La Argentina marcó un récord de producción de petróleo en medio del boom de Vaca Muerta

La producción de petróleo en Argentina alcanzó en octubre un nivel histórico al superar la marca de 859.000 barriles diarios, un registro inédito impulsado principalmente por el desarrollo de Vaca Muerta, según informó la Secretaría de Energía de la Nación. El país dejó atrás el máximo anterior, establecido en mayo de 1998, y se consolidó como uno de los principales actores regionales en la extracción de crudo.

Todos los yacimientos del país sumaron 859.500 barriles por día en octubre, cifra que representa un incremento de 2% respecto al mes anterior. El avance se logró tras superar un récord que se mantuvo durante 27 años, cuando la Argentina había producido 858.329 barriles diarios en su mejor mes registrado.

La clave de este salto productivo reside en el no convencional extraído de Vaca Muerta, que según el reporte oficial aportó cerca del 66% del total mensual nacional. Durante octubre, la formación neuquina produjo 567.500 barriles diarios, permitiendo compensar la caída del segmento convencional y consolidando el predominio del no convencional en la matriz petrolera nacional.

Solo Vaca Muerta ya aporta cerca del 60% de la oferta argentina, con una tasa de crecimiento anual del 30%, mientras los yacimientos convencionales muestran un retroceso de 7% anual. El Gobierno anunció esta semana la eliminación de retenciones a este último producto.

La provincia de Neuquén, donde se concentra Vaca Muerta, logró también su propio récord, con una extracción que alcanzó los 587.190 barriles diarios. Este desempeño contribuyó a que la producción global de Argentina superara una marca que se mantuvo intacta por casi tres décadas. El objetivo en la región es continuar con esta tendencia: las autoridades locales proyectan superar los 600.000 barriles diarios en marzo y alcanzar un promedio anual de 675.000 en 2026.

El contexto internacional resulta desafiante, ya que el precio de referencia Brent para el barril de petróleo se redujo 16% interanual en 2025, descendiendo de 76 a 63 dólares. A pesar de ese descenso, el sector energético argentino sostuvo el incremento productivo, apoyado en la ampliación de la capacidad de transporte. El oleoducto Oldelval duplicó su capacidad desde Vaca Muerta hasta Bahía Blanca, pasando de 225.000 a 540.000 barriles diarios, lo que alivió cuellos de botella y redujo costos logísticos.

Desde 2021, la producción de petróleo en Vaca Muerta prácticamente se duplicó y pasó de 280.000 a más de 500.000 barriles diarios. Aproximadamente 500.000 barriles diarios se destinan a abastecer la demanda interna de nafta y gasoil, mientras que el excedente se exporta. Entre los principales mercados externos, sobresalen los envíos a Chile, que suman unos 90.000 barriles diarios a través del Oleoducto Trasandino (Otasa).

El crecimiento sostenido del petróleo no convencional llevó a la Secretaría de Energía a destacar la importancia de reglas claras para el sector privado y la expansión del marco de inversiones. Según cifras oficiales, las proyecciones para 2030 apuntan a una producción de 1,5 millones de barriles diarios, de los cuales un millón se destinaría a la exportación. No obstante, las empresas del sector alertan sobre la necesidad de reducir brechas de costos, ya que perforar un pozo en la Argentina cuesta 30% más en dólares que en Estados Unidos y persisten desafíos logísticos y de infraestructura.

Pese al récord alcanzado en octubre, el acumulado anual de 2025 aún no supera el total registrado en el año 1998, por lo que el sector deberá mantener los niveles actuales durante varios meses para batir también ese récord anual. El cambio más notorio respecto a la “era dorada” del convencional reside en la centralidad de Vaca Muerta y el reto de sostener la expansión en el nuevo escenario global y local.

En este marco, la Argentina alcanzó en los primeros diez meses del 2025 un superávit comercial energético de USD 6.068 millones mientras que en los 12 meses del año pasado había sido de USD 5.668 millones.

La construcción del oleoducto Vaca Muerta Sur, mayor obra de infraestructura de transporte de petróleo de la Argentina y permitirá exportar, desde 2027, más de USD 15.000 millones por año a precios actuales, según estimaciones sectoriales. Este volumen marca un cambio de paradigma para la histórica escasez de reservas en dólares del país y se sumará a los proyectos de exportación de gas natural licuado (GNL), que podrían totalizar ventas externas por más de USD 30.000 millones anuales para 2030.