Neuquén y Santa Cruz se suman al convenio para lograr una baja de retenciones a las exportaciones de petróleo

El ministro Luis Caputo con el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal

Esta tarde, el ministro de Economía, Luis Caputo, recibirá a los gobernadores de Santa Cruz, Claudio Vidal, y de Neuquén, Rolando Figueroa, para firmar un acuerdo de entendimiento para la baja de retenciones al petróleo, en un intento por acelerar la medida y fomentar las exportaciones del sector. Así, ya serán tres las provincias incorporadas, aunque faltan sumar otras.

Según pudo saber Infobae, este jueves a las 15, en la sala Scalabrini del quinto piso del Ministerio de Economía, Caputo recibirá a los dos gobernadores para firmar que el mismo convenio que ya hizo con el mandatario de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres. También van a estar presentes el ministro del Interior, Diego Santilli, y el jefe de gabinete, Manuel Adorni.

Primero, a eso de las 15 horas, lo hará el gobernador de Neuquén, Figueroa, y luego media hora después será el turno de Vidal. Este primero asistió esta mañana a la Casa de Salta para debatir sobre la formación de un bloque federal junto con Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca) y Hugo Passalacqua (Misiones).

En su momento, Torres adelantó que el acuerdo se extenderá progresivamente al resto de las provincias productoras y que forma parte de un esquema de esfuerzos compartidos: el Estado nacional se compromete a modificar los derechos de exportación; las provincias continuarán aplicando políticas de acompañamiento mediante la revisión de regalías y cánones; y las empresas se comprometen a sostener la producción y los planes de inversión necesarios para garantizar la continuidad de la actividad.

El primero en firmar el acuerdo fue el gobernador de Chubut, Ignacio "Nacho" Torres.

Pero las firmas no deben terminar con estos tres gobernadores. También lo tienen que hacer Mendoza, Tierra del Fuego y Río Negro. Ante la consulta a fuentes oficiales del Ministerio de Economía sobre los tiempos de esas firmas, no hubo respuesta.

El acuerdo con Chubut

En el caso de la provincia de Chubut, de acuerdo con los detalles que expuso Torres, el ahorro fiscal derivado de la eliminación de las retenciones al crudo se destinará a reactivar las inversiones en una cuenca madura que afronta una marcada declinación. “Los gremios, las operadoras, el Gobierno nacional y la provincia hoy van a estar firmando”, afirmó, y consideró que “es un hecho político, más allá del impacto fiscal”.

El reclamo de los sectores de la provincia sobre las retenciones al petróleo no es nuevo. Exigieron durante años la eliminación del 8% que gravaba el crudo, de gran importancia para el proceso de refinación del combustible local. Torres subrayó la relevancia económica y estratégica de la medida: “Las estimaciones de la Secretaría de Energía de la Nación eran que en tres años íbamos a tener que importar ese tipo de crudo”, explicó Torres. Esa circunstancia habría impactado en los precios para los consumidores de todo el país.

El proceso de negociación con el Gobierno nacional tuvo varias etapas. En su momento, Torres describió que la provincia sostuvo reuniones tanto con el anterior ministro del Interior como con el actual, Santilli, para garantizar la continuidad del entendimiento. “Esto lo venimos trabajando hace mucho tiempo, ya te diría, hace casi un año”, puntualizó el referente chubutense. El acuerdo incluye a todos los actores de la industria petrolera en la provincia.

El acuerdo con la Nación por las retenciones al petróleo incorpora a gremios y empresas que desarrollan su actividad en la provincia. El objetivo principal consiste en destinar el ahorro fiscal a sostener inversiones en una cuenca petrolera que mostró señales de envejecimiento y declive productivo, según lo descrito por el propio Torres. Además, el esquema prevé una mesa de competitividad permanente entre las partes, donde el compromiso apunta a mantener operativa y rentable una actividad central para la economía regional.

La firma fue celebrada por el director de YPF y miembro del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut, Emiliano Mongilardi. “La eliminación de las retenciones al petróleo convencional es un logro histórico para Chubut y para todo el sector energético. Un avance que fue posible gracias al trabajo serio y sostenido del gobernador Ignacio Torres y al compromiso permanente de Jorge Ávila, que defendió con firmeza cada puesto de trabajo y cada inversión para la Cuenca del Golfo San Jorge”, afirmó.

Además, dijo que esta decisión trae previsibilidad, fortalece la competitividad y garantiza que más de 370 millones de dólares vuelvan directamente a la industria, generando producción, actividad y más empleo para miles de familias. “Cuando Provincia, Nación, empresas y gremios empujamos para el mismo lado, se nota. Hoy celebramos una medida que protege la actividad, cuida las fuentes laborales y consolida el ingreso de divisas para el país. La Cuenca San Jorge vuelve a ponerse en marcha, con el esfuerzo y trabajo de todos”, agregó.