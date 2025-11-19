Economía

Ruta del Mercosur: el Gobierno informó qué empresas ganaron las primeras concesiones de la era Milei

Se privatizarán 741 kilómetros clave para el transporte y la integración regional, que quedarán a cargo de nuevos operadores mediante un sistema financiado sin aportes estatales

Guardar
La Resolución 80/2025 de la Secretaría
La Resolución 80/2025 de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía adjudicó la concesión para la explotación, administración y mantenimiento de los Tramos Oriental y Conexión que componen la Etapa I de la Red Federal de Concesiones

El Gobierno oficializó este miércoles las adjudicaciones de las concesiones de la primera etapa del proceso para privatizar rutas nacionales, las primeras de la gestión de Javier Milei. La fase uno abarca 741 kilómetros de trazado estratégico actualmente gestionado por el Estado, que pasarán a operar empresas privadas y se financiarán exclusivamente con peajes, es decir, sin subsidios.

La Resolución 80/2025 de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía adjudicó la concesión para la explotación, administración y mantenimiento de los Tramos Oriental y Conexión que componen la Etapa I de la Red Federal de Concesiones (RFC).

En el caso del Tramo Oriental, la adjudicataria es Autovía Construcciones y Servicios S.A., que gestionará las rutas nacionales 12, 14, 135, A015 y 117. Este tramo atraviesa Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes.

El Tramo Conexión quedó en manos de Obring S.A., Rovial S.A., Edeca S.A., Pitón S.A. y Pietroboni S.A. e incluye el Puente Rosario–Victoria (RN 174), enlace clave entre Entre Ríos y Santa Fe.

El Gobierno oficializó este miércoles
El Gobierno oficializó este miércoles las adjudicaciones de las licitaciones para la primera etapa de rutas nacionales a privatizar

La Etapa I integra más de 700 kilómetros vinculados al corredor del Mercosur, fundamental en el comercio y la integración con Brasil y Uruguay. El corredor conecta cuatro pasos fronterizos y el Puente Rosario-Victoria sobre el Río Paraná, facilitando el acceso a puertos y polos productivos del Gran Rosario, lo que permitirá potenciar exportaciones y el desarrollo logístico.

Según informó Vialidad, “en etapas posteriores, la Red Federal de Concesiones sumará nuevos tramos hasta superar los 9.000 kilómetros. El sistema implementado prescindirá de subsidios públicos, a diferencia del modelo anterior, que se mantenía con aportes estatales y no ofrecía beneficios concretos para los usuarios”.

El Gobierno avanza con la segunda Etapa de la Red Federal de Concesiones, que otorga la licencia de rutas nacionales y autopistas a operadores privados. El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció la semana pasada que pronto lanzarán la licitación pública nacional e internacional para dos nuevos tramos.

Se trata del Tramo Sur–Atlántico–Acceso Sur de 1.325 kilómetros (RN 3, 205, 206 y autopistas Riccheri, Newbery y Ezeiza –Cañuelas) y el Tramo Pampa de 547 kilometros sobre la RN 5 (Luján – Santa Rosa). “En total, más de 1.800 km pasarán a ser gestionados por el sector privado”, escribió en la red social X.

El Gobierno ofreció financiamiento por hasta 56.000 millones de pesos o el 70% del monto contractual, bajo esquema UVA +2% y con plazos de hasta 6 años para el repago y un año de gracia. El banco presentó un esquema fiduciario de garantía y fondeo para las empresas adjudicatarias, configurando una herramienta crediticia optativa para el ganador.

La primera etapa del RFC había sido la consulta pública por el Corredor 18, por unos 700 kilómetros, que abarca la extensión de la Ruta del Mercosur. La tercera etapa contempla la concesión de otros 4.170 kilómetros divididos en seis tramos. En total, se licitarán 9.342,04 kilómetros distribuidos en dieciséis tramos que representan el 20 por ciento de la red vial nacional, pero concentran el 80 por ciento del tránsito.

En esta segunda etapa del RFC se buscará que varios tramos que estaban gestionados por Corredores Viales pasen a ser de concesión privada. Es el caso del tramo Acceso Sur en las autopistas Ezeiza-Cañuelas, Riccheri y Newbery. La compañía estatal es una de las ocho firmas que quedaron sujetas a privatización en la Ley Bases y la intención del Gobierno es cerrarla una vez que sean adjudicados todos los caminos bajo su control.

