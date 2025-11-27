ANSES: quiénes cobran hoy, 27 de noviembre

Jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo y DNI terminados en 6 y 7 cobran este jueves en todo el país (ANSES)

Este jueves 27 de noviembre continúa el calendario de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Según el tipo de prestación y la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI), acceden a sus haberes jubilados, pensionados y titulares de planes sociales. La distribución del pago por terminación de DNI garantiza una organización ordenada en todo el país y permite planificar cada liquidación durante el mes.

Quiénes cobran hoy, 27 de noviembre

Este jueves, ANSES abona distintas prestaciones sociales y asistenciales conforme con el cronograma. Los pagos se distribuyen según el tipo de prestación y la terminación del DNI, lo que permite una organización ordenada en todo el país.

Jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo

Cobran los jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo, cuyos DNI finalizan en seis (6) y siete (7). El pago para este grupo se organiza en tramos entre el 20 y el 28 de noviembre, segmentando las fechas para facilitar la operatoria en sucursales y cajeros automáticos.

El calendario de pagos de ANSES organiza la distribución de haberes y bonos para garantizar ingresos mínimos ajustados por movilidad e inflación (ANSES)

Plan de Desempleo 1

Perciben la prestación los beneficiarios del Plan 1 de Desempleo con DNI terminados en seis (6) y siete (7). El esquema distribuye los pagos durante la última semana de noviembre, priorizando el orden por terminación del documento.

Según el calendario oficial, este jueves no se efectúan pagos para otras prestaciones. Las fechas para estos beneficios corresponden a días previos o posteriores, definidas por el tipo de prestación y la terminación del DNI.

De cuánto son las jubilaciones en noviembre 2025

En noviembre, los haberes de ANSES incorporan los últimos aumentos por movilidad y refuerzos extraordinarios para sostener el poder de compra de jubilados y pensionados. El haber mínimo de jubilación se encuentra en $333.150, resultado directo de la actualización por movilidad y el reajuste inflacionario.

A este monto se suma un bono extraordinario de $70.000, de modo que el ingreso total garantizado asciende a $403.150 para quienes reciben la mínima. El refuerzo se mantiene desde marzo y se extiende a quienes, con sus haberes y el bono, no alcanzan ese piso. Así, ANSES otorga un adicional proporcional para cubrir el monto mínimo sin necesidad de trámites extra.

En el resto de las prestaciones:

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $266.520

Pensiones No Contributivas (PNC): $233.252

Si la combinación de haber y bono no supera los $403.150, se abona un refuerzo para cumplir con ese ingreso. El haber máximo se ubica en $2.241.788,48 y no incluye bonos, al encontrarse por encima del umbral de asistencia.

De cuánto son las asignaciones en noviembre 2025

Las asignaciones familiares y universales de noviembre reflejan la última revisión por ley de movilidad, con descuentos y retenciones actuales.

Asignación Universal por Hijo (AUH): $120.066 por hijo menor de edad.

AUH por discapacidad: $389.808 mensuales, ajustado en cada liquidación.

Asignación Universal por Embarazo: $120.066, bajo las mismas condiciones que la AUH.

Asignación familiar por hijo (primer tramo): $59.862 para trabajadores en relación de dependencia.

Ayuda escolar anual: $42.922 por hijo en edad escolar.

Nacimiento: $69.776.

Adopción: $417.197.

Complemento por compra de leche: $40.000 mensuales para familias con hijos menores de tres años que reúnen los requisitos del programa.

La información oficial destaca que el calendario incluye haberes, bonos y el detalle de plazos, permitiendo que los beneficiarios organicen el cobro sin gestiones adicionales ni demoras.