Cuál es el sueldo promedio en cada provincia y qué sectores económicos son los que pagan mejor

Un relevamiento privado arrojó datos desagregados por región e identificó cuáles son los rubros con mejores remuneraciones

El sueldo promedio en la Argentina alcanzó los $1.483.740 en octubre de 2025, lo que representa un incremento interanual del 35,9% que superó la inflación registrada en el mismo período, que fue del 31,3%, según los datos del Indice Interbanking.

El informe se basa en más de 2,3 millones de transferencias mensuales para el pago de sueldos procesadas a través de la plataforma de Interbanking y permite conocer las marcadas diferencias salariales entre provincias argentinas y sectores económicos, así como el impacto de la digitalización en la gestión de pagos.

Esta transferencia de sueldo promedio, explicó el informe, mantiene una correlación significativa histórica en relación con el monto de la Remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (RIPTE) que informa la secretaría de Trabajo.

En octubre, Interbanking procesó 2.339.709 transferencias salariales por un total de $3,5 billones. En los últimos cinco años, la cantidad de movimientos salariales creció 55%, reflejando la expansión de la bancarización, la digitalización de las empresas y la formalización de procesos administrativos. Aunque aún representan menos del 1% del total procesado, también crecieron las transferencias de sueldos en dólares: de 50 operaciones en 2024, se registraron 3239 transferencias y un salto a USD 2.312.385 transferidos.

Al observar el detalle por provincias, el informe destaca que Neuquén lidera el ranking de sueldos promedio, con $2.659.048, seguida por Chubut ($1.789.204), Santa Cruz ($1.683.028) y Río Negro ($1.682.624). El peso de la actividad energética y minera, sectores de alta remuneración, se vio reflejado en la cima del ranking.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires también se ubica entre las jurisdicciones con mejores remuneraciones, con un promedio de $1.593.245, mientras que la provincia de Buenos Aires registra $1.294.345.

En contraste, Santiago del Estero presenta el sueldo promedio más bajo del país, con $449.603, y otras provincias como Tucumán ($848.055), La Rioja ($841.428) y Catamarca ($867.450) se sitúan por debajo del millón de pesos.

En cuanto a la evolución interanual, Neuquén experimentó un incremento del 48,3% en el sueldo promedio respecto a octubre de 2024, muy por encima de la inflación. Otras provincias con subas destacadas son Tucumán (59,4%), Córdoba (41,8%) y la provincia de Buenos Aires (37,3%). CABA, por su parte, registró una variación del 32,2%.

Salarios por actividad

El sector Transporte registró el incremento interanual más bajo en los salarios promedio, con apenas 20,3%, y situó su remuneración media en $1.193.560. Otros rubros con montos moderados fueron Comercio, donde el promedio alcanzó $1.298.739, y Construcción, con $1.049.699; ambos experimentaron subas significativas respecto al año anterior.

En el extremo opuesto, las mayores remuneraciones correspondieron a Minas y Canteras, que lideró el ranking nacional con un promedio salarial de $4.715.251 y un incremento interanual del 58,6%. Le siguieron Información y Comunicaciones, con $1.958.120 (+31,6%), Intermediación Financiera, que alcanzó $1.543.590 (+37,1%), y Industria Manufacturera, con $1.281.265 (+30,5%).

Los datos del informe reflejan un mercado laboral heterogéneo, con segmentos de alto dinamismo y otros rezagados. A la vez, el aumento sostenido en la cantidad de transferencias “evidencia que las empresas continúan adoptando herramientas digitales que optimizan la gestión de pagos y fortalecen la bancarización en todo el país”, explicó el informe.

De acuerdo con el informe, la cantidad de transferencias de sueldos procesadas por Interbanking aumentó un 55% en los últimos cinco años, pasando de un promedio de 1.525.309 operaciones en 2021 a 2.360.522 en 2025.

La digitalización y la bancarización han transformado el mercado laboral argentino en los últimos años. El uso de plataformas como Interbanking permite a las empresas de todos los tamaños optimizar la gestión de sueldos, formalizar procesos y adaptarse a un entorno económico en constante cambio.

“Seguimos notando una aceleración de la bancarización, con más movimientos de sueldos y un monto operado mayor año a año. A pesar de que aún es un porcentaje pequeño, las transferencias de sueldos en dólares evidencian que el bimonetarismo comienza a ser una realidad en algunos sectores”, analizó Sebastián Böttcher, Chief Commercial Officer (CCO) de Interbanking.

La compañía es una plataforma multibanco que le da servicio a las tesorerías y que apunta a mejorar la productividad, los procesos y la eficiencia de las empresas. “Es evidente que el mensaje está llegando porque cada vez más procesan sueldos a través de nuestra plataforma. La macroeconomía no indica que se hayan generado un millón de empleos en blanco sino que esas transferencias que se hacían por otros canales pasaron a hacerse a través de Interbanking” explicó Böttcher.

El ejecutivo explicó que en el ámbito de las tesorerías, desde donde se gestionan los pagos de salarios en las empresas, los procesos tienden incorporar conexiones en tiempo real. “Este año hubo un boom de APIs, de los conectores entre los distintos sistemas, la información bancaria, la que concentramos en Interbanking desde nuestro rol de plataforma multibanco y la de los propios sistemas de gestión de la empresa”, explicó.

