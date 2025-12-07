La exportación de aceites de soja y de girasol alcanzó un récord en lo que va del siglo, un país absorbe más del 60%, y no es China

Argentina es un proveedor clave para India en este sector, destacándose como el principal exportador de aceite de soja y el tercero de girasol (Foto: Shutterstock)

La exportación de aceites vegetales de Argentina alcanzó en los primeros once meses de 2025 el volumen más alto en lo que va del siglo y un país asiático se consolidó como principal destino, según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

De enero a noviembre los embarques sumaron 7,12 millones de toneladas de aceites vegetales, récord histórico debido básicamente a las ventas de aceite de soja y de girasol.

La investigación de Franco Pennino, Matías Contardi y Emilce Terré señala que el crecimiento se debe a factores internos y externos: la reactivación productiva local, problemas de oferta en la región del Mar Negro y tendencias internacionales como el aumento de participación de los biocombustibles.

El desempeño sobresaliente de la industria aceitera argentina se refleja tanto en el volumen embarcado como en el aporte de divisas. Las ventas conjuntas de aceite de soja y girasol representaron en 2025 la segunda mayor participación del siglo en el total de exportaciones argentinas, con 10,4% del total, solo inferior al pico de 2021 (10,7%. Las exportaciones de aceite de girasol sumaron 1,43 millones de toneladas hasta noviembre, la cifra más elevada del siglo para igual periodo, y las de aceite de soja 5,69 millones de toneladas.

El informe subraya la consolidación de la India como destino clave de las exportaciones de aceites vegetales argentinos. En 2025, el país más populoso del mundo absorbió el 61,2% del volumen exportado por Argentina, una proporción sin precedentes, que relegó a destinos tradicionales como China y la Unión Europea.

Estimaciones de la naviera NABSA citadas en el informe precisan que entre enero y noviembre la India compró 3,89 millones de toneladas de aceite de soja y girasol a la Argentina, 50% más que el promedio anual del quinquenio previo y 22% más que en 2024. Esta demanda no solo impulsó los volúmenes totales; también incidió en la formación de precios y en el reacomodamiento de la industria argentina.

El impulso exportador argentino estuvo respaldado por una cosecha de soja que rozó las 50 millones de toneladas y uno de los mejores rindes de girasol del siglo. Ese contexto permitió responder al desafío global de abastecimiento, impactado por la caída en la oferta de exportadores como Ucrania, afectada en circuito productivo y comercial por la guerra con Rusia y problemas climáticos y, en paralelo, por la fortaleza de la cosecha rusa, mayormente destinada a consumo interno.

Según el estudio de la bolsa rosarina, el escenario internacional giró hacia una competencia por el uso de aceites vegetales: ya no solo se destinan a la alimentación, sino que crecientemente abastecen el sector energético. Mientras a inicios de siglo el 90% del consumo global se usaba como alimento, hoy al menos 30% es para empleo industrial, en particular para producir biocombustibles. Países como Indonesia, líder en producción de aceite de palma, reducen su saldo exportable para destinarlo a su propia matriz de combustibles, empujando así la demanda de aceites sustitutivos.

Esta reconfiguración favoreció a la oferta argentina, que supo captar parte del mercado internacional desplazado del sudeste asiático y del este europeo, destacan los investigadores. Además, se observa una preferencia por aceites vegetales de mayor calidad, como los de soja y de girasol, en detrimento del aceite de palma, cuyo precio alcanzó valores superiores.

Creciente clase media

El informe agrega que la creciente clase media india y el aumento del PBI por habitante impulsaron la diversificación de la canasta de aceites vegetales importados hacia productos premium por su valor nutricional y por restricciones temporarias al ingreso de palma.

FILE PHOTO: A worker arranges consumable goods inside a Patanjali store in Ahmedabad, India, March 28, 2019. Picture taken March 28, 2019. REUTERS/Amit Dave/File Photo

Reuters y Bloomberg también reportaron la expansión india en las compras externas de aceites, lo que generó nuevas oportunidades comerciales para proveedores sudamericanos. Según datos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) citados por la BCR, la campaña 2024/25 dejará un volumen histórico de exportaciones globales de aceite de soja, encabezadas por la Argentina con 7,09 millones de toneladas, el mayor registro a nivel mundial.

India, objeto de competencia internacional, explicó el 66% de todas las compras mundiales de aceite de soja este año, debido a su menor predilección por el aceite de palma y al rol del biodiesel en mercados tradicionales.

El reporte de la Bolsa de Comercio de Rosario advierte que Argentina y Rusia crecen en el mercado global de aceite de girasol, fenómeno acelerado por la contracción de las exportaciones de Ucrania.

Para 2026, el USDA proyecta que la Argentina aumentará aún más el volumen exportado, con expectativas de llegar a 1,45 millones de toneladas, dependiendo e las condiciones climáticas y comerciales.

Esta dinámica coloca al complejo agroindustrial argentino ante nuevos desafíos. La concentración de la demanda en un solo destino también expone a la cadena exportadora a cambios regulatorios y comerciales en la India. La necesidad de sostener una estrategia diversificada pasa así a ser una de las prioridades para sostener los avances de 2025 y responder a la volatilidad global.