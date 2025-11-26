Economía

El mercado repuntó por un mejor clima internacional, pero aguarda con cautela la licitación de deuda por $14,5 billones

La mejora de las bolsas de Wall Street, sumada al rally de las acciones bancarias, impulsó al Merval. La mirada de los inversores se posa sobre el pago de los vencimientos en pesos y en dólares

El mejor clima internacional se expandió al mercado local con suba de acciones y bonos.

El mercado local se alineó con las mejores perspectivas de las Bolsas de Estados Unidos y con los balances de los bancos locales. Además, un horizonte de tasas más bajas y menores exigencias de encajes por parte del Banco Central convirtieron a las entidades bancarias en las estrellas del día con subas de entre 6% y 8%. De hecho, fueron contra pronósticos negativos de entidades como la banca de inversión Goldman Sachs.

Los bonos soberanos también tuvieron una buena rueda que el riesgo país no reflejó por falta de actualización. Los títulos locales subieron hasta 2%, en particular los más cortos. Pero el indicador de JP Morgan aumentó 21 unidades (+3,3%) a 656 puntos básicos cuando tendrían que estar cerca del piso de las 600 unidades. Fue clave la baja de la tasa de retorno de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 4%, la referencia de la deuda de la región. Con esta tasa, si la Argentina tuviera un riesgo país de 400 puntos básicos, se financiaría al 8% anual.

Lo cierto es que fue una jornada donde todo fue de menor a mayor porque a los inversores que recibieron la noticia de que los pagos de la deuda soberana de enero están asegurados, siguen preocupados por julio. La idea del Gobierno es para ese momento tener mayores reservas y mejor riesgo país para financiarse directamente en los mercados internacionales sin pasar por las interminables reuniones con bancos, organismos internacionales y el Tesoro de Estados Unidos.

La Bolsa comenzó con una baja que parecía que sellaba el día porque se iba agravando con el desarrollo de la rueda, hasta que los papeles comenzaron a afirmarse en particular los de los bancos que tuvieron una performance sorprendente que hizo que el S&P Merval de los papeles líderes subiera 3,7% en pesos y algo más de 2,5% en dólares.

Supervielle sobresalió con un aumento de 8,4% seguido de Grupo Galicia con 6,3% y BBVA con 6%. Al mismo tiempo VALO anunció que su balance del tercer trimestre exhibió ingresos netos por $8.351 millones, 59% respecto por encima del mismo período del año anterior. El resultado integral neto acumulado en los primeros 9 meses fue de $38.042 millones de pesos; 169% por encima del mismo periodo de 2024.

Los ADR -certificado de tenencias de acciones argentinas que cotizan en las Bolsas de Nueva York al valor del dólar contado con liquidación (CCL)- tuvieron un panel verde con Supervielle como líder con una suba de 5,9%, seguido de Banco Macro con 3,8% y BBVA con 2,8%.

Los dólares financieros subieron ante la inminente baja de tasas que se espera tras la licitación de bonos del Tesoro. Saben que en las cuentas solo hay $4 billones y se deben cubrir vencimientos por $14,5 billones de los cuales $13,8 billones pertenecen a privados. El Tesoro ofrece bonos que vencen desde febrero en adelante porque prioriza estirar el perfil de vencimientos.

Es clave el resultado porque lo que no se renueve se traducirá en mayor liquidez, es decir habrá más pesos. Si bien aparece como algo deseado porque diciembre estacionalmente es un mes de demanda de pesos, la inflación de noviembre rondaría el 2,5%. Los intereses de reactivar el consumo chocan con la prioridad de la menor inflación.

En la plaza mayorista, se operaron USD 478 millones y el Tesoro no compró reservas ante la demanda de los privados que elevaron la divisa $22,50 (+1,6%) a $1.447,50. Asimismo, el MEP subió $28 (+1,4%) a $1.481 y el CCL, $30 (+1,4%) a $1.522. El “blue” recuperó $35 (+2,5%) y cerró a $1.460.

El informe de la consultora F2 de Andrés Reschini señala que “con datos al 19 de noviembre tenemos una variación positiva de USD 37 millones en los depósitos del Tesoro en moneda extranjera en el BCRA y al fin de esta rueda informó un incremento de USD 263 millones en las reservas brutas”.

Más adelante agrega que “el EMAE a setiembre mostró una recuperación en el nivel de actividad del 0,5% contra el mes anterior, tal como lo anticipaba la recaudación impositiva. Así, alcanzó su mayor registro desde junio de 2022 rompiendo con 3 meses consecutivos en desaceleración. Tomando dos años como proxy de la gestión Milei en la actividad, tenemos un crecimiento del 2,5% liderado por Intermediación Financiera y seguido de actividades extractivas. La construcción, la Industria y el Comercio aún no se recuperan de la caída”.

F2 advierte que ayer “el mercado de cambios contaba con la particularidad de que se fijaba el tipo de cambio para calcular el pago de la letra vinculada al tipo de cambio oficial, D28N5 y esto sirvió para que el volumen de operaciones en este instrumento crezca hasta un 194% respecto al promedio de las 5 ruedas anteriores en BYMA (t+1), exceptuando el 21 de noviembre. Este evento, probablemente, haya derivado en un incremento de la demanda en el spot que, a su vez, se tradujo en un alza en la curva de futuros”.

Para hoy se espera una rueda de cautela. El entusiasmo de los inversores no está a flor de piel.

