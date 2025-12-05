Cuáles son y cuánto cuestan los 10 autos 0 km más baratos en diciembre

Con una competencia cada vez más ajustada, los diez modelos más accesibles no cambiaron sus puestos en el ranking para el último mes del año (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con aumentos de precios moderados por parte de las marcas, con los que buscarán revertir la caída de ventas de autos 0 km de los últimos meses, el mercado automotor inicia diciembre alteraciones en el ranking de los 10 modelos más accesibles para los consumidores.

Si bien algunos precios variaron más que otros, esto sólo sirvió para comprimir más la oferta, ya que la distancia entre los dos modelos más accesibles, los denominados citycar y los compactos del segmento B que los siguen en la lista se está reduciendo.

Asimismo, en casi todas las marcas se está abriendo mayor brecha entre la versión de acceso a la gama y las de equipamiento medio y alto, como una forma de competir con un modelo en el que no tengan tanto margen de ganancia pero sí puedan suscribir más planes de ahorro (se toma la versión más barata) por un precio más bajo, apostando al volumen por encima de la rentabilidad de esos autos específicos.

El Renault Kwid sigue siendo el auto más barato del mercado, pero en diciembre aumentó un 3,5%

Renault Kwid: $26.510.000

A pesar de un aumento del 3,5%, el auto más accesible del mercado sigue siendo el Renault Kwid, que se importa de Brasil en dos versiones que tienen el mismo precio, Iconic bitono y Outsider, y que pasaron de $25.610.000 a $26.510.000 entre noviembre y diciembre.

El Fiat Mobi aumentó menos que el Kwid y se acercó en precio al modelo de Renault

Fiat Mobi: $26.643.000

El segundo modelo con menor precio es el Fiat Mobi, el otro A-Hatch que se vende en el mercado argentino, y que también llega importado desde Brasil. Este pequeño auto de Fiat que tiene únicamente la versión Trekking, tuvo un aumento del 1,6% para diciembre, pero tiene bajo volumen ya que Stellantis prioriza las operaciones de este modelo para Plan de Ahorro Previo por sobre las ventas convencionales.

El Hyundai HB20 fue el único modelo que no aumentó su precio en diciembre entre los 10 más accesibles

Hyundai HB20: $27.600.000

Este modelo de Hyundai que se fabrica en Brasil puede tener una excelente performance de ventas en el último mes del año, ya que el importador oficial en Argentina decidió no aplicar aumento de precios para la gama HB20, con lo que se mantiene el mismo valor de noviembre. Adicionalmente, hay una bonificación de entre 1 millón y 1,2 millones de pesos para unidades que se patenten en diciembre.

Fiat Argo, el auto brasileño de Stellantis que está entre el Mobi y el Cronos

Fiat Argo: $29.774.000

A diferencia del Mobi, el Fiat Argo es el modelo de menor precio con mayor volumen de unidades de disponibilidad entre los que trae Stellantis desde Brasil. El Argo tuvo el mismo 1,6% de incremento de precios que el citycar, lo que también le permitió acercarse al Renault Kwid que sigue siendo el modelo más accesible entre todos los fabricantes. El Argo es la versión hatchback del Fiat Cronos, pero a diferencia del sedán, tiene sólo una versión frente a cuatro del auto argentino que lo sigue en el ranking.

El Fiat Cronos es el auto argentino más barato del mercado

Fiat Cronos: $30.467.000

Este es el auto de mayor volumen de venta y menor precio del mercado. El Fiat Cronos renovó su diseño en mayo y desde entonces volvió a subir en la preferencia de los compradores, lo que le permitió superar al Peugeot 208 primero y alcanzar la cima después, para pelar boleto a boleto con el Toyota Yaris por quedarse con el título del auto más vendido de 2025. La versión Like 1.3 de este sedán de segmento B qye se fabrica en Córdoba, tuvo un aumento para diciembre del 1,75%.

Citroën C3, el modelo más accesible de la marca, aumento un 1,6%

Citroën C3 VTi Feel: $30.790.000

La estrategia de precios de Stellantis para Citroën fue aumentar todos los modelos importados un 1,6% en diciembre. Eso le permitió al más accesible de los tres modelos de la plataforma CCubo, el C3 VTi Feel, acercarse levemente al precio de los dos primeros, Kwid y Mobi, y también del Cronos. Desde octubre, Citroën dejó sólo este auto brasileño que tiene 4 versiones como el único que mantiene la denominación C3 original, ya que el Ce Aircross se llama ahora solo Aircross del mismo modo que el Basalt tomó su propia identidad desde su lanzamiento.

Los Chevrolet Onix y Onix Plus aumentaron un 1,5%

Chevrolet Onix y Onix Plus: $30.887.900

La renovación estética que General Motors introdujo al Chevrolet Onix y su versión sedán Onix Plus, convirtieron al modelo de acceso de la marca en una de las mejores combinaciones entre equipamiento, tecnología y precio. Si bien la gama comienza con una versión equipada con caja manual, todos los Onix tienen motor turbo 1.0 litros de serie, algo que lo distingue de casi todos los competidores. En diciembre, General Motors aplicó a toda la gama Onix el mismo porcentaje de incremento del 1,5 por ciento.

El Peugeot 208 sale a buscar diciembre con un aumento de sólo el 1%

Peugeot 208 Active: $30.890.000

El Peugeot 208 es el segundo y último modelo argentino entre los 10 modelos más baratos de diciembre. Se produce en Palomar con 5 versiones de equipamiento y motorización que van desde el impulsor atmosférico con caja manual hasta el GT turbo con caja automática. Stellantis aplicó para la gama 208 un mismo aumento del 1%, lo que le permite acercarse a todos los competidores que están delante en el ranking salvo al Hyundai HB20.

Citroën Basalt, el SUV más barato del mercado es uno de los 10 modelos del ranking absoluto

Citroën Basalt VTi Live: $31.670.000

Manteniendo la misma política aplicada con el C3, Stellantis aumentó un 1,6% el precio del Basalt para el último mes del año. El modelo, que se destaca por ser el SUV más accesible del mercado y a la vez por ser el primer SUV Coupé en el ordenamiento por precio, se importa desde Brasil con 4 versiones, dos con motor aspirado y dos con motor turbo. En noviembre tenía un precio de $31.170.000 y este mes subió exactamente $500.000 en la lista de precios.

El Toyota Yaris se mantiene como el auto más vendido del año pero aumentó un 4% en diciembre

Toyota Yaris XS: $32.473.000

En el borde de la lista de los diez modelos más baratos sigue estando el Toyota Yaris, que además es el primero en el ranking de los autos más vendidos en los primeros 11 meses del año. El Yaris viene de Brasil, donde no hubo producción industrial durante septiembre y octubre, pero a pesar de perder participación en el mercado en el último mes, todavía sigue “ganando” la pelea contra el Fiat Cronos por el primer puesto absoluto de 2025. Toyota aplicó para toda la gama Yaris un 4% de aumento, lo que lo convierte en el modelo que mayor correción de precio tuvo para cerrar el año.