ANSES: cuándo cobro si mi DNI termina en 1

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer el cronograma de pagos correspondiente a diciembre de 2025. El organismo previsional ratificó las fechas para cada pensión, jubilación y asignación, además de los aumentos y bonos especiales previstos para el último mes del año. A continuación, se detallan las fechas y los montos exactos por prestación para quienes tengan documento terminado en 1.

Jubilaciones y Pensiones que no superan el haber mínimo

Para los titulares de jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo y cuyo DNI termina en 1, la fecha establecida para percibir el pago es el 10 de diciembre de 2025. Según la última actualización oficial, el haber mínimo garantizado será de $340.879,59. Durante diciembre, este grupo también recibirá el aguinaldo y un bono adicional de $70.000.

En total, la suma a percibir para quienes reciben la jubilación mínima y tienen DNI terminado en 1 será de $581.319,38. Esta cifra resulta de la sumatoria del haber mensual, el aguinaldo correspondiente y el bono extraordinario anunciado por el Gobierno.

Jubilaciones y Pensiones que superan el haber mínimo

Quienes cobran haberes superiores al piso mínimo y tienen DNI con terminación 1 percibirán sus pagos el 17 de diciembre de 2025. Para este grupo, el haber máximo establecido asciende a $2.293.796,92, al que se suma el monto del aguinaldo, alcanzando un total de $3.440.695,38 para quienes perciben la jubilación máxima.

Es importante señalar que este grupo no recibe el bono adicional de $70.000, ya que solo corresponde a la mínima, pero sí se incluye el pago de medio aguinaldo, como está pautado legalmente para el mes de diciembre.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

Los beneficiarios de AUH y Asignación Familiar por Hijo con DNI terminado en 1 cobrarán el 10 de diciembre de 2025.

El monto general de la prestación para hogares con Ingreso del Grupo Familiar (IGF) de hasta $948.361 es de $61.252 por hijo. Para los grupos familiares que se encuentren en el tramo de $948.361,01 a $1.390.864, la asignación se reduce a $41.316.

En el siguiente nivel de ingresos, de $1.390.864,01 a $1.605.800, el valor pasa a $24.990, mientras que en el tramo final habilitado de $1.605.800,01 a $5.022.048 la asignación se fija en $12.892.

Existen además montos diferenciados por zona, que elevan el valor mensual en regiones específicas del país:

Zona 1: hasta $61.252

Zona 2: hasta $132.075

Zona 3: hasta $122.329

Zona 4: hasta $132.075

De acuerdo con la normativa, si algún integrante del grupo familiar percibe ingresos superiores a $2.511.024, la familia queda automáticamente excluida de la asignación, aun cuando la suma total del hogar esté por debajo del límite general permitido.

Asignación por Embarazo

Las beneficiarias de Asignación por Embarazo con DNI terminado en 1 cobrarán el 11 de diciembre de 2025. El monto general de la prestación es de $61.252, con incrementos para zonas diferenciales que pueden elevar el pago hasta $132.075. Los valores se ajustan según los mismos rangos de IGF que rigen para la AUH.

Asignación por Prenatal

El pago de la Asignación por Prenatal para documentos terminados en 1 se efectuará el 15 de diciembre de 2025. El valor base del beneficio es de $61.252 para grupos familiares con IGF hasta $948.361, descendiendo progresivamente según los tramos de ingresos, hasta un mínimo de $12.892 para el nivel superior admitido. También se aplican incrementos por zona.

Asignación por Maternidad

La Asignación por Maternidad no se organiza por terminación de DNI. Todos los beneficiarios, incluidos quienes tienen DNI finalizado en 1, cobrarán entre el 15 de diciembre de 2025 y el 12 de enero de 2026. El monto equivale al 100% del salario bruto declarado por la trabajadora, por lo que varía según la remuneración individual.

Asignaciones de Pago Único: Nacimiento, Adopción, Matrimonio

Los pagos correspondientes a las Asignaciones de Pago Único podrán cobrarse entre el 10 de diciembre de 2025 y el 12 de enero de 2026 para todas las terminaciones de DNI, incluido el 1. Los montos vigentes son:

Nacimiento: $71.396

Adopción: $426.877

Matrimonio: $106.904

Estas prestaciones no tienen tope de ingresos familiares para su acceso.

Pensiones No Contributivas

Las personas que cobran Pensiones No Contributivas y tengan DNI terminado en 1 percibirán sus haberes el 10 de diciembre de 2025. En el caso de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el haber actualizado será de $272.703,67, al que se suma el bono de $70.000 y el medio aguinaldo, alcanzando un total de $479.055,50 en diciembre.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Los beneficiarios de asignaciones familiares vinculadas a pensiones no contributivas podrán cobrar entre el 9 de diciembre de 2025 y el 12 de enero de 2026, independientemente de la terminación del DNI. Los valores se rigen por las mismas escalas de ingresos y montos que las asignaciones familiares tradicionales.

Prestación por Desempleo

Quienes perciben la Prestación por Desempleo y tienen DNI terminado en 1 cobrarán el 22 de diciembre de 2025. El monto es variable y depende del salario previo del trabajador y del período de aportes realizados, e incorpora el aumento general del 2,34% dispuesto para diciembre conforme a la normativa vigente.