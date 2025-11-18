Economía

Caputo se reúne con Torres y hay expectativa por anuncios de baja de retenciones al crudo de petróleo

El ministro de Economía, Luis Caputo, se reúne mano a mano con el gobernador de Chubut, Ignacio Torres. El pedido histórico por la baja de derechos de exportación y la propuesta

Guardar

Este martes, el ministro de Economía, Luis Caputo, recibirá en el Palacio de Hacienda al gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres. El encuentro se da luego de la baja de retenciones a aceites y grasas lubricantes para motores del sector petrolero, lo que genera expectativa de mayores anuncios para el rubro.

“Seguimos bajando la presión tributaria para darle más libertad al privado. Eliminamos los derechos de exportación a aceites y grasas lubricantes, lo que permitirá aumentar un 70% el volumen exportado para 2028. Esta medida mejora la competitividad del sector y promueve el empleo”, comunicaron en la cuenta oficial de X del Ministerio de Economía.

Según pudo saber Infobae, Caputo tendrá una reunión mano a mano con Torres y el tema central sería el reclamo histórico sobre las retenciones del 8% al crudo de petróleo.

“Va Nacho mano a mano porque viene trabajando el tema de las retenciones”, destacó una fuente de su entorno a este medio. Ante la consulta a fuentes oficiales del Ministerio de Economía, eligieron no hacer comentarios al respecto, aunque los fotógrafos oficiales tienen la reunión en agenda.

El gobernador de la provincia
El gobernador de la provincia de Chubut, Ignacio Nacho Torres, ya firmó convenios con el ministro de Economía, Luis Caputo en el marco del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas.

“Con Toto (Caputo) tenemos una posibilidad única en la provincia de Chubut de exportar muchísimo más de lo que se está exportando”, afirmó Torres durante su participación en un evento del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).

Se trataría de un acuerdo entre Nación y la gobernación. “La provincia se compromete a bajar cuatro puntos de regalías al no convencional y Nación se compromete a bajar 4 puntos de derechos de exportación al convencional”, destacó Torres. Lo que, en su visión, no solo permitiría aumentar las ventas al exterior, sino también generar más trabajo.

“Pongámonos de acuerdo, terminemos con estas falsas dicotomías y como yo me comprometo frente a todos ustedes a hacer una baja considerable de lo que representa un tercio de los ingresos de la provincia, le pido a la Nación que haga lo propio para poder salir adelante como país y dejarnos de discutir pavadas por redes sociales”, apuntó el gobernador en ese momento.

Según el último informe de “Origen provincial de las exportaciones” que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), en el primer semestre de 2025, Chubut exportó USD 1.748 millones, lo que significó un aumento de 9,8% con respecto al mismo período de 2024.

“El principal mercado de destino fue USMCA (por sus siglas en inglés, United States–Mexico–Canada Agreement)“, con USD 638 millones, destacándose Estados Unidos, con USD 634 millones. El subrubro más representativo fue petróleo crudo, con un total de USD 1.007 millones y un aumento de 25,0% interanual. Metales comunes y sus manufacturas tuvo un descenso de 16,6% con respecto al mismo período del año anterior”, puntualizaron.

El subrubro más representativo de
El subrubro más representativo de las exportaciones de Chubut fue petróleo crudo, con un total de USD 1.007 millones y un aumento de 25,0% interanual.

De esta manera, todos los focos en el entorno del mandatario provincial están puestos en que mañana el ministro de Economía lleve a cabo un anuncio en ese sentido. La semana pasada, durante la participación en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Caputo sostuvo que “no nos podemos dar el lujo” de eliminar todos los impuestos distorsivos entre los que estaban las retenciones de cara a la reforma tributaria.

“Nosotros en lo tributario a lo que queremos ir es a eliminar los impuestos más distorsivos que todos sabemos cuáles son. A nivel provincial, Ingresos Brutos, a nivel nacional, el impuesto al cheque, las retenciones, el impuesto a las Ganancias en las empresas que hoy nos hace poco competitivos respecto a otros países del mundo”, afirmó. Además, sostuvo que el camino es ese y que en la medida en que no se comprometa el superávit fiscal, que es el pilar del programa económico, avanzarían en ese sentido.

