Cuántas reservas espera comprar el Gobierno en 2026 para reforzar las arcas del Banco Central

El ministro de Economía, Luis Caputo, definió las condiciones técnicas que tendrían que darse para que el equipo económico acumule reservas el año que viene

El ministro de Economía, Luis Caputo, salió al cruce de quienes lo cuestionan por no comprar reservas.

Luego de confirmar las negociaciones con bancos internacionales por un préstamo de entre USD 6.000 y USD 7.000 millones, el ministro de Economía, Luis Caputo, anticipó cuántas reservas podrían acumular a lo largo de 2026 y rechazó los cuestionamientos al régimen de bandas cambiarias.

Durante su disertación frente a empresarios en el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp), Caputo apuntó contra la oposición y los economistas críticos: “El patrón de conducta es siempre el mismo: plantean que algo que nosotros queremos hacer es imposible, pero cuando lo hacemos posible en vez de reconocerlo mutan hacia otra cosa imposible. Lo que muestra que quieren que al país le vaya mal”.

En las últimas semanas, la acumulación de reservas internacionales estuvo en el centro de la discusión económica. “Pareciera que si no compramos USD 8.000 millones en las próximas 24 horas, Argentina entra en un problema”, ironizó el titular del Palacio de Hacienda y agregó que quienes critican esta pata del plan le están hablando al equipo que más divisas adquirió desde el desembarco de Javier Milei en la Casa Rosada. No obstante, reconoció que muchos dólares acumulados se perdieron por el pago de deuda internacional.

Siguiendo esa línea argumental, el jefe de la cartera económica explicó ante el círculo rojo que el objetivo es comprar dólares “sin tener que esterilizar pesos”. En definitiva, el Gobierno apunta a sumar moneda extranjera en la medida que la demanda de dinero lo permita.

Las reservas netas del Banco Central se encuentran en terreno negativo, según estimaciones privadas. REUTERS/Enrique Marcarian

Acerca del proceso de compra de reservas, indicó que “si asumimos que la base monetaria se mantiene constante con relación al Producto Bruto Interno (PBI), eso quiere decir que en términos nominales subiría 25%. Eso nos permitiría comprar USD 7.000 millones, sin la necesidad de esterilizar”.

En esa tónica, Luis Caputo sumó que si “se recuperara la demanda de dinero, un punto del PBI, son otros USD 7000 millones” y si la demanda se recupera “dos puntos hasta USD 20.000 millones sin esterilizar o sea sin tener que pagar intereses”, aunque aclaró que el proceso debería ser más por la cuenta capital.

A su vez, remarcó que eso será posible porque, en caso de concretarse el préstamo con bancos internacionales, se podrá utilizar para pagar los vencimientos y, en ese hipotético escenario, las reservas que se compren se acumularían en el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Cabe destacar que el equipo económico no da por asegurado este nuevo préstamo, sino que evaluará el monto necesario, ya que prevé una fuerte disminución del riesgo país en las próximas semanas o meses.

Los cuestionamientos se dan luego de que el equipo económico tuviera que activar un tramo del swap con Estados Unidos, por USD 2.500 millones, para pagar el último vencimiento de 2025 con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y ante el incumplimiento en que incurrirá nuevamente la Argentina en la meta de acumulación que pactó con el organismo internacional para diciembre.

Las tres mediciones de las reservas internacionales del Banco Central.

Para final de 2025, el Gobierno se comprometió con el FMI a tener reservas internacionales netas por -USD 2.600 millones en el BCRA, pero tras la activación de un tramo del swap con Estados Unidos, la consultora 1816 calcula que se ubican en -USD 16.000 millones.

Si bien después del triunfo en las elecciones de medio término el dólar mayorista entró en una leve calma, la distancia que mantiene con el techo de la banda es corta. Esto expone al régimen cambiario a cierta vulnerabilidad ante cualquier shock interno, externo, político o económico. Si toca el techo, el Central tendrá que salir a vender reservas que están en el terreno de los USD 41.000 millones.

“No vamos a salir a comprar dólares como loquitos para tener un dólar alto y probarle al mundo que somos competitivos”, deslizó Caputo frente al empresariado. Además, le aseguró al auditorio que con su modelo lograrán esta última condición por baja de impuestos.

Son varios los economistas que le exigen al Gobierno que deje flotar el dólar, entre los que destaca el ex ministro de Economía, Domingo Cavallo. “Vamos a seguir con el esquema de bandas, alguno creerá que se puede flotar libremente y es oponible”, subrayó Caputo.

El Gobierno estableció que las

