Economía

Con una inversión de más de USD 500 millones, se modernizarán 13 aeropuertos

Se realizará una serie de obras en varias provincias mediante la articulación público-privada. Cuáles son las estaciones, a cargo de Aeropuertos Argentina, que recibirán las mejoras

Las obras se llevarán adelante en aeropuertos de 11 provincias

El Gobierno, a través de la articulación público-privada entre el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) y la concesionaria Aeropuertos Argentina, pondrá en marcha un plan de modernización en 13 aeropuertos del país. La iniciativa contempla 15 obras de infraestructura y una inversión superior a los 500 millones de dólares.

Las obras se llevarán adelante en aeropuertos de 11 provincias e incluirán la construcción y/o remodelación de terminales aeroportuarias, la modernización de pistas de aterrizaje y de salas de preembarque, entre otras intervenciones.

La iniciativa contempla 15 obras de infraestructura y una inversión superior a los 500 millones de dólares

En detalle, se modernizarán los aeropuertos de Ezeiza, el Aeroparque Jorge Newbery, Salta, Iguazú, Resistencia, Tucumán, Córdoba, Bariloche, Mendoza, Río Grande, Río Gallegos, Formosa y San Rafael. Todos son manejados por Aeropuertos Argentina.

“Estas acciones forman parte de un plan integral de modernización y expansión de la infraestructura aeroportuaria, como estrategia de desarrollo del Sistema Nacional de Aeropuertos (SNA), destinada a mejorar la conectividad, potenciar el crecimiento del tráfico aéreo y elevar los estándares de calidad del transporte aerocomercial”, señala el comunicado oficial.

En Ezeiza se hará una terminal única de carga, adecuación de rodaje Golf para plataforma de aeronaves y un nuevo anillo de balizamiento

Cabe mencionar que durante este año ya se concluyeron más de 10 obras en siete aeropuertos: San Juan, Viedma, Comodoro Rivadavia, Termas de Río Hondo, Río Cuarto, Aeroparque y Ezeiza. Fueron realizadas con una inversión que alcanzó los 156 millones de dólares.

Según el ORSNA, la modernización de los aeropuertos implica obras estratégicas y necesarias para que la Argentina pueda consolidar la reactivación del sector aerocomercial, en el marco de la política de Cielos Abiertos y desregulación.

El ingreso de nuevos operadores y el aumento de la competencia transformaron el panorama del sector aerocomercial argentino, según destacaron desde el Ejecutivo.

Asimismo, aseguran que la apertura del mercado no solo facilitó una mayor libertad para las empresas, sino que también generó más conexiones para los pasajeros, tanto en Buenos Aires como en distintas regiones del interior del país.

Según el ORSNA, la modernización de los aeropuertos implica obras estratégicas y necesarias para que la Argentina pueda consolidar la reactivación del sector aerocomercial

De acuerdo con la visión oficial, “cada una de estas obras contribuye al fortalecimiento y la modernización del Sistema Nacional de Aeropuertos, consolidando una red más eficiente, segura y preparada para el crecimiento del sector aerocomercial argentino”.

Recientemente, Aeropuertos Argentina anunció el desarrollo de nuevas áreas de embarque y arribos internacionales en el Aeropuerto Cataratas del Iguazú, que demandará una inversión de 6,5 millones de dólares y permitirá hacer frente al aumento del número de pasajeros, el crecimiento de las frecuencias y al establecimiento de nuevas rutas regionales.

A su vez, la concesionaria presentó el plan de infraestructura del Aeropuerto Internacional de Tucumán, que duplicará su capacidad operativa. La inversión para este proyecto será de USD 58.5 millones, con un plazo estimado de ejecución de 27 meses.

Las obras que se realizarán en cada aeropuerto:

Ezeiza: terminal única de carga, adecuación de rodaje Golf para plataforma de aeronaves, nuevo anillo de balizamiento.

● Aeroparque Jorge Newbery: ampliación hall check in, ampliación controles de seguridad doméstico etapa 2, construcción nueva plataforma norte.

● Salta: ampliación y readecuación de terminal.

● Iguazú: puesta en servicio del nuevo preembarque internacional.

● Resistencia: ampliación y readecuación de terminal.

● Tucumán: ampliación de terminal.

● Córdoba: ampliación hall check in, ampliación de terminal, sistema de BHS (gestión de equipaje).

● Bariloche: nuevo sistema de balizamiento.

● Mendoza: ampliación terminal.

● Río Grande: rehabilitación de pista, balizamiento.

● Río Gallegos: rehabilitación de pista, balizamiento.

● Formosa: nueva terminal de pasajeros.

● San Rafael: ampliación y readecuación de terminal.

Las obras ya realizadas:

● Ezeiza: migración express-arribos internacionales, nuevo cableado eléctrico para alimentadores principales 9 y 10.

● Aeroparque: renovación de veredas y accesos, ampliación de controles de seguridad doméstico etapa 1, construcción de la nueva Plataforma Sur.

● San Juan: nueva terminal internacional de partidas.

● Viedma: sistema de luces de aproximación.

● Comodoro Rivadavia: reparación integral de cerramientos.

● Termas de Río Hondo: ampliación y remodelación de terminal de pasajeros.

● Río Cuarto: rehabilitación de pista y rodaje, balizamiento.