Si bien la medida tendría un costo fiscal para el Estado, ya que la recaudación de los derechos de exportación caería, le permitiría al Gobierno acceder a una oferta de dólares. De suma importancia en los últimos meses del año frente a la jugada de las retenciones cero que llevó a cabo el Gobierno en septiembre y que los dejó sin la tradicional liquidación del campo en el último bimestre.

A su vez, este lunes se conoció que en los primeros diez meses del año, el Sector Público Nacional (SPN) acumuló un superávit primario de 1,4% del Producto Bruto Interno (PBI) y un excedente financiero, luego de pagar los intereses de la deuda, de 0,5% del PBI.

Temas Relacionados

Nacho TorresLuis CaputoPetroleoRetencionesÚltimas noticiasEconomía-Argentina

Últimas Noticias

Estiman que el Banco Central podría comprar hasta USD 40.000 millones sin necesidad de absorber los pesos que se emitan

El Gobierno duda en hacerlo, porque teme mayor presión cambiaria y un salto inflacionario adicional. El presidente se mostró cauto y dijo que se avanzará acorde a lo que Argentina consiga en los mercados de deuda

Estiman que el Banco Central

Inundaciones en Buenos Aires: hay casi 6 millones de hectáreas afectadas y las pérdidas alcanzarían los USD 2.000 millones

La crisis hídrica en la cuenta del Salado bonaerense deja a contratistas, transportistas y comercios ante un escenario de recortes y caída de ingresos

Inundaciones en Buenos Aires: hay

El precio de la soja trepó casi 3% y tocó el nivel más alto en 17 meses

La oleaginosa saltó más de 12 dólares en el mercado de Chicago y tocó un máximo desde junio de 2024. Los motivos detrás de la suba

El precio de la soja

Quiénes son los 9 economistas que le llevaron a Cristina Kirchner propuestas para un “modelo nacional”

La ex mandataria recibió en su departamento de San Telmo, donde cumple prisión domiciliaria, a un grupo de profesionales que “elaboraron un documento económico de más de 400 páginas”, según detalló en X

Quiénes son los 9 economistas

Jornada financiera: el dólar bajó a $1.415 y cayeron las reservas por pagos de deuda

La divisa minorista restó diez pesos y el mayorista quedó en mínimos en un mes. Las reservas cedieron USD 280 millones por vencimientos con organismos. El S&P Merval perdió 2,2% y los bonos tuvieron leve alza

Jornada financiera: el dólar bajó
DEPORTES
Un viaje cargado de ilusión:

Un viaje cargado de ilusión: la Selección Argentina Sub 12 de tenis ya está en Lima para jugar el Mundialito

Arranca el Final 8 de la Copa Davis 2025: partidos, días, horarios y todo lo que hay que saber

El prestigioso premio que recibió Oscar Piastri en medio de su lucha con Lando Norris por el Campeonato de la Fórmula 1

Cimbronazo en Alpine: la pieza clave que perdió y se sumó al equipo Williams de la Fórmula 1

La Fundación River presentó el Manual Metodológico de Escuelas Sociodeportivas “Valores a la Cancha”

TELESHOW
Ricardo Darín contó una desopilante

Ricardo Darín contó una desopilante anécdota sobre su ciudadanía española y terminó riéndose hasta llorar con Mario Pergolini

La pelea del Chino Leunis con Germán Martitegui en MasterChef Celebrity: “Estoy recaliente”

Pampita: “Soy disléxica, daltónica y tengo déficit atencional”

Así fue la original fiesta de cumpleaños de Pino, el hijo de Cande Vetrano y Andrés Gil por su primer año: las fotos

La lujosa casa que estarían construyendo Tini Stoessel y Rodrigo De Paul en San Isidro: 800 metros, spa y cava de vinos

INFOBAE AMÉRICA

El Parlamento de Canadá aprobó

El Parlamento de Canadá aprobó el plan fiscal de Mark Carney para reducir el impacto económico de los aranceles impuestos por EEUU

Charly García: una esquina en Nueva York y una fiesta en Buenos Aires

“Cartas para la vida”: así orientaba el Rebe de Lubavitch a quienes le pedían ayuda

El régimen de China intensificó la presión contra Japón con el despliegue de maniobras con fuego real en el mar Amarillo

Detuvieron en Bolivia al ex líder de la Central Obrera por presunto enriquecimiento ilícito y sobornos