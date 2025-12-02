Economía

Reforma laboral: qué habría que cambiar de las asignaciones familiares, según un estudio privado

La diferencia en el cobro según la situación registral genera una brecha que desincentiva el empleo formal, de acuerdo al informe

Guardar
ANSES
ANSES

En medio del debate por la reforma laboral, las asignaciones familiares, diferenciadas de acuerdo a la condición de registración de cada trabajador, aparecen como una de las cuestiones a rediseñar para fomentar el empleo formal, según un informe de Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA).

“Para que la reforma laboral contribuya a reducir la informalidad es necesario abordar otros factores que desalientan la formalización laboral. Uno de ellos es que el trabajador informal cobra asignaciones familiares mucho más altas que el formal. Por eso, promover la formalización requiere más que cambios en la ley laboral”, resalta el estudio.

En Argentina hay 19 millones de trabajadores urbanos, pero solo 6 millones —el 32%— son asalariados registrados en el sector privado. Otros 3,5 millones (18%) se desempeñan como empleados públicos. Así, la mitad de los trabajadores urbanos corresponde a empleo no registrado o a cuentapropistas.

En Argentina hay 19 millones
En Argentina hay 19 millones de trabajadores urbanos, pero solo 6 millones —el 32%— son asalariados registrados en el sector privado (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Lo más grave es que desde el 2012 los ocupados urbanos crecieron en 4 millones de los cuales solo el 5% del aumento fueron asalariados registrados en empresas privadas, mientras que un 20% fue aumento de empleo público, otro 25% fue aumento de monotributistas y el 50% restante fue crecimiento de la informalidad”, destacó Idesa.

En el instituto consideran clave revisar los factores que desincentivan la creación de empleo en las empresas más grandes. Pero, al mismo tiempo, remarcan que también es necesario abordar las razones que llevan a las microempresas y a los trabajadores de menores ingresos a operar en la informalidad, un segmento donde se concentra la mayor parte del empleo no registrado.

“Los incentivos a favor de la informalidad entre las microempresas y trabajadores menos calificados trascienden la legislación laboral”, afirmó Idesa.

Asignación familiar por hijo para
Asignación familiar por hijo para una persona con 1 hijo menor de 3 años (IDESA)

Un punto especialmente relevante es el de las asignaciones familiares. Un trabajador con un hijo menor de 3 años percibe mensualmente:

  • Si está registrado $60.000 en concepto de Asignación por Hijo.
  • Si trabaja informalmente cobra $120.000 por la Asignación Universal por Hijo (AUH).
  • El trabajador informal agrega además a la AUH $52.000 por tarjeta alimentar y $45.000 por complemento alimentario por ser el hijo menor de 3 años.

Estos datos muestran que en la informalidad el trabajador recibe $217.000 por mes por su hijo, mientras que si pasa a la formalidad recibiría sólo $60.000.

“Esto implica que el trabajador para ingresar a la formalidad va a demandar un aumento en la remuneración que le compense esta diferencia de casi 4 veces en el beneficio de asignación por hijo”, sostuvo la consultora que dirige Jorge Colina.

“En sueldos bajos, como son los que prevalecen en las pequeñas empresas, es un poderoso factor inductor a la informalidad. A esto hay que sumarle cargas sociales por aproximadamente el 50% del salario de bolsillo y la incidencia del convenio colectivo del sector”, asegura.

Según Idesa, para impulsar un proceso sostenido de formalización laboral es necesario un abordaje integral, que incluya una mejora en el diseño de los beneficios sociales. Aunque implique un costo fiscal, el instituto considera imprescindible equiparar las prestaciones por hijos entre trabajadores informales y aquellos formales con las remuneraciones más bajas.

Idesa también plantea que flexibilizar el requisito de 30 años de aportes para acceder a la jubilación ayudaría a incentivar la formalidad, al darle a los trabajadores la certeza de que, aun con trayectorias contributivas incompletas, podrán obtener un haber superior a la mínima.

Según IDESA, junto con el
Según IDESA, junto con el rediseño de los beneficios sociales es fundamental potenciar alivios adicionales en las empresas más pequeñas.

El análisis agrega que en otros países como Uruguay, la seguridad social cubre las ausencias por enfermedad inculpable de los empleados registrados, un esquema que funciona como un incentivo relevante para los empleadores a la hora de formalizar relaciones laborales.

Por otra parte, “junto con el rediseño de los beneficios sociales es fundamental potenciar alivios adicionales en las empresas más pequeñas. Una herramienta potente es establecer un mínimo no imponible sobre la masa salarial a las contribuciones patronales. Dependiendo como se calibre, su impacto fiscal es acotado ya que se focaliza en los microemprendimientos”, precisa el informe.

