Por primera vez en el año, cayó el salario promedio pretendido por los argentinos en las búsquedas online

Las remuneraciones que piden los trabajadores a la hora de conseguir un empleo en plataformas online disminuyó en octubre. Cuáles son los sectores que piden mayores sueldos

El análisis de la evolución
El análisis de la evolución anual revela que las pretensiones salariales han superado ampliamente el ritmo inflacionario. REUTERS/Irina Dambrauskas

En un contexto recesivo y de dificultades para conseguir empleo, el mercado laboral argentino experimentó en octubre una contracción en las expectativas salariales por primera vez en el año, con un sueldo pretendido promedio situándose en $1.796.426 mensuales, según datos de Bumeran.

Este ajuste representa una baja del 0,13% respecto a septiembre y el salario pretendido promedio se ubicó 2,43 puntos porcentuales por debajo de la inflación mensual, que fue del 2,3%.

A pesar de este retroceso puntual, el análisis de la evolución anual indica que las pretensiones salariales han superado ampliamente el ritmo inflacionario. Entre enero y octubre de 2025, el salario pretendido promedio creció un 39,70%, superando en 14,9 puntos porcentuales la inflación acumulada en ese período, que alcanzó el 24,8%.

Evolución del salario pretendido (Bumeran)
Evolución del salario pretendido (Bumeran)

En la comparación interanual, el incremento fue del 47,87%, mientras que la inflación anualizada se ubicó en 31,3%. Así, la brecha positiva de 16,57 puntos porcentuales evidencia que las expectativas de remuneración han avanzado por encima de la suba general de precios.

Federico Barni, CEO de Bumeran en Jobint, explicó que “por primera vez en el año, el salario pretendido promedio registró un descenso del 0,13% respecto al mes anterior. A diferencia del mes pasado, en el que los salarios pretendidos registraron un aumento, el descenso de octubre se ubica 2,43 puntos porcentuales por debajo de la inflación mensual. Sin embargo, el acumulado anual e interanual supera la inflación acumulada en los mismos períodos”.

El análisis por nivel de experiencia muestra diferencias notables. En octubre, los puestos de supervisor y jefe alcanzaron un salario promedio de $2.589.885 mensuales, con un aumento del 3,86% respecto a septiembre. Las posiciones semi senior y senior registraron un promedio de $1.830.571, con una baja del 1,45%.

En el segmento junior, el promedio fue de $1.256.973, con un alza del 1,17%. Al interior, el sector de Recursos Humanos lideró las pretensiones salariales con $1.555.000 mensuales, seguido por Producción, Abastecimiento y Logística con $1.355.318 y Marketing y Comunicación con $1.280.560.

Evolución del salario pretendido según
Evolución del salario pretendido según Seniority

En el acumulado anual, Recursos Humanos mostró el mayor incremento en el segmento junior, con una suba del 52,83%, mientras que Tecnología y Sistemas registró el menor aumento, con un 22,85%. El promedio anual de incremento para las posiciones junior fue de 34,41%.

En las categorías semi senior y senior, Recursos Humanos también encabezó el ranking con $2.190.000 mensuales, seguido por Administración y Finanzas con $1.997.368, Producción, Abastecimiento y Logística con $1.955.000 y Tecnología y Sistemas con $1.868.603. El resto de los sectores quedó por debajo del promedio de $1.830.571 para este segmento.

El sector Comercial fue el que más creció en el acumulado anual para semi senior y senior, con un alza del 45,43%, mientras que el sector Otros tuvo el menor crecimiento, con un 18,96%. El promedio anual de incremento en este grupo fue de 37,50%.

El sector Comercial fue el
El sector Comercial fue el que más creció en el acumulado anual para semi senior y senior, con un alza del 45,43%. REUTERS/Agustín Marcarian/Illustration/File Photo

En cuanto a los salarios pretendidos más altos por área y nivel, en octubre Sistemas lideró entre supervisores y jefes con $4.625.000 mensuales. Para los puestos semi senior y senior, la mayor pretensión correspondió a Finanzas Corporativas o Banca de inversión, con $4.000.000. En el segmento junior, Ingeniería en Petróleo y Petroquímica alcanzó el máximo con $2.750.000.

En contraste, los salarios promedio más bajos se observaron en Mantenimiento y Limpieza para junior, con $787.500 mensuales; Camareros para semi senior y senior, con $900.000; y Hotelería Hospitalaria para supervisores o jefes, con $962.500.

La brecha de género en las pretensiones salariales también se mantuvo. En octubre, los hombres solicitaron en promedio $1.829.987 mensuales, mientras que las mujeres pidieron $1.735.891, lo que implica una diferencia del 5,42% a favor de los varones.

La brecha de género en
La brecha de género en las pretensiones salariales también se mantuvo (Bumeran)

Respecto a septiembre, el salario pretendido promedio de los hombres cayó un 0,94% y el de las mujeres, un 1,58%.

Por nivel de experiencia, la diferencia de género fue del 1,53% en el segmento junior, con promedios de $1.265.893 para hombres y $1.246.778 para mujeres.

En los niveles semi senior y senior, la brecha se amplió al 5,68%, con $1.861.701 para hombres y $1.780.595 para mujeres. En los puestos de supervisor o jefe, la diferencia alcanzó el 8,08%, con $2.576.442 para hombres y $2.383.830 para mujeres.

