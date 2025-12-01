Economía

Por baja de retenciones y de impuestos, la recaudación tributaria cayó en noviembre por cuarto mes consecutivo

ARCA informó que los ingresos del último mes sumaron $15,6 billones, 19,7% más que al año anterior frente a una tasa de inflación del 31,3%. Factores excepcionales, como la suspensión de derechos de exportación y reducción de aranceles, explicaron la caída en valores reales

En noviembre volvieron a gravitar en la recaudación los efectos de la eliminación de impuestos, bajas generalizadas de retenciones a la exportación y de aranceles a la importación, y a la menor cantidad de días hábiles para el cobro de los tributos

Los buenos indicadores de actividad productiva y comercial que se conocieron de meses previos a las elecciones no se plasmaron en una mejora de la recaudación tributaria. Por el contrario, noviembre registró una baja de 8,8% en valores ajustados por inflación.

Sin embargo, en el Gobierno atribuyen esa aparente desincronización a los efectos de la eliminación de impuestos, bajas generalizadas de retenciones a la exportación y de aranceles a la importación, y a la menor cantidad de días hábiles para el cobro de los tributos.

Durante el último mes, las tres principales fuentes de ingresos (DGI, Aduana y Anses) recaudaron en conjunto $15,6 billones, apenas 19,7% más que en noviembre del año anterior, mientras que los precios aumentaron 31,3% en el mismo período.

El análisis de los técnicos de ARCA destaca que “la variación interanual de este mes continúa viéndose afectada por la alta base de comparación debido a los ingresos extraordinarios de noviembre de 2024”, a saber:

  • La moratoria (Régimen de Regularización Excepcional de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de Seguridad Social -Ley 27.743): por ingresos del pago a cuenta del plan amplio con condonación del 20% de los intereses. También habían ingresado cuotas por las adhesiones realizadas entre agosto y octubre 2024 a través del plan de tres cuotas.
  • Anticipos de Ganancias y Bienes Personales - personas humanas del período fiscal 2024, por el corrimiento de los vencimientos de ese año.
Sin los ingresos extraordinarios de 2024 la variación interanual habría sido cercana al 29% (ARCA)
  • El Impuesto PAIS que actualmente no se encuentra vigente.
  • El Impuesto de Regularización de Activos: por el vencimiento de la adhesión al Régimen y del pago adelantado de no menos del 75% deL Impuesto Especial de Regularización (Etapa 1 – única para regularizar fondos).
  • El Régimen Especial de Ingreso del Impuesto sobre los Bienes Personales (Reibp): por el vencimiento del pago inicial (75%) para aquellos bienes regularizados en la Etapa I.

A lo anterior se agregó el efecto del incentivo transitorio que se le dio a los exportadores en los meses previos. El ingreso de divisas por la liquidación de exportaciones agropecuarias sumaron USD 760 millones en noviembre y acumulan USD 30.324 millones en lo que va del año. “En el relativo bajo monto del mes influyó el adelantamiento por la quita temporal de retenciones dispuesta por el Gobierno nacional”, así lo informó la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), entidades que representan el 48% de las exportaciones. Esas liquidaciones de divisas fueron 32% menores en relación con octubre de 2025, pero el total de los 11 meses aumentó 24% en comparación con igual período del año anterior.

También gravitó en general el efecto de dos días hábiles menos para la percepción de los impuestos, en particular sobre el comercio exterior y al Cheque.

El mejor desempeño relativo se registró nuevamente en la Seguridad Social: aumentó 29,8% -muy próximo a la tasa de inflación-

El mejor desempeño relativo se registró nuevamente en la Seguridad Social: aumentó 29,8% -muy próximo a la tasa de inflación-, por efecto de la recuperación del ingreso promedio de los trabajadores.

En el acumulado de los primeros 11 meses de 2025, ARCA administró el ingreso de $166,6 billones, con un aumento nominal de 40,8%, equivalente a una disminución de 5,3% en valores reales.

Sin embargo, fuentes del organismo estimaron que si se quita el efecto de la eliminación del Impuesto PAIS, reducción de retenciones a las exportaciones y de aranceles a la importación, principalmente, el resultado del período habría resultado positivo en un nivel cercano a 5%, como acumuló el PBI hasta septiembre.

Giros a provincias

En noviembre de 2025, el Gobierno Nacional envió al consolidado de provincias más CABA $5,3 billones en concepto de coparticipación, leyes especiales y compensaciones, con lo cual, habría registrado una baja real interanual del 5,4%, si se estima una tasa de inflación de 31,3% para los últimos doce meses.

“La coparticipación, es decir las transferencias automáticas menos leyes complementarias y compensaciones, habrían descendido un 5,5% real”, estimó el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) que dirige Nadín Argañaraz.

La disminución en valores reales de la coparticipación neta registrada en noviembre se explicaría, fundamentalmente, por la baja de lo recaudado del Impuesto a las Ganancias y de IVA (Iaraf)

“La disminución de la coparticipación neta registrada en noviembre se explicaría, fundamentalmente, por la baja real interanual del 3,3% de lo recaudado del Impuesto a las Ganancias y el descenso de IVA de 3,5%”, estimó Iaraf.

“En este último caso, esto no significa necesariamente que haya caído la recaudación de IVA en el mes calendario, dado que hay un retraso de 2 días en el envío de la recaudación a las provincias. Es decir que la coparticipación enviada en el mes no necesariamente coincide con la recaudación cronológica del mes”, aclara la entidad mediterránea.

No obstante, “la caída en la recaudación de lo percibido por el conjunto de Impuestos internos de 12,8% sumada a la baja del resto de los tributos que recauda la Administración Central que comparte con las provincias y CABA generó que la coparticipación neta tuviera un descenso mayor, del 5,5%”, estimó Iaraf.

En el acumulado de los 11 meses transcurridos de 2025, las transferencias automáticas por coparticipación, leyes complementarias y compensaciones alcanzaron $54,3 billones, lo que implica una suba real interanual del 1,5% al descontar la inflación del período. “Respecto al mismo periodo de 2023, los envíos reales del 2025 serían 9,3% menores”, concluyó la entidad que dirige Argañaraz.