En la misma línea, señalan que es clave permitir que las empresas salgan de los “anquilosados” convenios colectivos sectoriales. “Para ello no alcanza con dar prevalencia a los convenios de empresa por sobre los de actividad. Además, hay que habilitar a los trabajadores de las empresas a celebrar un acuerdo propio con sus empleadores, prescindiendo del sindicato de actividad, y debería directamente eximirse de aplicar los convenios colectivos sectoriales a los microemprendimiento con hasta 10 trabajadores”, opina IDESA.

“Las expectativas de que con la reducción de la informalidad se van a lograr ingresos fiscales suficientes para cubrir los déficits del sistema previsional son exageradas. Sin perjuicios de ello, la formalización masiva en las microempresas es un proceso deseable. Para lograrlo se necesita una estrategia más integral que el cambio de las leyes laborales”, agrega.

Temas Relacionados

ansesasignaciones familiaresreforma laboralauhúltimas noticias

Últimas Noticias

Una reconocida marca de ropa brasileña llegó a un shopping porteño: qué vende y a qué precios

La nueva firma ya se instaló en CABA y busca expandirse a más provincias en un plazo de 5 años

Una reconocida marca de ropa

“Podrá discutirse lo técnico, pero Argentina va camino a bajar la inflación”, dijo el presidente del Banco Central de Perú

Julio Velarde Flores, máxima autoridad monetaria de Perú desde hace 19 años, se presentó en Buenos Aires ante empresarios y economistas, donde explicó sus ideas sobre estabilización y reservas, y respondió preguntas sobre el rol de las divisas en los planes de estabilización

“Podrá discutirse lo técnico, pero

Por primera vez en el año, cayó la venta de motos 0 km en noviembre: por qué y qué se espera para los próximos meses

A diferencia de los autos, la estacionalidad de las motos suele mostrar aumento de ventas a medida que se acerca el verano. Este año ocurrió lo contrario, y la caída también es en relación a 2024

Por primera vez en el

De cuánto es la Asignación Universal por Hijo de ANSES en diciembre 2025

El Gobierno nacional aplicó una suba del 2,34% que impacta también sobre las asignaciones familiares tras el ajuste por inflación dispuesto en la Resolución 359/2025

De cuánto es la Asignación

La OCDE redujo la proyección de crecimiento para la Argentina y revisó al alza la inflación

El organismo que encabeza Mathias Cormann publicó un nuevo informe con sus previsiones y enumeró los motores de la economía para los próximos años. Cuáles son los riesgos

La OCDE redujo la proyección
DEPORTES
Con 20 millones de dólares

Con 20 millones de dólares para gastar, las figuras que buscará Marcelo Gallardo para la refundación de River Plate

Enzo Fernández recordó el video de los festejos de la selección argentina tras la Copa América que desató un conflicto con Francia: “Fue una época difícil”

Controversia en Brasil: salió de prisión tras cumplir una condena por tráfico de drogas y jugó la final con una tobillera electrónica

Copa del Mundo de Rugby 2027: cómo será el histórico sorteo con todos los equipos definidos y qué rivales podrían enfrentar Los Pumas

Cómo quedó el mapa de pilotos de la Fórmula 1 para la temporada 2026 tras la confirmación de los tres pilotos de Red Bull

TELESHOW
Allegra, la hija de Nicole

Allegra, la hija de Nicole Neumann y Fabián Cubero, presentó a su novio con un tierno video

Marta Fort volvió a sincerarse sobre la interna familiar: “Vamos a tener que ganar un derecho de piso”

Se conoció con quien estuvo en pareja Darío Cvitanich luego de separarse de Chechu Bonelli

El inesperado guiño entre Wanda Nara y Benjamín Vicuña en pleno conflicto con la China Suárez

Grego Rossello recordó cómo fue la insólita primera cita con Paloma Silberberg: “No lo podía creer”

INFOBAE AMÉRICA

Putin dijo que Rusia está

Putin dijo que Rusia está lista si Europa “quiere la guerra” antes de reunirse con enviados de Trump

Incertidumbre en Bolivia tras el anuncio de Rodrigo Paz sobre el fondo de pensiones: “No están sus aportes”

Casi 200 activistas e intelectuales cubanos le pidieron al papa León XIV que interceda por el preso político en huelga de hambre Yosvany Rosell García

Lituania acusó a Bielorrusia de un ataque híbrido tras la irrupción de globos en el aeropuerto de Vilna

Nuevo récord de protestas mensuales contra la dictadura de Díaz-Canel: el Observatorio Cubano de Conflictos registró más de 1.300