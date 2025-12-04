Economía

Dólar estable y tasas a la baja: el mercado celebró las definiciones del Gobierno sobre el pago de los vencimientos de deuda

Los dichos del ministro de Economía, Luis Caputo, acerca de la negociación de un préstamo con bancos fueron bien recibidos por los inversores y sostuvieron la racha positiva

Los activos argentinos volvieron a anotar subas tras los dichos del ministro de Economía, Luis Caputo, sobre el pago de la deuda externa.

Las palabras de Luis Caputo cambiaron el ánimo del mercado. El ministro de Economía no solo dijo que disponía de hasta USD 7.000 millones ofrecidos por los bancos, sino que no sabía qué parte de ese monto iban a tomar porque cree que los vencimientos se pueden pagar con recursos propios.

La respuesta fue inmediata. La señal más clara fue la estabilidad del dólar con tasas de interés en retroceso. Cuando estos dos indicadores se mueven en ese sentido, significa que hay confianza en el mercado sobre el valor del peso y que la baja del riesgo país para ingresar al mercado internacional de capitales está cerca. Si la Argentina consigue emitir bonos para pagar la deuda que vence en enero, se vuelve financieramente independiente de la voluntad de Estados Unidos o del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Los inversores saben que a medida que avance diciembre, la demanda de pesos será más elevada porque hay que pagar aguinaldos. El fortalecimiento de la moneda local es el primer dato que necesita el Gobierno para comprar reservas.

El dólar MEP cedió 7 pesos (-0,5%) a $1.470,30, mientras el contado con liquidación (CCL) retrocedió 11 pesos (-0,7%) a $1.508,97. En el Mercado Libre de Cambios (MLC), el volumen fue de apenas USD 263 millones. No hubo presión de demanda y el dólar mayorista bajó 2 pesos a $1.453. El “blue” perdió 5 pesos y cerró a $1.440.

La consultora F2 que dirige Andrés Reschini señaló que “en futuros el volumen de operaciones se redujo en sintonía con lo sucedido en la rueda spot. Los ajustes fueron negativos producto de la tímida baja en el mayorista y tasas levemente a la baja. El interés abierto dejó un incremento más moderado de 56,2 millones sin variaciones llamativas como fue el caso del contrato de fin de enero en la rueda anterior”.

La tasa TAMAR, que es la que se paga por depósitos a plazo fijo a entre 30 y 35 días por más de $1.000 millones bajó a 28,50%. En la época prelectoral, superó 40%.

Los bancos bajaron su tasa por descubierto a 3,7%. Las BONCAP y LECAP, acompañaron el movimiento con leves subas que dejaron una tasa de 1,99% efectivo mensual para las que vencen a fin de enero.

“Las tasas aceleran a la baja, los bancos les pagan a los Fondos de Inversión en torno al 11% anual (aceleró la baja luego del tope de 20% que les puso CNV sobre cauciones) y los plazos fijos rinden 27%, lo que hará que en breve los rendimientos de los fondos de money markets rompan a la baja el 20%. El BCRA sigue poniendo piso en 20% en simultaneas, y ahora también se para en misma tasa en Repo”, señaló la cuenta de X especializada en finanzas, Target del Mercado.

Al mismo tiempo, los bonos volvieron a subir. En particular, los aumentos se dieron en los más cortos debido a la seguridad de que serán pagados en tiempo y forma. El Global 2045, denominado en ley extranjera, avanzó 0,46% y el BONAR 2030, con ley local, 0,71%. El movimiento hizo que el riesgo país baje 9 unidades (-1,2%) a 639 puntos básicos.

La Bolsa tuvo otra rueda de alzas. El S&P Merval de las acciones líderes, subió 2,9% en pesos y 3,6% en dólares. Los papeles de las empresas de servicios públicos y bancos fueron los más demandados. Supervielle aumentó 6,4%; Central Puerto, 6,2% y Metrogas y Transportadora Gas del Norte, 5,1%.

Los ADR -certificados de tenencia de acciones argentinas que cotizan en las Bolsas de Nueva York y se liquidan al precio del CCL- tuvieron una sorprendente rueda donde sobresalieron Central Puerto (+8,5%) y Banco Supervielle (+7%).

El analista financiero Damián Brik expresó que “el Merval medido en dólares subió casi 4% y quedó a 17% de los máximos históricos marcados en enero pasado”. “El 19 de noviembre llegó a estar 50% abajo y ahora acumula una caída del 3,8% en lo que va del año. Desde los mínimos de setiembre el Merval rebotó 95% en dólares en menos de 3 meses. Sigo pensando que marcará nuevos máximos históricos muy pronto”, acotó.

En tanto, este jueves se espera que continúe el buen humor del mercado porque la noticia que esperaba sobre los dólares para pagar los vencimientos del año que viene, finalmente se develó.

