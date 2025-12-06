Guerra entre pick-ups: las 3 grandes marcas se pelean el mercado y ya hay un modelo que vale más de $100 millones

Las pick-up son el principal vehículo que se fabrica en Argentina. Vender mayor volumen posiciona la marca y genera rentabilidad frente a los otros segmentos con más competencia REUTERS/Mike Blake

El último mes del año no será tranquilo para la industria automotriz argentina. El hecho de haber bajado las ventas de autos 0km por primera vez en el año respecto a 2024 y de tener resultados negativos en el acumulado de 11 meses en producción y exportaciones, encendió alarmas en todas las terminales.

Algunas marcas enfrentaron la situación relativizando las menores ventas por el doble efecto de la estacionalidad y de la incertidumbre política y económica de septiembre y octubre, que elevó las tasas de interés para contener al dólar y generó un fuerte freno en el mercado.

Sin embargo, la mayoría de los fabricantes decidieron aplicar aumentos menores en sus vehículos en las listas de precios de diciembre, entre 1 y 1,7%, clara señal que busca mejorar las ventas de autos nuevos. Incluso hay varios modelos que no subieron de precio, y aunque son la minoría, otros remarcaron más del 4%, lo que hizo que el promedio de todas las automotrices quede en un 1,9 por ciento.

La guerra de las pick-ups

Del mismo modo que ocurrió con el ranking de los 10 autos más accesibles, en el segmento de las camionetas medianas también hay distintas estrategias. Todo comenzó con la decisión de Toyota del mes anterior de no aplicar aumentos en la gama completa de Hilux, mientras sus competidores aplicaban incrementos de entre el 4% y 5 por ciento.

A Toyota le fue bien, cerró el mes con Hilux como el vehículo más vendido entre todas las categorías, con un 5,6% del mercado, lo que además mejora sustancialmente su promedio de los 11 meses, que es del 5,2 por ciento.

La decisión no pasó desapercibida para sus dos competidores directos, aunque la reacción fue diferente. Volkswagen había publicado en noviembre una lista de precios con una bonificación que se retiró en la segunda semana del mes, lo que inmediatamente subió el precio de Amarok por encima del 3% que se había publicado.

Ford, en cambio, había aplicado un 5% a toda la gama Ranger, y lo mantuvo todo el mes sin alteraciones. A la marca el mes le resultó en una baja de ventas tanto respecto a octubre, un 40%, como en relación al promedio anual, ya que Ranger tiene una cuota de mercado del 4,3% en el acumulado de 2025 y noviembre tuvo el 3,7 por ciento.

A la pick-up Amarok, de Volkswagen, le fue peor, porque cayó un 43% respecto a octubre y su proporción de mercado anual del 4,1% bajó al 2,8% en ese mes.

La Ford Ranger no tuvo aumentos de precio para diciembre, apostando a recuperar volumen de ventas en el cierre del año

Aumentos bajos o descuentos grandes

Las listas de precios de diciembre vuelven a mostrar estrategias comerciales diversas entre los tres principales productores de pick-ups.

Toyota aumentó casi todas sus versiones un 1% y dejó algunas levemente más favorecidas con un 0,9 por ciento. Ford recorrió el camino inverso y en diciembre no aumentó la mayoría de los modelos de Ranger, sólo lo hizo en la XL 4x4 un 2 por ciento.

En cambio, Volkswagen volvió a subir los precios a pesar de la actualización de mitad de mes pasado y aplicó un 1% a toda la gama de Amarok, lo que llevó formalmente a las tres camionetas de mayor equipamiento a superar la barrera de los 100 millones de pesos.

En diciembre, las Amarok Extreme V6 y Hero V6 tienen un precio de lista de $102.774.850, mientras que la Black Style V6 subió a $103.094.900. Es conocida la política de la marca de establecer fuertes descuentos y bonificaciones, de hecho eso fue lo que hizo que en noviembre se publicara una lista de precios en la que esas versiones costaban $95.980.200 y $96.279.100 respectivamente.

La única pick-up que aumentó los dos meses fue la Volkswagen Amarok. Además, sus modelos más equipados superaron los 100 millones de pesos en precio de lista

Si bien es algo confuso el modo de comunicarlo porque si se estudia una lista de precios y otra, el aumento es del 7%, pero considerando la política de descuentos de VW, es cuestión de ir al concesionario a pelear el precio.

La financiación al volante

Como respuesta a eventuales cuestionamientos respecto a esta política comercial, Martín Massimino, Director Comercial de VW Argentina explicó el pasado miércoles en una reunión con algunos medios de prensa, cómo ven la dinámica del mercado automotor.

“Así como en algún momento el precio era el driver, hoy la financiación es el driver (impulsor) de las ventas. Y eso lo hemos testeado, porque bajás un millón de pesos un auto y no te cambia la velocidad de ventas, pero le ponés una financiación a veinticuatro meses y la demanda reacciona rápidamente”, dijo el ejecutivo.

Sin embargo, el propio director comercial dio su opinión respecto al movimiento de precios del mes pasado, diciendo que “hubo una política bastante agresiva de la competencia en no aumentar y eso tuvo un impacto. Pero así como hace algunos años el foco de Volkswagen era el liderazgo, hoy es la sustentabilidad o el liderazgo sustentable”. El mensaje era claro, estaba dirigido a Toyota y Hilux, aunque con la lista de precios de Ranger de diciembre, también podría aplicarse a Ford.

Nissan Frontier tiene la pick-up doble cabina 4x2 más barata del mercado

Los otros cuatro jugadores del segmento también definieron sus aumentos de diciembre con distintos porcentajes. Chevrolet dejó el precio sin aumentos en dos versiones de S10 y aplicó 0,5 y 1% en los restantes; Nissan aumentó un 1% toda la gama Frontier; Fiat subió el precio de Titano también un 1% de manera uniforme, y Renault aumentó la gama remanente de Alaskan entre un 4 y un 4,1%.

Los precios de diciembre

Con estas ecuaciones, las pick-up doble cabina más accesibles del mercado son las siguientes:

Nissan Frontier S 4x2 MT: $46.631.100

Toyota Hilux DX 4x2 MT: $47.596.000

Chevrolet S10 WT 4x2 MT: $48.596.900

Fiat Titano Endurance 4x2 MT: $49.574.000

Ford Ranger XL 4x2 MT: $49.859.800

Renault Alaskan Confort 4x2: $53.790.000

Volkswagen Amarok Trendline 4x2 MT: $57.113.300

La RAM Dakota entró en competencia este mes en el mercado argentino con dos versiones de alto equipamiento, aunque en esa franja es una de las más accesibles

Si se busca la versión más equipada de cada uno de los modelos, se debe incluir la nueva RAM Dakota que Stellantis lanzó a la venta este mes y que no tiene una versión de acceso con tracción simple y caja manual sino dos versiones de alto equipamiento distinguibles sólo por el estilo y no por las cualidades técnicas.

En este caso, las pick-up de una tonelada de tope de gama de cada marca se ordenan de la siguiente manera:

Fiat Titano Ranch 4x4 AT: $68.510.000

RAM Dakota Laramie 4x4 AT: $71.000.000

Nissan Frontier Pro4X 4x4 AT: $72.013.400

Chevrolet S10 HC 4x4 AT: $73.852.900

Renault Alaskan Iconic 4x4 AT: $78.700.000

Toyota Hilux GR-Sport 4x4 AT: $86.196.000

Ford Ranger LTD+ V6 4x4 AT: $87.048.970

Volkswagen Amarok Black Style V6 4x4 AT: $103.094.900