Según datos oficiales recogidos por Infobae, Corredores Viales contaba con 3.307 empleados al cierre de junio. Esta empresa es una de las tres sujetas a privatización según la Ley Bases, dentro de un total de ocho. Cerró el primer semestre con un superávit financiero de $5.200 millones, lo que implicó que no requiriera transferencias del Tesoro nacional.

Temas Relacionados

RutasRuta del MercosurPrivatizacionesJavier MileiConsecionesPeajeCorredores VialesÚltimas noticias

Últimas Noticias

Dólar hoy en vivo: en el Banco Nación sube a $1.430 para la venta

El billete al público sube cinco pesos o 0,4%. En noviembre cae 45 pesos o 3,1%. El blue avanza a $1.435 y bajan los financieros

Dólar hoy en vivo: en

Vuelve la oferta de pick-ups cabina simple al mercado: qué opciones tiene hoy el consumidor de camionetas

Chevrolet lanzó la versión de S10 en esta configuración para competir con Toyota, que era la única con ese producto en la Argentina. El año próximo, también Ford fabricará su Ranger cabina simple y serán 3 competidores por el usuario de trabajo

Vuelve la oferta de pick-ups

Paritarias UOCRA: cuánto cobrarán los trabajadores de la construcción en noviembre y diciembre 2025 según el último acuerdo

El incremento salarial cuenta con aval de las partes involucradas, aunque resta su homologación por parte de la Secretaría de Trabajo

Paritarias UOCRA: cuánto cobrarán los

El riesgo país perforó el piso de los 600 puntos en un contexto de fuerte ingreso de dólares

La serie de colocaciones Obligaciones Negociables del sector privado y un bono de CABA con una tasa de 8,1% renuevan las expectativas por la posibilidad de que la Argentina vuelva a emitir bonos soberanos

El riesgo país perforó el

Crisis de la industria textil: cuál es el plan que el sector le presentó al Gobierno para sobrellevar la caída del consumo

En medio de la fuerte caída de la demanda y el aumento de las importaciones, en el sector se perdieron 11.000 empleos formales y hay 12.000 suspendidos. Presentaron una propuesta al Gobierno, aunque aún no tuvieron respuesta

Crisis de la industria textil:
DEPORTES
El hermano de Carlos Bilardo

El hermano de Carlos Bilardo reveló cuál fue la reacción del histórico DT cuando le contaron sobre la muerte de Miguel Ángel Russo

Se enteraron por celular que jugarán un Mundial tras medio siglo y protagonizaron un alocado festejo

Explotaron las críticas contra Bielsa tras la histórica goleada 5-1 que sufrió Uruguay: las dudas sobre su futuro de cara al Mundial 2026

La increíble historia de la selección del país menos poblado que jugará por primera vez una Copa del Mundo: la euforia tras la clasificacion

Cristiano Ronaldo fue uno de los invitados por Donald Trump a la Casa Blanca

TELESHOW
Guido Kaczka contó por qué

Guido Kaczka contó por qué eligió a Vicuña para su nuevo proyecto y opinó de la polémica con la China Suárez

Los motivos por los que la China Suárez regresó a Turquía sin sus tres hijos

La angustia que llevó a Nati Jota a desobedecer a sus médicos: “No aguanté la presión social”

Guido Kaczka y la conmovedora historia de Enzo, el niño que desafió prejuicios y sueña con bailar en el exterior

La estresante situación que vivió Julieta Poggio que le impidió entrar a su departamento: “Me avergüenzo”

INFOBAE AMÉRICA

Cuba registró un promedio de

Cuba registró un promedio de 700 casos diarios de chikunguña en octubre

Indonesia elevó al máximo la alerta tras la erupción del volcán Semeru en la isla de Java

Así fue la noche histórica de los 575 millones de dólares en la subasta de obras de Klimt, Matisse, Cattelan y van Gogh

Bolivia: Agencia de Hidrocarburos calcula que el 30% del combustible subvencionado es contrabandeado

La frontera territorial del Plan México