

En septiembre, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que el EMAE tuvo un repunte de 0,5 % intermensual y con ello, el equipo económico logró superar el fantasma de la “recesión técnica”. Pero ahora, aun pasada la incertidumbre electoral y con cierta calma en el plano cambiario, el indicador estaría complicado.

En noviembre, según el último informe de la consultora Invecq, el patentamiento de autos registró 34.905 unidades, mostrando una fuerte desaceleración frente a los meses previos. “En términos interanuales, noviembre se ubicó -3,6 % por debajo del mismo mes de 2024. Con esto, el acumulado del año continúa moderándose y crece 49,4 % i.a., por debajo del ritmo promedio del año (78 %)” destacaron. Aunque se trata de un comportamiento habitual por la altura del año en donde muchos compradores deciden postergar la operación para obtener un modelo con año de fabricación más reciente.

Pero las complicaciones también vienen de la jugada que llevó a cabo el ministro en octubre para conseguir dólares que le permitan frenar la suba de la cotización oficial. En el anteúltimo mes del año el complejo agroexportador solo alcanzó USD 760 M, el peor registro para este mes desde 2015. “El bajo desempeño se explica por el adelanto de ventas en septiembre, cuando las cerealeras aceleraron la liquidación. En la comparación interanual, noviembre cayó -62 %, aunque en el acumulado del año la liquidación aún se mantiene 24 % por encima del año previo”, puntualizaron.

El próximo dato que va a dar a conocer el Indec corresponde a octubre. Para ese mes, el Índice Líder de Actividad Analytica (ILA) estima que creció 0,2 %. “En el plano sectorial, persistieron caídas en actividades sensibles al ciclo. La industria automotriz exhibió un retroceso tanto en ventas internas (-10,7 %) como en patentamientos (-0,9 %), y el complejo metalúrgico volvió a mostrar debilidad, con descensos en hierro (-9,9 %) y en aceros no planos (-3,9 %)” destacaron y que la producción de gas también se redujo (-1,9 %), al igual que varios rubros vinculados al consumo de bienes durables, como maquinaria agrícola (-8,2 %).

Pero que lograron ser compensados por mejoras en sectores que lograron traccionar la actividad. En donde se destacó el repunte en la producción de aceros planos (+2,8 %) y un mayor dinamismo en la industria de materiales para la construcción, como el consumo de cemento (+4,4 %) y el Índice Construya (+1,9 %). También se observó un incremento en préstamos (+1,0 %), un avance en el patentamiento de motos (+2,0 %) y mejora en indicadores asociados al consumo como la recaudación de IVA (+7,2 %) y la confianza del consumidor (+6,3 %).

Por lo “financiero”

Cuando el Gobierno logró sortear la recesión en septiembre, vinieron los cuestionamientos por parte de los análisis sobre los datos que salieron a festejar los funcionarios del Ministerio de Economía. “Los datos del INDEC demuestran que los sectores básicos de la economía -Comercio, Industria y Construcción- están retrasados respecto del promedio (EMAE) y el sector más favorecido es la Actividad Financiera. Los datos hablan por sí solos”, afirmó el economista Carlos Rodríguez. Para quien la Argentina productiva corre muy por debajo de la financiera y “así no se hace un país”.

Lo que en parte fue reconocido en el comunicado del Indec. Ante sucesivos cuestionamientos, el organismo que conduce Marco Lavagna tuvo que salir a explicar los ajustes en la publicación. “En los resultados difundidos para el periodo septiembre 2025, que mostró un crecimiento interanual del 5 %, la serie original tuvo ajustes mínimos. La variación interanual de julio pasó de 3,1 % a 3 %, mientras que la de agosto se modificó de 2,4 % a 2,5 %”, comentaron.

Y agregaron: “El análisis sectorial muestra que el desempeño de septiembre se explica principalmente por la contribución de los últimos meses del sector Intermediación Financiera (gran parte por aumento de los servicios de intermediación asociados al crecimiento de préstamos y depósitos, tanto en bancos públicos como privados y por comisiones bancarias)”.

Lo que necesita Caputo

Pero de cara a la nueva fase que inaugura Caputo, en donde ahora sí le importan las reservas y que quiere que las compras que lleve a cabo el Banco Central de la República Argentina (BCRA) se visualicen en el balance, será clave lo que pase con la actividad.

A pesar de que no debería ser una decisión en donde tendría que tener influencia, Caputo solo quiere que el BCRA compre reservas cuando crezca la demanda de dinero y para ello necesita que la economía repunte. “La demanda de dinero está determinada por varios factores, destacando la tasa de interés y el nivel de actividad económica. En la medida que la economía continúe creciendo, la inflación siga desacelerando y se cuente con una tasa de interés real positiva, la demanda de pesos va a aumentar dado que la economía viene con un bajo nivel de monetización”, destacaron en el informe de Fundación Mediterránea.